Трента заметили с электродами на голове во время тренировки. Так «Ливерпуль» совершенствует стандарты и пенальти

Технологичный подход.

По соцсетям и медиа разлетелись фото звезды «Ливерпуля» Трента Александера-Арнолда с электродами на голове. Нет, игроков (пока) не превращают в киборгов, но этим инструментом «Ливерпуль» пользуется в течение всего сезона. И это помогает!

Что это вообще такое?

За успехи этого сезона можно благодарить немецкую компанию Neuro11, она занимается развитием ментальной силы профессиональных спортсменов. Фирму создали два немца из университета Бонна – Патрик Ханчке и Никлас Хауслер, она работает с некоторыми клубами Бундеслиги.

Клопп и его помощник Пеп Лейндерс (он больше всех помешан на инновациях в тренировочном процессе) вышли на Neuro11 еще до начала пандемии, но коронавирус помешал поработать вместе. В итоге сотрудничество началось только этим летом.

«Мы с Юргеном верим в этих парней и их идею. В преимущество, которое все это дает, – рассказывал Лейндерс. – Мы хотим добавить стабильности в этот аспект игры. Например, с отменой гостевого гола в еврокубках станет больше серий пенальти. Евро доказал, что стандарты решают ход матчей. Так было и так будет всегда. Патрик и Никлас дали нам новый импульс в развитии точности подач и ударов. Очень надеюсь, что это окупится».

На сборах игроки «Ливерпуля» надевали электроды на голову и отрабатывали стандарты – пенальти, угловые, штрафные, ауты. А спецы замеряли их мозговую активность. По идее, футболисты не должны думать о том, что делают, а должны исполнять на автомате. Задача всей программы – помочь им достичь этой «зоны автоматизма».

«Это очень индивидуальный процесс, – объясняет Хауслер. – Мы смотрим на активность мозга прямо во время исполнения стандартов, поэтому понимаем, когда игрок входит в «зону» и что может его выбить из нее.

Кому-то нужно фокусироваться только на чем-то одном – цели подачи или на мяче. Другому – быстро переключать внимание между целью и мячом, чтобы войти в состояние «зоны». Это только два примера, но аспектов больше. Мы объясняем это футболистам – в итоге они лучше понимают себя».

Не зря именно Трент попался на фото с электродами – именно он отвечает за большинство стандартов в составе «Ливерпуля» и является одним из лидеров сезона по голевым передачам.

Кстати, Клопп даже отмечал нейропсихологов после победы в финале Кубка Англии

«Мы сотрудничаем с компанией из четырех парней под названием neuro11. Они связались с нами два года назад – кажется, я кое-что уже слышал о них к тому моменту. Один из них, нейробиолог, сказал: «Мы можем натренировать вас для исполнения пенальти». Я такой: «Звучит интересно, продолжай». Это был немецкий парень, затем мы встретились. Мы поработали вместе, и этот трофей – для них, как и Кубок Лиги».

Возможно, технологии пригодятся и в финале Лиги чемпионов.

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff; Gettyimages.ru/Alex Livesey; liverpoolfc.com