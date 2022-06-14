«Хочу, чтобы он был на 10 процентов лучше». У Сона самый строгий отец-тренер – звездная болезнь точно мимо

Заставлял по 4 часа набивать мяч.

Отец форварда «Тоттенхэма» Сона Хын Мина, Сон Вон Джун, фактурно высказался об игре сына – но похвалы лучший бомбардир АПЛ не услышал.

«Он должен работать усерднее и добиться большего прогресса, – сказал Сон-старший. – Если он удовлетворен тем, чего достиг сейчас, кризис уже на подходе. Он всегда должен стараться играть лучше, чтобы оставаться в лучшей форме, не так ли? Я всегда хочу, чтобы он был на 10 процентов лучше, а не был доволен своим нынешним положением.

Он должен быть способен играть важную роль в одном из топ-клубов мира. Вот тогда он станет игроком мирового класса. Как я уже говорил, он должен быть на 10 процентов лучше во всех отношениях, чтобы достичь этой цели».

Неожиданно, да? Ведь форвард «Тоттенхэма» забил в Премьер-лиге 23 мяча и разделил «Золотую бутсу» с Салахом. Но такая жесткость вполне в духе Сона-старшего.

• Сон Вун Джун – бывший футболист, который играл на неплохом уровне в Южной Корее. Когда он закончил, то стал сам тренировать своих сыновей. И был очень строг. «Был ли он строгим тренером? О да. Пугающим», – улыбался Сон.

«Отец всегда думал о том, что мне нужно. Он все делал для меня. Без него, возможно, я не оказался бы там, где нахожусь сейчас, – объяснял игрок. – Как футболисту мне порой нужна помощь. Важно работать с хорошим тренером, и без удачи тоже никуда. У меня все сложилось [удачно]».

• «Он давал нам четыре часа набивать мяч, – вспоминал Сон. – Нам обоим. Примерно через три часа я видел уже три мяча, пол казался красным [из-за налитых кровью глаз]. Я так уставал, а он был очень зол из-за этого. Думаю, что это была лучшая история [из детства], и мы все еще про это разговариваем, когда собираемся вместе. Четыре часа держать мяч в воздухе и не ронять... Это сложно, не так ли?».

Отец Сона еще и работал в его детской команде – когда Сону было 10-12 лет. «Когда он тренировал мою школьную команду, было упражнение, чтобы мы все держали мяч в воздухе 40 минут. Когда кто-то ронял мяч, отец ничего не говорил, но как только мяч ронял я, он заставлял всех начинать с начала. Игроки понимали, что это было, потому что я его сын, и да, это было очень тяжело. Но если подумать сейчас, то это был правильный путь», – рассказывал кореец.

• Сон-старший разработал для сына специальную программу тренировок с самого детства. Сначала они работали исключительно над базовыми навыками, затем, когда Сон пошел в среднюю школу, отец заставлял его регулярно работать с мячом и бить по воротам левой ногой. Когда Сону исполнилось 18, он стал работать над ударом – бил по 500 раз за тренировку обеими ногами, отрабатывая удары из определенных точек в штрафной.

Возможно, именно поэтому Сона считают чуть ли не идеальным двуногим футболистом, который одинаково хорош в игре обеими ногами. Спорим, вы не ответите точно, левша он или правша?

• Важный элемент футбольного воспитания – уважение. Его Сону тоже прививали с детства. «Отец говорил, когда я был юн, что если я выхожу на ворота, а соперник получил травму, я должен выбить мяч и помочь сопернику. Если ты хороший футболист, но ты не знаешь, как уважать других, ты никто. Он по-прежнему мне это говорит, – признавался Сон. – Иногда это сложно, но мы все сначала люди, а уже потом футболисты. Нужно уважать друг друга. На поле, вне поля – почему это должно отличаться?».

• В прошлом Сон встречался с корейскими поп-звездами Бан Мин А и Ю Со-Юн, но сейчас он один. И это, похоже, надолго. По совету отца Сон не планирует жениться, пока не закончит игровую карьеру: «Я согласен с отцом. Когда ты женат, семья выходит на первый план, жена и дети, только потом футбол. Мне важно, чтобы, пока я играю на топ-уровне, футбол оставался главным. После окончания карьеры, ну или там в 33-34 года, у тебя по-прежнему впереди долгая семейная жизнь».

• Надо понимать, что корейское общество устроено так, что слово отца (и родителей в целом) для детей – закон. «В Европе и Азии разный подход. Люди думают: почему он живет с семьей? Но причем здесь я? Кто помогал мне играть в футбол? Родители. Они пожертвовали своей жизнью и приехали сюда, чтобы помогать мне. Я должен им отплатить, – говорил Сон. – Я очень благодарен им за каждую возможность, которая позволила мне этого добиться».

Фото: REUTERS/Chris Radburn; dailystar.co.uk