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Рюдигер, Лукаку и Кристенсен раскачивают «Челси» весь сезон. Двое точно уйдут летом

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Проблемы.

«Челси» проводит сложный сезон: команда вылетела в четвертьфинале ЛЧ, а в чемпионате отстала от «Ман Сити» и «Ливерпуля». Последний шанс на трофей – финал Кубка Англии с тем же «Ливерпулем». Еще мешают санкции, наложенные на Романа Абрамовича. 

Неопределенность напрягает и внутри состава. Сразу три футболиста, которые перед сезоном казались важными игроками, дестабилизировали спокойствие. Речь об Антонио Рюдигере, Ромелу Лукаку и Андреасе Кристенсене.

Рюдигер уйдет – подтвердил Тухель

После прихода Тухеля в «Челси» Рюдигер стал железным игроком основы. Но даже при Тухеле уже в начале сезона-2021/22 поползли слухи, что Антонио не останется в «Челси».

•‎ Главная причина – желание защитника зарабатывать больше. Немец хотел свыше 10 млн фунтов в год, но лондонский клуб не готов к таким запросам. Именно поэтому в течение сезона циркулировали слухи о переходе Рюдигера в «Сити», «МЮ», «Реал», «Баварию», «ПСЖ», «Ювентус» и «Барселону».

•‎ Рюдигер отклонил предложение «Челси» о продлении (предлагали 200 тысяч фунтов в неделю) и готовится подписать контракт с «Реалом» – хотя мадридцы предлагают зарплату меньше, чем остальные конкуренты. Получается, деньги все же не играют ключевую роль в выборе немца.

•‎ Журналист Sport Bild Кристиан Фальк писал, что Антонио получил предложение от «МЮ», но отказался из уважения к «Челси». Правда, причина отказа не только в этом – Рюдигер хочет играть в ЛЧ, а команда Ральфа Рангника потеряла почти все шансы на попадание в топ-4.

После игры с «Вест Хэмом» Тухель подтвердил уход Антонио: «Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в частной беседе. Мы с руководством сделали все возможное , но этого оказалось недостаточно. Без санкций мы могли бы попробовать сохранить его, но сейчас у нас связаны руки. Это его решение». 

Лукаку тосковал по «Интеру» и критиковал Тухеля. Теперь его связывают с «Миланом»

Ромелу столкнулся с проблемами в «Челси» сразу после перехода. Голы шли тяжело: к середине сентября бельгиец трижды отличился в АПЛ, но затем замолчал аж до декабря. 

•‎ В конце года Лукаку в интервью Sky Sport Italia рассказал, что ему не подходит игровая формация, которую использует Тухель. Там же бельгиец признался в любви «Интеру» и заявил, что когда-нибудь вернется в Милан. После интервью Тухель исключил форварда из заявки на матч с «Ливерпулем». Позже Ромелу извинился и вернулся в состав, но осадок остался.

•‎ В марте появилась информация, что Лукаку может вернуться в «Интер» и ради этого даже готов снизить зарплату на 5 млн евро. Возможное решение бельгийца при этом было мотивировано сложной ситуацией в клубе. Позже The Telegraph опроверг слухи.

•‎ Последний инсайд от Goal.com – Лукаку может перейти в «Милан». Возможный трансфер зависит от нескольких факторов.

Во-первых, текущая стоимость нападающего (около 77 млн фунтов) является неподъемной для «россонери», то же касается и зарплаты футболиста (325 тысяч фунтов в неделю). Однако есть вероятность того, что новые владельцы «Челси» примут решение об оптимизации расходов и согласятся отпустить Лукаку за значительно меньшую сумму.

Во-вторых, покупательная способность самого «Милана» будет зависеть от того, продаст ли Elliott клуб инвестиционной компании Investcorp. Но даже в том случае, если итальянская команда получит возможность приобрести Лукаку, она, вероятно, будет просить «Челси» продолжать выплачивать игроку часть зарплаты.

Кристенсен хотел остаться еще в прошлом году, но летом уйдет в «Барсу»

Еще в апреле 2021 года воспитанник «Челси» Кристенсен говорил, что он счастлив в клубе и готов подписать новый контракт. Но уже в октябре появилась информация, что стороны не могут договориться о продлении.

•‎ Претенденты на игрока появились почти сразу – на горизонте возникли «Милан», «Бавария» и «Барселона». Наиболее предметным был интерес последних двух – «Бавария» искала замену для ушедшего в дортмундскую «Боруссию» Никласа Зюле, а «Барса» держала в голове возможное расставание с Роналдом Араухо.

•‎ Судя по всему, датчанин выбрал «Барсу». В начале марта испанский журналист Жерар Ромеро оценивал вероятность перехода в 99%, а Фабрицио Романо писал, что сторонам осталось уладить лишь некоторые детали.

•‎ Тухель уже обсуждал уход Андреаса. «Мы должны держать в уме вероятность, что он уйдет из «Челси». Будем ли мы рады? Нет. Переживем ли? Да», – рассуждал Томас.

Похоже, что летом «Челси» придется серьезно поработать на трансферном рынке.

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Фото: REUTERS/JUAN MEDINA; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/Petter Arvidson, Darren Staples

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