Что по трансферам? Новый Виейра едет в «Арсенал», Мохамед-Али – в Испанию, «Бавария» берет не только Мане

Клубы разгоняются на трансферном рынке и заверяют все больше переходов.

Фиксируем самые интригующие за последние дни.

Садьо Мане из «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 млн евро

После славных пяти лет в команде Клоппа сенегалец едет за новыми вызовами и чемпионствами в Германию. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич официально подтвердил сделку – за 30-летнего вингера с учетом всех бонусов заплатят примерно 40 млн.

Райан Гравенберх из «Аякса» в «Баварию» за 25 млн евро

Один из главных талантов «Аякса» последних лет. За Райаном следили многие, но голландец сам захотел в «Баварию» – из-за хорошего отношения мюнхенцев к дорогим игрокам. В конце мая Гравенберха почти заманил «МЮ» – но Райан сдержал слово и теперь будет играть с Мане.

До Гравенберха «Бавария» уже забрала из «Аякса» правого защитника Нуссаира Мазрауи.

Фабиу Виейра из «Порту» в «Арсенал» за 40 млн евро

Лучший ассистент «Порту» в прошлом сезоне едет в Лондон. Фабиу только первый год отыграл в основе, но мигом приглянулся Микелю Артете. Есть в его активе крутое достижение: Фабиу – лучший игрок прошлогоднего Евро U-21.

Не обманывайтесь из-за фамилии – в игровом плане у Фабиу с Патриком мало общего.

Ив Биссума из «Брайтона» в «Тоттенхэм» за 29 млн евро

У игрока насыщенная жизнь: «МЮ» и «Ливерпуль» гонялись за ним прошлым летом, зимой его и вовсе задерживали по подозрению в сексуальном насилии, а через полгода «Тоттенхэм» толкался за него с «Арсеналом» – работоспособность Биссума очень нравится Конте.

Ксавер Шлагер из «Вольфсбурга» в «Лейпциг» за 12 млн евро

Первое усиление Тедеско под ЛЧ – 24-летний австрийский полузащитник. Ксавер в прошлом сезоне играл не очень часто из-за тяжелой травмы, но в Бундеслиге-2020/21 был прекрасен (тогда «Вольфсбург» вышел в ЛЧ). А еще он прошел систему «Ред Булла» и играл за филиал в Австрии.

Мохамед-Али Чо из «Анжера» в «Сосьедад» за 12 млн евро

Талантливым нападающим интересовались многие топы: от «Атлетико» и «Дортмунда» до «Челси» и «Милана» – неплохой список для 18-летнего игрока. В прошлом сезоне забил всего 4 гола, но во Франции про молодого Чо говорят давно. Показывает удивительный скоростной дриблинг.

Расмус Кристенсен и Бренден Ааронсон из «Зальцбурга» в «Лидс»

Усиление оставшегося в АПЛ «Лидса» Марша началось с покупкой игроков из родных для тренера мест. Кристенсен и Ааронсон хорошо показали себя в ЛЧ, так что англичане не пожалели в общей сумме 45 млн евро.

Марк Рока из «Баварии» в «Лидс» за 12 млн евро

«Лидс» не остановился на скупке «Зальцбурга» – Марш попросил еще и испанского полузащитника «Баварии». В 2020-м он переходил из «Эспаньола» за 15 млн с надеждами заиграть в основе, но не смог найти себя. Марка хотела «Барселона», но все-таки выбрала Франка Кессиэ.

Хулио Энсисо из «Либертада» в «Брайтон» за 11 млн евро

Новая звезда парагвайского футбола. В этом сезоне 17-летний полузащитник отмечался голами во всех местных турнирах, закончил школу и поиграл в главной сборной. А еще купил на премиальные новый дом родителям. Пора в Англию.

Кэлвин Рэмзи из «Абердина» в «Ливерпуль» за 4 млн евро

Еще один трансфер активного этим летом «Ливерпуля» – талантливый 18-летний правый защитник из Шотландии. Новая подмена для Трента сверкала в «Абердине» и теперь едет работать с Клоппом.

Маркиньос Оливейра из «Сан-Паулу» в «Арсенал» за 3,5 млн евро

Не самый заметный из трансферов «Арсенала» – талантливый однофамилец защитника «ПСЖ» из бразильского чемпионата. Маркиньос играет во взрослом футболе уже два года, но едет явно на вырост.

Даниил Уткин из «Краснодара» в «Ростов» за 2,5 млн евро

Уткин провел в «Ахмате» топовый сезон, часто забивал с магических штрафных, но в «Краснодаре» даже после такой аренды не поиграет. Теперь Даниил едет в молодую команду Карпина.

В процессе

• Витинья из «Порту» в «ПСЖ». Первая цель нового спортивного советника Луиша Кампуша уже на подходе: контракт с самим игроком согласован, осталось договориться с португальцами по цене. Витинью считают готовой звездой – и у 22-летнего парня есть опыт игры за «Вулвз» в АПЛ.

• Роберт Левандовски из «Баварии» в «Барселону». Игрок говорит, что очень хочет уйти, но клубы не могут договориться по цене трансфера. «Бавария» хочет 40 млн евро, переговоры продолжаются – каталонцы просто копят деньги и ждут чуда.

• Френки Де Йонг из «Барселоны» в «Ман Юнайтед». Голландец очень не хочет уходить из команды Хави, но руководство «Барселоны» уже оповестило Френки о том, что его продажа необходима с финансовой точки зрения. «МЮ» пытается скинуть цену за игрока примерно на 20 млн, понимая, что «Барсе» очень нужны деньги.

• Аксель Витцель свободным агентом в «Атлетико». Этим летом из «Атлетико» ушел Эктор Эррера, поэтому Симеоне срочно понадобился новый боец в ротацию команды. Витцель не молодеет, но с возлагаемой на него ролью вожака справится даже в 33 года.

• Найеф Агерд из «Ренна» в «Вест Хэм». После успешного сезона «Вест Хэм» усиливается одним из лучших защитников Лиги 1. Найеф очень хорош в продвижении мяча, плюс марокканец – левша. Такой вот Пау Торрес на минималках. Инсайдер Фабрицио Романо пишет о сумме в 35 млн евро.

• Лука Йович из «Реала» в «Фиорентину». Сербский нападающий все никак не может заиграть в Мадриде, поэтому экстренно едет к Александру Кокорину. Фиалки берут Йовича в аренду без права выкупа, так что «Реал» еще не поставил на Луке крест.

• Анхель Ди Мария в «Ювентус» или «Барселону». Анхель давно объявил об уходе из «ПСЖ» и теперь подбирает варианты. Они есть: контакты с обоими клубами уже установлены, но «Барса» тянет с предложением. Сам Ди Мария хочет вернуться в Испанию и готов срезать запросы по зарплате.

• Ромелу Лукаку из «Челси» в «Интер». У бельгийца напряженные отношения с Томасом Тухелем, поэтому «Интер» не против возвращения. Ромелу готов пойти на снижение зарплаты – он мечтает поработать с Индзаги и снова играть в Италии.

Планы «МЮ» на лето – забрать Де Йонга и парочку из «Аякса». Замена Магуайру не планируется

Замена Марио Фернандесу – серб Гайич. Сменил позицию в «Бордо», в атаке полезнее, чем в защите

Фото: East News/ANP MAURICE VAN STEEN /ANP/Sipa USA, Ivan Del Val/Global Images/Sipa USA, AP Photo/Jorge Saenz; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Daisuke Nakashima/Aflo, Gustavo Valiente/XinHua; РИА Новости/Павел Бедняков