Мы никогда не узнаем, был ли гол в ворота «Спартака»: Максименко выбил на линии или из-за? Автоматической системы в России нет

Напоминаем, почему так.

«Спартак» уверенно обыграл «Енисей» в полуфинале Кубка России – 3:0 со множеством моментов. Но при счете 2:0 у красноярской команды был шанс, который мог хотя бы намекнуть на переворот.

На 61-й минуте Валерий Кичин выиграл воздух на ближней после углового. Удар не без труда выгреб Александр Максименко.

Выглядело вот так.

ВАР долго пересматривал момент – с некоторых ракурсов казалось, что мяч все-таки пересек линию ворот. Впрочем, видеоассистент гол все-таки не засчитал.

По видео толком и не понять, как на самом деле: этот скрин – с камеры, которая не совсем параллельна линии ворот, возможны искажения.

Другого способа разобраться и нет: в России работает только ВАР, но не система автоматического определения гола, которая сразу подает сигнал судье.

Мы уже изучали, почему в России ее нет – давайте вспомним главное.

Система-автомат есть в топ-лигах – и то не во всех. Например, в Испании тоже без нее

Goal Line Technology, позволяющая определить, пересек ли мяч линию ворот, есть только в ведущих европейских лигах – и то не во всех.

Cистема GLT полностью автоматизирована. Когда мяч пересекает линию ворот, часы на руке главного судьи вибрируют, а на дисплее горит надпись: GOAL. В этом ее отличие от ВАР – полностью исключен человеческий фактор.

Систему используют в английской Премьер-лиге, Серии А, Бундеслиге, французской Лиге 1, чемпионшипе и на некоторых матчах Эредивизи.

Как видите, РПЛ в списке нет. Впрочем, Ла Лиги тоже. Сейчас в Европе чуть больше ста стадионов (как указано на сайте ФИФА) с установленной системой GLT – доминирует британская Hawk-Eye (у них 106 из 109 стадионов).

Почему не используют: очень дорого и мало смысла, если есть ВАР

Основная причина, по которой GLT не используется повсеместно – стоимость. Например, клубы АПЛ заплатили за установку, сертификацию и тесты по 300 тысяч фунтов (около 330 тысяч евро) – для всей лиги это обошлось в 6 миллионов. В той же Англии были ситуации, подчеркивающие несовершенство системы – футболисты могут закрыть обзор, из-за чего мяча будет не видно.

В некоторых странах – например, Шотландии – сразу признали: GLT слишком дорогая. Небольшие клубы просто не могут позволить себе такие траты. К тому же система требовательна и к стадионам – старые небольшие арены пришлось бы модернизировать для установки камер.

При всем этом система не дает 100% гарантии. В 2020-м «Астон Вилла» пропустила от «Шеффилда» – вратарь Ниланд с мячом полоностью оказался за линией ворот, но судья не засчитал гол. Дело в том, что в таких ситуация рефери должны доверять именно дисплею на часах, а не ВАР. На дисплее ничего не загорелось, а Hawk-Eye потом извинился: из-за необычного скопления игроков был закрыт ракурс с семи камер, мяч просто исчез из видимости системы.

Чаще всего ВАР действительно позволяет определить, был ли гол. В том, что система автоматического определения не разошлась так же, как ВАР, ничего удивительного.

А для полуфинала Кубка России даже хорошо, что «Спартак» победил крупно – разгром стал оберегом от скандала.

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Lee; кадры трансляции