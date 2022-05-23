Страстная речь Джесси Марша: как же он благодарен своим парням из «Лидса»! Вместе спаслись от вылета из АПЛ в последнем туре

«Мы сохранили ####### прописку в АПЛ, господа!»

Перед последним туром «Лидс» находился на краю пропасти – у команды Джесси Марша было поровну очков с «Бернли», но из-за ужасной разницы мячей она находилась в зоне вылета.

Все решила последняя игра, где «Лидс» на 94-й минуте все-таки дожал на выезде «Брентфорд» (2:1), а «Бернли» проиграл дома «Ньюкаслу» (1:2).

Выходит, Марш справился.

На финише сезона американский тренер включил все свои мотиваторские способности. Полузащитник Джек Харрисон рассказывал, что в предпоследнем туре против «Арсенала» (1:2) тренер процитировал в речи Махатму Ганди.

Марш подтвердил: «У меня есть 52 отрывка из книг, которые я иногда даю игрокам, когда думаю, что им нужно что-то для мотивации. У меня есть сотни цитат, которые я использую в разные моменты. Пытаюсь подумать, как это может вписаться в сценарий того, где мы находимся в сезоне. Я люблю цитаты, люблю учиться у людей прошлого – спортивных и исторических деятелей.

Я несколько раз использовал в речах Мухаммеда Али. Майкл Джордан – парень, который меня вдохновляет. Фил Джексон (бывший тренер «Чикаго Буллз»). Винс Ломбарди (бывший тренер «Грин Бэй Пэкерс»). Я использовал в речах сборную Франции 1998 года, а также разных исторических личностей – Ганди, мать Терезу, Джона Кеннеди. Мне нравится читать об этих вещах. Мне нравятся книги о лидерстве. Я изучал историю в университете».

Сложно представить, как заряжал команду Марш перед решающим матчем, но мы точно знаем, что он сказал после решения задачи. Включаем еще одну страстную речь тренера:

А теперь перевод:

«Парни, я говорил вам перед игрой, вы – лучший коллектив, с которым я когда-либо работал, вы преданы друг другу. Потом мы вместе еще раз посмотрели видео с голами на последних минутах.

Это команда, которая показывает веру и никогда не отступает, бегает за себя и того парня, сражается друг за друга и делает все, что может. Именно это привело нас сюда. Это ваш характер, парни. Я, #####, не хочу стоять перед фанатами и слышать, как они поют мое имя. Это все мы, а не я! Это всегда было нашим общим делом, и мы сохранили ####### прописку в Премьер-лиге, господа!»

Вы точно помните самую огненную речь Марша – после нее «Зальцбург» чуть не грохнул «Ливерпуль»

Осенью 2019-го «Зальцбург» Джесси Марша удивил «Ливерпуль» в Лиге чемпионов. В первом тайме англичане легко разобрали соперника 3:1, но после перерыва гости вышли максимально заряженными и психологически смяли «Ливерпуль». Команда Клоппа с трудом додавила 4:3, а вскоре стало ясно, что австрийцев мощно зарядил спич тренера в перерыве.

«Сколько раз мы сфолили за первый тайм? Два? Это что, сраный товарищеский матч, да? Это Лига чемпионов! Парни, комон, нужно играть активнее, нужно добавить в физике! Жестче играйте с ван Дейком, мы слишком уважительны с ним. С мячом, без мяча. Слишком. Хватит!

Они сильны? Да. Но это не значит, что мы должны играть вежливо, не трогать их, разочек не отобрать мяч в подкате или не побороться Парни, они должны ощущать нас! Они должны понять, что мы, черт возьми, приехали сюда биться! Мы должны не просто пытаться соответствовать своему стилю, мы, #####, приехали, чтобы играть! Это самое важное.

Можно немного поговорить о тактике, но когда мы вернемся на поле, у нас должно быть больше воли, больше уверенности! Давайте, мать вашу, покажите свою заряженность, покажите свое желание, свою борьбу. Мы видели, что они сильны, но мы можем вдохнуть жизнь в нашу игру.

Уверенность в своих силах, физическая сила – вот что важно. Они не так хороши при стандартах. Давайте парни, нам есть что предложить им! Чтобы после матча нам не было стыдно», – это речь Марша на смеси английского, немецкого и матерного, после которой раздались аплодисменты, а «Зальцбург» вышел и сравнял счет.

Фото: youtube.com/H Sports; REUTERS/Andrew Boyers