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Волна сенсаций в Лиге наций: Франция проиграла Дании с травмой Мбаппе, Бельгия получила 4 от Нидерландов, Рангник разгромил хорватов

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Продолжается черная серия белорусов.

На старте нового розыгрыша Лиги наций много неожиданного. Давайте пройдемся по ключевым событиям пятничного вечера.

Франция стартовала с поражения – проиграли Дании даже с голом Бензема

Сборная Дании приехала на «Стад де Франс» (гораздо более спокойный) и весьма неожиданно уложила сборную Франции. Главным событием первого тайма стала травма Мбаппе – Килиана заменили в перерыве из-за проблем с коленом. Вместо нападающего «ПСЖ» вышел Кристофер Нкунку.

А еще ведь там есть Карим Бензема. На 51-й минуте главный претендент на «Золотой мяч» обыгрался с Нкунку, слаломом прошел половину защиты датчан и закатил мимо Каспера Шмейхеля. Карим забил в пятом матче за сборную подряд.

Но потом пришло время Андреаса Корнелиуса – нападающий «Трабзонспора» оформил дубль. Сначала в касание реализовал классный пас за спины от Хейберга, а в концовке в тяжелейшей ситуации прошил Уго Льориса в ближнюю девятку.

Победа 2:1 для датчан историческая: команда впервые за семь матчей выиграла в гостях у Франции – даже ничьих на поле соперника раньше не было. Действующий победитель турнира начал с домашнего поражения.

Рангник начал с победы над хорватами – сразу 3:0

Ральф Рангник провел первый матч как главный по сборной Австрии – и сразу в гостях обыграл хорватов, тоже сенсаций. В конце первого тайма Марко Арнаутович открыл счет, а после перерыва добавили еще Михаэль Грегорич и Марсель Забитцер, достойные исполнители у немецкого тренера есть.

Хорватии не помог даже выход Луки Модрича: австрийцы спокойно удержали разгромную победу – 3:0. Все по делу, у Австрии были шансы победить с более крупным счетом – например, по ударам в створ у команды Рангника вообще преимущество 8:3.

Забавно, но за один выездной матч при Рангнике сборная Австрии забила больше, чем «Манчестер Юнайтед» за последние пять игр в гостях.

Рангник не останется в «МЮ» даже консультантом. Его время в Манчестере – это полгода недопониманий

Новая глава запускается приятно.

Ван Гал хорош: при нем Голландия снова стала мощной – и грохнула Бельгию

Нидерланды разбили Бельгию – и тоже в гостях. Симон Миньоле в первом тайме выручал как мог, но на 40-й минуте Стивен Бергвейн издалека попал в угол – без шансов для кипера. После перерыва голландцы добили соперника: к 66-й минуте забили еще три раза.

У Мемфиса Депая дубль, еще один гол – это Дензел Думфрис. У Дэйли Блинда – две голевых передачи. Бельгийцы ответили только одним мячом на последней минуте – Миши Батшуайи замкнул подачу Тоби Алдервейрелда. Но все равно печальное для Бельгии поражение – 1:4.

Как же похорошела Голландия при Ван Гале: 10 матчей, восемь побед и две ничьих, общий счет 31:8. Более того, это первая победа Нидерландов над Бельгией в XXI веке.

Белорусы проиграли дома – на нейтральном поле в Сербии

Сборную Беларуси нынешняя политическая обстановка тоже затронула, хотя не так сильно, как сборную России: белорусов в Лиге наций оставили, но играют они на нейтральном поле – выбрали Сербию, матч со Словакией проводили в городе Нови-Сад.

Это Лига C – третий уровень турнира, словаки вылетели туда в прошлом розыгрыше, Беларусь там и была. Четверка вышла очень плотной географически: в той же группе Казахстан и Азербайджан, со всеми в течение недели играть на сербской территории.

Начали с поражения: словаки с Миланом Шкриньяром, Юраем Куцкой, Станиславом Лоботкой и Владимиром Вайссом забили в середине второго тайма. Единственный гол у неожиданного автора: 19-летний Томаш Суслов из «Гронингена» забил первый мяч в национальной команде. Атакующий полузащитник положил победный через две минуты после выхода на замену. Для белорусов это восьмое подряд поражение в официальном матче.

Игру судила француженка Стефани Фраппар – для нее это часть подготовки к чемпионату мира: она в финальном списке из 36 судей, которые поедут в Катар. И, кстати, не единственная главная из девушек: еще Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита.

В той же группе Казахстан выиграл у Азербайджана – 2:0. Там жарко было и после матча: тренер азербайджанцев, итальянец Джанни де Бьязи сказал, что сопернику повезло с рикошетом. Магомед Адиев, возглавляющий Казахстан, ответил: «Тренер Азербайджана много говорит. Он и перед игрой много говорил, и сейчас. Мы – сборная, которая старается мало говорить и больше делать».

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Фото: East News/AP Photo/Jean-Francois Badias, JOHN THYS / AFP, ROBERT JAEGER / AFP; REUTERS/Novak Djurovic

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