Победитель Лиги Европы закончил в 29 лет. Возможно, из-за обвинений в связях с правыми политиками

Но дело не только в этом.

Пару недель назад защитника «Айнтрахта» Мартина Хинтереггера подловили на связи с правыми политиками. В Германии разразился мегаскандал – и клуб всерьез подумывал продать одного из лидеров, чтобы избежать репутационных потерь.

Хотя расставание с Хинтереггером планировали давно: в конце мая защитник в интервью для австрийской газеты Kleine Zeitung подтверждал, что клуб избавляется от него. Но Мартин был резко против – мечтал поиграть в ЛЧ. В прошедшем сезоне он провел в Бундеслиге 27 матчей (2222 минуты) и даже забил один гол.

И вот Хинтереггер завершает карьеру игрока.

В 29 лет.

Сам игрок напрямую не связал решение со скандалом (о деталях позже), но тем не менее упомянул эту историю, когда объявил, что больше не будет играть в футбол.

«Первые мысли о завершении карьеры появились прошлой осенью, – прощается австриец. – У меня тогда был сложный период из-за моей игры. Победы давно не приносили мне такого удовольствия, а вот каждое новое поражение причиняло двойную боль.

Победа в Лиге Европы сподвигла меня на шаг. Уже тогда я понимал, что это моя последняя победа в моем втором доме. Я буду вспоминать время в «Айнтрахте» с благодарностью и наслаждением. Мне хочется поблагодарить каждого сотрудника клуба за их работу и оказанное мне доверие. Особенно я благодарю болельщиков, которые поддерживали меня даже в самые трудные моменты.

За последние недели возникло много новостей вокруг моего «Кубка Хинти» и масштабы обсуждения этой темы стали ясны мне только недавно. Я люблю этот кубок всем сердцем. Некоторые мои слова раздражают людей, поэтому я хотел бы извиниться перед всеми за свою эмоциональность.

Мне очень жаль. Скажу еще раз очень четко: я самым решительным образом осуждаю все правые, нетерпимые и бесчеловечные идеи. Это знают те, кто знает меня. Но сейчас мне стоит отдалиться и переориентировать свою жизнь в новое русло».

Что еще за «Кубок Хинти»?

Несколько месяцев Мартин продвигал «Хинти-Кубок» – мероприятие, куда приходят болельщики со всего города, чтобы пообщаться с ним. В рамках события футболист проводил турнир для любительских команд с небольшим призовым фондом. Иногда и сам выбегал на поле.

Обычно Хинтереггер устраивал мероприятие в Германии, но после победы «Антрахта» в ЛЕ игрок перенес «Хинти-Кубок» в родную австрийскую провинцию Каринтия – чтобы отблагодарить местных за поддержку. Фанатам из Германии Хинтереггер предложил перелет за свой счет.

На мероприятии ждали несколько тысяч болельщиков, поэтому Хинтереггер снял целый замок, в котором обычно устраивают выставки и концерты. Там же футболист сфотографировался с Генрихом и Элизабет Зикль, известными в Австрии правыми политиками. Генрих Зикль до 2021-го работал в городском совете Граца от ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), а в юности состоял в немецкой неонацистской организации «Националистический фронт», которая была запрещена в 1992 году (FPÖ называла этот момент биографии «грехом молодости»). Его мать Элизабет в 2000 году занимала пост министра социальных дел Австрии, тоже от FPÖ.

Речь не только о совместном фото: согласно описанию на странице «Хинти-Кубка», его организовывает компания футболиста под названием Hinti Event GmbH, которая зарегистрирована в австрийской Зирнице. Ее основали два равноправных партнера, каждый из которых внес по 12 тысяч евро, – сам Хинтереггер и тот самый Генрих Зикль. Оказалось, что он финансирует «Хинти-Кубок» и полностью контролирует его организацию.

Итог – независимый журналист Майкл Бонвалот выпустил шумное расследование. В частности, ему не понравилось и то, что на кубке выступал франкфуртский рэпер Vega. Он входит в ультрас «Айнтрахта» и тоже считается ультраправым.

Хинтереггер извинился и разорвал связи с семьей Зикль

Расследование застало Хинтереггера врасплох, но игрок быстро сориентировался и извинился.

«Поражает, что незнакомец [журналиста Бонвалот] может говорить обо мне такие вещи, – сказал Хинтереггер. – Я живу в Зирнице, как и семья Зикль. Я просто хотел выразить признательность и поблагодарить всех, кто поддерживает меня отсюда. «Хинти-Кубок» казался мне хорошим решением. По этой причине я и начал искать подходящее место.

Замок Альбек и его и окрестности идеально подходят для этого. За последние 35 лет в замке Альбек провели множество концертов, выставок и театральных представлений самых разных национальных и зарубежных артистов.

Я ничего не знаю ни о прошлой, ни о будущей деятельности семьи Зикль. Я просто хочу провести футбольный турнир – и ничего более. Любые деловые отношения с семьей Зикль будут немедленно прекращены на основании текущего уровня знаний и «подсказок» со стороны. Мы подумаем, как нам поступать с «Хинти-Кубком» дальше.

У меня есть друзья по всей планете. Когда я занимаюсь футболом, а также когда говорю только от своего лица, всегда решительно отвергаю любые обвинения в том, что я правый или придерживаюсь похожих взглядов.

Я продолжаю выступать против любой дискриминации».

Фото: globallookpress.com/Jan Huebner, Revierfoto