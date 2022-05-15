Глупейшее удаление игрока «Венеции» – зарядил сопернику между ног на ровном месте. Зачееем?

«Рома» отомстила градом ударов.

«Венеция» провалилась в Серию Б – это выяснилось вчера днем после того, как ее прямой конкурент «Салернитана сыграла вничью с «Эмполи» (1:1). А вечером вылетающая команда забрала очки у «Ромы» (1:1) – несмотря на то, что римляне нанесли 46 (!) ударов по воротам. Одна из причин такого давления столичного клуба – игра в большинстве.

На 32-й минуте с поля выгнали хавбека Софьяна Кийина. Причина – умышленный удар между ног сопернику.

Смотреть больно, но давайте разберем эпизод

«Венеция» после штрафного «Ромы» попыталась выбежать в контратаку, но римлянам удалось перехватить мяч в районе центра поля. Затем арбитр остановил матч, потому что капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини лег на газон, держась за пах.

При более детальном просмотре видно, что в первой стадии контратаки нападающий «Венеции» Давид Окереке выиграл единоборство у Пеллегрини и продвинул мяч дальше. А Кийин, находившийся рядом, решил ударить Лоренцо ногой между ног – хотя мяч уже был далеко от эпизода.

Уф.

Мотивация Софьяна не поддается объяснению. Контратака выглядела опасной – если бы «Венеция» забила, то гол бы точно отменили из-за грубого фола. Возможно, полузащитник устроил себе отдых на последний тур – все равно бороться уже не за что.

Если бы существовала награда за самое глупое удаление, то Кийин бы ее взял!

Обычно после подобных поступков игроки остывают за несколько часов и извиняются. Но не Кийин – в его соцсетях до сих пор тишина. Парню всего 24, он вызывался в сборную Марокко и явно мечтал пошуметь в топ-клубах. С такой строчкой в досье это будет тяжелее.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno