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Марсело – рекордсмен по титулам в истории «Реала». Уже 24, но еще есть шанс на ЛЧ

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Легенда.

«Реал» уверенно выиграл чемпионат Испании. Эта победа особенно важна как минимум для Карло Анчелотти: он стал первым тренером в мире, который выигрывал каждую из топ-лиг Европы.

Но это чемпионство «Реала» историческое не только для итальянца. Сегодня 24-й трофей с «Реалом» выиграл Марсело.

• 6 чемпионатов Испании;

• 2 Кубка Испании;

• 5 Суперкубков Испании;

• 4 Лиги чемпионов;

• 3 Суперкубка УЕФА;

• 4 клубных чемпионата мира.

Таким образом, он стал самым титулованным игроком в 120-летней истории клуба. Бразилец обошел легендарного Пако Хенто. В этом сезоне 34-летний Марсело почти не играет, но в чемпионском матче вышел в старте – и отдал голевую на первый гол Родриго.

Первым делом отпраздновал с Лукой Модричем – вместе у них бесконечное число воспоминаний и побед. 

«Огромная радость. Мы выиграли настолько быстро, насколько возможно, и это результат работы каждого. Очень рады и продолжим прибавлять, – радовался после матча бразилец. –

Праздновать с фанатами – самое лучшее. Раньше мы не могли этого сделать из-за ограничений, но сегодня можем. Это их вечеринка. Это великая радость – праздновать на домашнем стадионе с лучшим клубом мира

Сегодня мы веселимся. В ближайшее время предстоит важный матч, но хорошо отпраздновать – это нормально. Особенно для меня, если понимаете».

• Марсело – живая легенда «Реала». Как игрок «Реала», он точно заканчивает путь в конце этого сезона: контракт бразильца истекает как раз летом 2022-го. Переезд в другой клуб не исключен, но высока вероятность, что Марсело останется в Мадриде и устроится в структуре уже родной команды.

• Замена для Марсело готова: мадридцы хотят забрать 22-летнего игрока «Райо» Франа Гарсию. Он воспитанник «Реала», и клубу принадлежит 50% прав на игрока. Трансфер обойдется в 5 млн евро, что для подмены Ферлана Менди вполне приемлемые деньги.

• «Реал» не выкидывает из головы и вариант с 20-летним Мигелем Гутьерресом, но его сначала хотят закалить в аренде, и только потом аккуратно подводить к основе.

Марсело охотно рассказывал о планах ранее в интервью Marca: «Я очень спокоен. Это клуб моей жизни. Хочется играть до тех пор, пока сын не вырастет, и выйти на поле вместе с ним. Он хорошо играет в академии, я слежу за его успехами.

Я капитан лучшей команды мира. Чувствую себя защищенным. Но у любой истории есть конец, я хотел бы завершить карьеру именно в «Реале». 

С сыном он все-таки не сыграл, да и не совсем ясно, конец ли это всей карьеры – или только великому отрезку игры за «Мадрид». 

24 трофея – серьезная, но еще не финальная цифра. «Реал» попробует помочь с 25-м – впереди ответный полуфинал против «Ман Сити» в Лиге чемпионов. 

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Фото: East News/SEBASTIEN BOZON / AFP; globallookpress.com/Juan Carlos Rojas, Bernd Feil/M.i.S.; Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Adam Pretty; REUTERS/Mike Blake

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