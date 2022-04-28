Этот глупейший привоз может лишить «Интер» чемпионства. Только гляньте, как вратарь закинул сам себе!

Крайняя степень нелепости.

«Интер» проиграл «Болонье» перенесенный матч Серии А, и это вышло очень трагично и комично.

Без лишних пояснений, нужно просто заценить, что вытворил второй вратарь миланцев Ионуц Раду, пока мы смотрели Лигу чемпионов.

Да-да, в простейшей ситуации он просто не попал по мячу и вместо паса вдоль направил его в свои ворота. Наверняка закатилось бы и так, но с линии добил полузащитник «Болоньи» Никола Сансоне.

Так «Интер» отдал матч, который начинался идеально: забили уже на 3-й минуте, когда между собой порешали полузащитники – Николо Барелла ассистировал Ивану Перишичу.

«Болонья» сравняла в середине первого тайма (33-летний Марко Арнаутович), миланцы бросили в атаку свежих Алексиса Санчеса и Эдина Джеко на последние полчаса, но получили вот это.

Фан-факт дня: xG удара Сансоне – ровно единица! Невозможно было не забить.

А вратарь Ионуц Раду – антигерой. Если вдруг вы никогда не слышали такого имени и не понимаете, откуда тут он и где Самир Ханданович – нестрашно. У многолетнего основного вратаря боли в спине, прямо перед игрой решили не рисковать и выбрали Раду, финально определились буквально за час до старта.

Теперь за Раду точно не рады.

Хоть 24-летний румынский кипер и почти воспитанник «Интера», пришел еще юношей в 2013-м, за основную команду у него сейчас был только шестой матч и лишь второй в этом сезоне – до этого, в январе, с ним в кубковое дополнительное время прошли «Эмполи».

Зато Никола Сансоне после матча веселился:

«Надеюсь, Мальдини или кто-нибудь еще из «Милана» позвонит мне хотя бы ради аренды, чтобы я мог сыграть в Лиге чемпионов».

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Поражение очень бьет по «Интеру». До этого матча команда лидировала в Серии А по потерянным очкам, опережала «Милан» на один балл. Теперь конкуренты-соседи официально впереди.

До финиша четыре тура. При равенстве очков преимущество у «Милана» за счет личных встреч (ничья и победа).

У «Интера» остались «Удинезе», «Эмполи», «Кальяри» и «Сампдория».

У «Милана» будут «Фиорентина», «Верона», «Аталанта» и «Сассуоло».

Календарь попроще у только что пострадавших, их относительный минус – дополнительный матч на решающем отрезке, финал Кубка Италии с «Ювентусом».

Если такой привоз станет решающим в плотнейшей чемпионской гонке – ох, как же больно будет Ионуцу Раду.

Фото: eastnews.ru/Michele Nucci/LaPresse via AP