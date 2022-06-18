Вы это видели?
Блог

Что по трансферам? Новый Виейра едет в «Арсенал», Мохамед-Али – в Испанию, «Бавария» берет не только Мане

трансферы
Лидс Лидс
Мохамед-Али Чо Мохамед-Али Чо
Найеф Агерд Найеф Агерд
Аксель Витцель Аксель Витцель
Фабиу Феррейра Виейра
Ив Биссума Ив Биссума
Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Садьо Мане Садьо Мане
Френки де Йонг Френки де Йонг
Лука Йович Лука Йович
Витинья Витинья
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

Клубы разгоняются на трансферном рынке и заверяют все больше переходов.

Фиксируем самые интригующие за последние дни.

Садьо Мане из «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 млн евро

После славных пяти лет в команде Клоппа сенегалец едет за новыми вызовами и чемпионствами в Германию. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич официально подтвердил сделку – за 30-летнего вингера с учетом всех бонусов заплатят примерно 40 млн.

Райан Гравенберх из «Аякса» в «Баварию» за 25 млн евро

Один из главных талантов «Аякса» последних лет. За Райаном следили многие, но голландец сам захотел в «Баварию» – из-за хорошего отношения мюнхенцев к дорогим игрокам. В конце мая Гравенберха почти заманил «МЮ» – но Райан сдержал слово и теперь будет играть с Мане.

До Гравенберха «Бавария» уже забрала из «Аякса» правого защитника Нуссаира Мазрауи.

Фабиу Виейра из «Порту» в «Арсенал» за 40 млн евро

Лучший ассистент «Порту» в прошлом сезоне едет в Лондон. Фабиу только первый год отыграл в основе, но мигом приглянулся Микелю Артете. Есть в его активе крутое достижение: Фабиу – лучший игрок прошлогоднего Евро U-21.

Не обманывайтесь из-за фамилии – в игровом плане у Фабиу с Патриком мало общего.

Ив Биссума из «Брайтона» в «Тоттенхэм» за 29 млн евро

У игрока насыщенная жизнь: «МЮ» и «Ливерпуль» гонялись за ним прошлым летом, зимой его и вовсе задерживали по подозрению в сексуальном насилии, а через полгода «Тоттенхэм» толкался за него с «Арсеналом» – работоспособность Биссума очень нравится Конте.

Ксавер Шлагер из «Вольфсбурга» в «Лейпциг» за 12 млн евро

Первое усиление Тедеско под ЛЧ – 24-летний австрийский полузащитник. Ксавер в прошлом сезоне играл не очень часто из-за тяжелой травмы, но в Бундеслиге-2020/21 был прекрасен (тогда «Вольфсбург» вышел в ЛЧ). А еще он прошел систему «Ред Булла» и играл за филиал в Австрии. 

Мохамед-Али Чо из «Анжера» в «Сосьедад» за 12 млн евро

Талантливым нападающим интересовались многие топы: от «Атлетико» и «Дортмунда» до «Челси» и «Милана» – неплохой список для 18-летнего игрока. В прошлом сезоне забил всего 4 гола, но во Франции про молодого Чо говорят давно. Показывает удивительный скоростной дриблинг.

Расмус Кристенсен и Бренден Ааронсон из «Зальцбурга» в «Лидс»

Усиление оставшегося в АПЛ «Лидса» Марша началось с покупкой игроков из родных для тренера мест. Кристенсен и Ааронсон хорошо показали себя в ЛЧ, так что англичане не пожалели в общей сумме 45 млн евро.

Марк Рока из «Баварии» в «Лидс» за 12 млн евро

«Лидс» не остановился на скупке «Зальцбурга» – Марш попросил еще и испанского полузащитника «Баварии». В 2020-м он переходил из «Эспаньола» за 15 млн с надеждами заиграть в основе, но не смог найти себя. Марка хотела «Барселона», но все-таки выбрала Франка Кессиэ.

Хулио Энсисо из «Либертада» в «Брайтон» за 11 млн евро

Новая звезда парагвайского футбола. В этом сезоне 17-летний полузащитник отмечался голами во всех местных турнирах, закончил школу и поиграл в главной сборной. А еще купил на премиальные новый дом родителям. Пора в Англию.

Кэлвин Рэмзи из «Абердина» в «Ливерпуль» за 4 млн евро

Еще один трансфер активного этим летом «Ливерпуля» – талантливый 18-летний правый защитник из Шотландии. Новая подмена для Трента сверкала в «Абердине» и теперь едет работать с Клоппом.

Маркиньос Оливейра из «Сан-Паулу» в «Арсенал» за 3,5 млн евро

Не самый заметный из трансферов «Арсенала» – талантливый однофамилец защитника «ПСЖ» из бразильского чемпионата. Маркиньос играет во взрослом футболе уже два года, но едет явно на вырост.

Даниил Уткин из «Краснодара» в «Ростов» за 2,5 млн евро

Уткин провел в «Ахмате» топовый сезон, часто забивал с магических штрафных, но в «Краснодаре» даже после такой аренды не поиграет. Теперь Даниил едет в молодую команду Карпина.

В процессе

Витинья из «Порту» в «ПСЖ».  Первая цель нового спортивного советника Луиша Кампуша уже на подходе: контракт с самим игроком согласован, осталось договориться с португальцами по цене. Витинью считают готовой звездой – и у 22-летнего парня есть опыт игры за «Вулвз» в АПЛ.

Роберт Левандовски из «Баварии» в «Барселону». Игрок говорит, что очень хочет уйти, но клубы не могут договориться по цене трансфера. «Бавария» хочет 40 млн евро, переговоры продолжаются – каталонцы просто копят деньги и ждут чуда.

Френки Де Йонг из «Барселоны» в «Ман Юнайтед». Голландец очень не хочет уходить из команды Хави, но руководство «Барселоны» уже оповестило Френки о том, что его продажа необходима с финансовой точки зрения. «МЮ» пытается скинуть цену за игрока примерно на 20 млн, понимая, что «Барсе» очень нужны деньги.

Аксель Витцель свободным агентом в «Атлетико». Этим летом из «Атлетико» ушел Эктор Эррера, поэтому Симеоне срочно понадобился новый боец в ротацию команды. Витцель не молодеет, но с возлагаемой на него ролью вожака справится даже в 33 года.

Найеф Агерд из «Ренна» в «Вест Хэм». После успешного сезона «Вест Хэм» усиливается одним из лучших защитников Лиги 1. Найеф очень хорош в продвижении мяча, плюс марокканец – левша. Такой вот Пау Торрес на минималках. Инсайдер Фабрицио Романо пишет о сумме в 35 млн евро.

Лука Йович из «Реала» в «Фиорентину». Сербский нападающий все никак не может заиграть в Мадриде, поэтому экстренно едет к Александру Кокорину. Фиалки берут Йовича в аренду без права выкупа, так что «Реал» еще не поставил на Луке крест.

Анхель Ди Мария в «Ювентус» или «Барселону». Анхель давно объявил об уходе из «ПСЖ» и теперь подбирает варианты. Они есть: контакты с обоими клубами уже установлены, но «Барса» тянет с предложением. Сам Ди Мария хочет вернуться в Испанию и готов срезать запросы по зарплате.

Ромелу Лукаку из «Челси» в «Интер». У бельгийца напряженные отношения с Томасом Тухелем, поэтому «Интер» не против возвращения. Ромелу готов пойти на снижение зарплаты – он мечтает поработать с Индзаги и снова играть в Италии.

Планы «МЮ» на лето – забрать Де Йонга и парочку из «Аякса». Замена Магуайру не планируется

Замена Марио Фернандесу – серб Гайич. Сменил позицию в «Бордо», в атаке полезнее, чем в защите

Фото: East News/ANP MAURICE VAN STEEN /ANP/Sipa USA, Ivan Del Val/Global Images/Sipa USA, AP Photo/Jorge Saenz; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Daisuke Nakashima/Aflo, Gustavo Valiente/XinHua; РИА Новости/Павел Бедняков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные