Тедеско и «Лейпциг» – с первым трофеем. В меньшинстве затащили финал Кубка Германии

Красавцы!

Доменико Тедеско в декабре вернулся в Бундеслигу, а 21 мая завершил сезон с трофеем – Кубком Германии. В финале в серии пенальти обыграли крепкий «Фрайбург», хотя это было и непросто.

Пришлось отыгрываться в меньшинстве. Замены Тедеско помогли, но забил Нкунку – готовая суперзвезда

«Лейпциг» проигрывал после первого тайма. «Фрайбург» открыл счет на 19-й минуте – Эггештайн закатил в угол с линии штрафной. Правда, к голу были вопросы: Шаллаи сделал голевую передачу рукой, но судьи засчитали..

«Лейпцигу» в атаке было непросто, а их лучший момент нейтрализовал Нико Шлоттербек – вынес мяч с линии ворот. Это тот самый защитник, который летом уйдет в «Дортмунд» – в финале Нико стал одним из лучших игроков.

На 57-й минуте задача «РБ» стала еще сложнее: Хальстенберг завалил убегавшего один на один Хеллера и получил красную карточку. Здесь, в отличие от момента с голом, без вопросов к судье. Очевидный фол последней надежды.

«Лейпциг» остался в меньшинстве, но команда не развалилась – помогли замены Тедеско. Мукиеле и Собослаи вышли вместо Силвы и Форсберга, которые мало чем запомнились.

Вышедшая парочка организовала несколько моментов, но счет сравнял Кристофер Нкунку – главная суперзвезда «Лейпцига» в этом сезоне. Француз подкараулил скидку на дальней – и из неудобной позиции затолкнул мяч в ближний угол.

Тедеско не меняется – побежал праздновать с командой.

В этом сезоне Нкунку организовал 55 голов – 35 из них забил сам, еще на 20 ассистировал. Сумасшедший результат: в топ-лигах больше по системе «гол+пас» только у Салаха (36), Бензема (39), Левандовски (39) и Мбаппе (44). Так что Кристофер в отличной компании.

Благодаря голу Нкунку, «Лейпциг» перевел игру в дополнительное время. Там чуть не добыли победу: судья не поставил пенальти в ворота «Фрайбурга» на 120-й. Тедеско возмущался, но рефери не переубедил даже повтор на мониторе. Так и дошли до серии пенальти.

В ней футболисты «Фрайбурга» смазали два удара, а «РБ» был точен – победа 4:2!

Тедеско спас сезон «Лейпцига»: не только выиграл кубок, но и вывел в ЛЧ

9 декабря, когда Доменико назначили тренером «РБ», команда обитала на 11-м месте в таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов было 7 очков. При Тедеско «Лейпциг» набрал 40 очков за 20 туров – за этот период лучше темп только у «Баварии» (43 очка).

Результат достигнут – четвертое место и Лига чемпионов в следующем сезоне. После провала Джесси Марша на старте – очень круто.

При этом «Лейпциг» был хорош и в других соревнованиях. В Лиге Европы проиграли всего один матч – в полуфинале против «Рейнджерс» в гремящем Глазго. К сожалению, это оставило нас без немецкого финала еврокубка.

В Кубке Германии не оступались вообще. И первый большой трофей в истории «Лейпцига» теперь навсегда связан с именем Доменико Тедеско.

Для Тедди, кстати, титул тоже стал первым в карьере.

Фото: globallookpress.com/Jan Woitas; Gettyimages.ru/Alex Grimm; кадры трансляции