Хроника вылетов Пепа из ЛЧ – у него уже 6 поражений в полуфиналах

«Реал» за 90 секунд перевернул полуфинал с «Сити» и организовал очередной вылет Пепа Гвардиолы из Лиги чемпионов. За тренерскую карьеру каталонец пережил много боли – и уже повторил антирекорд Жозе Моуринью по поражениям в 1/2 финала главного еврокубкового турнира.

Сезон-2009/10 («Барселона») – вылет в полуфинале от «Интера»

Пеп шикарно зашел в «Барселону»: сразу забрал ЛЧ, но вот в следующем сезоне повторить успех не получилось. Впервые в турнире Гвардиолу остановил «Интер» Жозе Моуринью. Причем в группе они тоже играли между собой – и каталонцы превзошли соперника (0:0 в Милане и 2:0 на «Камп Ноу»).

Но в плей-офф расклад поменялся: Пеп проиграл в Милане (1:3), хотя Педро отличился еще в дебюте. Большую часть ответного матча «Барса» провела в большинстве, но выиграла всего лишь 1:0, этого для прохода в финал не хватило. Лео Месси тогда стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов), но вряд ли сильно радовался.

Сезон-2011/12 («Барселона») – вылет в полуфинале от «Челси»

В последний сезон с «Барсой» Пеп тоже сошел с дистанции после прошлогоднего триумфа (в финале опять обыграли «Юнайтед»). Удивил «Челси» Роберто Ди Маттео – сначала выиграл дома с голом Дрогба, а в ответной игре умудрился не проиграть в меньшинстве (2:2). Лео Месси обидно засадил с пенальти в перекладину (кстати, Петру Чеху он так и не смог забить вообще), а Фернандо Торрес отличился уже в самой концовке.

«Этого просто не могло случиться, – сокрушался после игры Гвардиола. – Это не утешение для болельщиков, но игроки уничтожены. Мы играли исключительно хорошо все 180 минут, мы сделали все возможное, чтобы выйти в финал. Мы никогда не работали так усердно, чтобы выйти в финал».

Сезон-2013/14 («Бавария») – вылет в полуфинале от «Реала»

Год Гвардиола отдыхал от футбола, а потом возглавил мощнейшую «Баварию» – сезоном ранее она вообще взяла требл с легендарным Юппом Хайнкесом. Но у Пепа с этой командой взять Лигу чемпионов не вышло: получили от «Реала» 0:5 по сумме двух встреч. Причем в Мюнхене им вообще закинули 4 мяча, у Серхио Рамоса и Криштиану Роналду по дублю.

Сезон-2014/15 («Бавария») – вылет в полуфинале от «Барселоны»

Пеп впервые встретился с бывшим клубом – и пострадал от Лео Месси. В первом матче гений сначала прошил Нойера ударом в ближний, а через 3 минуты уничтожил Джерома Боатенга. А вместе с ним и шансы «Баварии» на выход в финал. В Мюнхене соперники повеселились (Пеп даже выиграл 3:2), но дальше прошла «Барса» – и обыграла в финале «Ювентус» (3:1).

Сезон-2015/16 («Бавария») – вылет в полуфинале от «Атлетико»

Еще зимой 2016-го Пеп объявил, что уйдет из «Баварии» в «Ман Сити», но на результатах это не сказалось: очередная победа в Бундеслиге и остановка в шаге от финала Лиги чемпионов. Гвардиола снова пострадал от испанцев – за «Атлетико» сыграло правило выездного гола

Сезон-2016/17 («Ман Сити») – вылет в 1/8 финала от «Монако»

А дальше пошли обидные вылеты с «Сити». Дебютный сезон –поражение от «Монако», хотя после первого матча было преимущество 5:3. В ответной игре французы активизировались и победили 3:1. Тогда за «Монако» ярко выступали Килиан Мбаппе («Сити» получил от него два) и Бернарду Силва, который сейчас уже классно играет в Манчестере.

Сезон-2017/18 («Ман Сити») – вылет в 1/4 финала от «Ливерпуля»

Здесь «Ливерпуль» решил все еще в первой игре: отправил Пепа в нокаут (0:3), 1+1 сделал Мо Салах. Во втором матче «Сити» тоже уступил (1:2) – хотя Жезус отличился уже на 2-й минуте. Причем тогда «Сити» доминировал в АПЛ (в итоге 19 очков преимущества над «Юнайтед»), а «Ливерпуль» с трудом зашел в топ-4.

Сезон-2018/19 («Ман Сити») – вылет в 1/4 финала от «Тоттенхэма»

Здесь получилось очень ярко: если в первой игре все решил гол Сона, то во второй команды устроили шоу: семь голов, «Сити» выиграл (4:3), но лондонцы все равно прошли дальше из-за того, что не пропустили дома. Приме в конце второго тайма «Сити» забил – но ВАР все отменил и снова отправил Пепа на вылет. После этого тренер не раз вспоминал гол Фернандо Лоренте рукой.

Сезон-2019/20 («Ман Сити») – вылет в 1/4 финала от «Лиона»

Все решал один матч в Лиссабоне (из-за ковида), и «Сити» сенсационно проиграл – 1:3. У «Лиона» дубль оформил Мусса Дембеле, еще гол на счету Максвелла Корне. Англичане ответили только точным ударом Кевина де Брюйне.

Сезон-2020/21 («Ман Сити») – вылет в финале от «Челси»

Первый финал Пепа за семь лет, но вновь неудача. Выиграл «Челси» (1:0), который только возглавил Томас Тухель. Победный гол на счету Кая Хавертца. «Я сделал все возможное в плане выбора состава. Попытался выбрать лучший вариант, чтобы выиграть. Мы изо всех сил пытались сломить линии соперника в первом тайме. Вторая половина была намного лучше», – короткий вердикт от Пепа.

Теперь Гвардиола вылетел снова, можно подвести краткие итоги:

• Пеп Гвардиола шесть раз вылетал в полуфинале Лиги чемпионов – до этого проигрывал на этой стадии с «Барселоной» (в сезонах-2009/10 и 2011/12) и «Баварией» (в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2015/16) – больше нет ни у кого, столько же у Жозе Моуринью.

• Из 11 вылетов Гвардиолы в Лиге чемпионов в восьми «Сити» пропускал несколько голов за короткий отрезок: 2010-й – 2 гола за 13 минут, 2014-й (3 гола за 18), 2015 (3 за 17), 2017-й (2 за 8) 2018-й (3 за 19) 2019-й (2 за 3), 2020-й (2 за 8), 2022-й (3 за 6).

При Пепе легенды «Сити» уходили без трофея в ЛЧ

Пабло Сабалета. перешел в «Ман Сити» 31 августа 2008-го и стал последним трансфером практически вымытого из памяти периода президента Таксина Чиннавата. Но за 9 лет ЛЧ так и не взял – и остановил тот же «Реал», но уже усилиями Гарета Бэйла.

Яя Туре. Восемь лет Яя в Манчестере – история, по которой стоит снимать фильм. В ней было: магия, скандал – и снова магия. В 2018-м Туре зацепил свой третий чемпионский титул, но вторая попытка выстроить отношения с Пепом не получилась. Яя – отражение «Сити» до Гвардиолы. И в этом отражении ЛЧ тоже не было.

Венсан Компани. Травматичный, но любимый фанатами лидер. Компани за 11 лет в «Манчестер Сити» вылетал из-за повреждений больше 40 раз. Пропуск собственного прощального матча символизирует весь его путь. Но в последнем матче за «Сити» Компани взял Кубок Англии. А в предпоследней игре в АПЛ забил чемпионский гол «Лестеру». А вот победы в ЛЧ так и не случилось.

Давид Сильва. Испанцу не хватило сезона до финала ЛЧ. В «Сити» Давид настрадался: пережил вылеты от «Монако» и «Тоттенхэма», хоть и всегда выкладывался на полную. Сейчас легенде 36 лет, он наслаждается отдыхом в Испании и надеется выйти в ЛЧ вместе с «Сосьедадом».

Серхио Агуэро. Аргентинец уходил в слезах: год назад «Сити» проиграл «Челси» в своем первом финале за всю свою историю. После этого Агуэро перешел в «Барсу» – а ведь обещал болельщикам, что уйдет только с выигранной ЛЧ. К сожалению, по-королевски покинуть любимую команду не вышло. Всего через полгода Серхио и вовсе ушел из футбола из-за проблем с сердцем.

Фернандиньо. Приходил из «Шахтера» как малоизвестный бразильский опорник – и превратился в одну из легенд клуба. Кажется, против «Реала» его опыт и должен был помочь «Сити». Не вышло.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Grimm/Bongarts, Marc Atkins, Jose Coelho – Pool, Carl Recine, Paul Gilham; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Panoramic; eastnews.ru/imago sportfotodienst/EAST NEWS; REUTERS/Carl Recine