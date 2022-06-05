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Летом на рынке полно свободных агентов: Погба и Дибала почти устроены, Кавани, Суарес, Дзюба, Черышев – интриги

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Хуан Мата Хуан Мата
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Франк Кессиэ Франк Кессиэ
Рикарду Куарежма Рикарду Куарежма
Кристиан Ансальди Кристиан Ансальди
Дрис Мертенс Дрис Мертенс
Усман Дембеле Усман Дембеле
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Корантен Толиссо Корантен Толиссо
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
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Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
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Летом 2022-го заканчиваются контракты многих топ-футболистов – все они могут либо уйти бесплатно, либо продлить действующие соглашения, либо вообще закончить карьеру.

О большинстве из списка мы уже знаем: игроки покинут нынешние команды. Пройдемся по главным лигам, чтобы оценить масштаб.

АПЛ 

• Погба слухи отправляют в «Ювентус», но за игрока также борются «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Погба и «МЮ» – все. Ждем возвращение в «Ювентус»

• Кавани, по данным Calciomercato, активно интересуется стремительно возрождающаяся «Фиорентина».

• Эриксен может остаться в «Брентфорде», но также есть информация об интересе со стороны «Тоттенхэма», «Лестера» и «Ньюкасла».

Серия А

• Ориги переходит в «Милан» – в мае писали, что ему осталось только пройти медосмотр и подписать контракт.

• Кессиэ (как и Кристенсен) уже договорился с «Барселоной», но каталонцы пока не могут зарегистрировать новичков из-за финансовых проблем. 

• Дибала пока склоняется к переходу в «Интер». Он отказал «Ньюкаслу», «Дортмунду» и «Севилье», а «Тоттенхэм» отказался от Пауло из-за высоких запросов по зарплате.

• Мхитарян также одной ногой в «Интере» – все-таки сбегает от Жозе Моуринью за игрой в ЛЧ.

Ла Лига

• Из «Реала» уходят сразу трое – Марсело, Иско и Бэйл. Об их будущем пока что ничего не известно.

• «Барса» все еще не продлила контракт с Дембеле – хотя переговоры до сих пор идут. Все упирается в финансовые проблемы.

• Суарес точно уйдет из «Атлетико» – уже попрощался с болельщиками. У 35-летнего уругвайца есть вариант с «Астон Виллой», где может состояться реюнинон со Стивеном Джеррардом и Фелипе Коутиньо.

Бундеслига

• Хальстенберг может продлиться, а может уйти в «Ганновер» – да, во вторую Бундеслигу. 

• Витцель уходит из «Дортумунда» – говорят, что в МЛС.

Лига 1 

• Вальтер Бенитес – один из лучших вратарей Лиги 1, но его продление в «Ницце» зависело от попадания в Лигу чемпионов – теперь есть сомнения.

• После семи лет в «ПСЖ» уходит Анхель ди Мария, недавно забивший в Финалиссиме. Слухи отправляют в «Ювентус», но пока не очень настойчиво.

• Из «Монако» уходит Фабрегас – пока что в никуда.

В остальных европейских лигах также есть любопытные имена.

Дзюба по трансферным слухам объездил всю РПЛ. Играл в пяти клубах, а мог перейти еще в 13

А чьего подписания вы ждете больше всего?

Фото: REUTERS/Matthew Childs ; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

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