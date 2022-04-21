«Я никогда такого не видел». В Англии за стык удалили сразу двух игроков 🤯

Сурово.

Матч «Джиллингема» и «Флитвуда» (0:0) так бы и остался разборкой аутсайдеров из третьего английского дивизиона, но на 78-й минуте случилось необычное. Чарли Келман и Пэдди Лейн в погоне за мячом одновременно бросились в подкат в центре поля.

Столкновение получилось опасным, поэтому судья Джеймс Линингтон тут же полез за карточкой. И хотя обе команды выпрашивали наказание для соперника – решение их удивило.

Рефери удалил с поля обоих.

Что говорят правила?

Удаление двух игроков за одно столкновение – редкость, которая, впрочем, не противоречит логике. В правилах Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) есть пункт о том, что «подвергающий опасности здоровье соперника или использующий чрезмерную силу игрок удаляется с поля».

Так уж вышло, что два футболиста сделали это одновременно. На видео видно, что Келман (в синем) переворачивается минимум 5 раз, прежде чем выпасть из кадра. Лейн в итоге тоже получил травму.

Тренеры расстроены решением судьи

«Джиллингем» и «Флитвуд» борются за выживание (20-е и 21-е место из 24 команд), поэтому не хотят терять игроков в заключительном отрезке сезона. Тренер «Джиллингема» Нил Харрис хочет обжаловать карточку Келмана и последующую дисквалификацию:

«Я должен быть очень осторожен в словах, потому что Джеймс Линингтон, по моему мнению, очень хороший судья. Я не хочу быть с ним слишком суровым – он хорошо отработал. Но у меня была возможность увидеть этот эпизод с двух разных ракурсов. И я не думаю, что это красная карточка. Мы надеемся, что с Пэдди Лейном все в порядке и травма не слишком серьезная.

Если бы это были две желтые карточки, все бы пожали друг другу руки и пошли дальше. Судья принял решение, я никогда раньше не видел такого за всю историю игры».

Тренер «Флитвуда» Стивен Крэйни добавил: «Оба игрока преданы делу, поэтому удаления немного расстраивают. Но главное – здоровье Пэдди. Он лидировал по голам и передачам в нашей команде, так что, надеюсь, с ним все в порядке. Будет обидно потерять Пэдди».

Тренер и экс-футболист ряда английских клубов Иан Холлоуэй в эфире программы EFL on Quest подвел итог: «Я никогда раньше такого не видел. Возможно, рефери мог бы сказать: «Это 50 на 50. Встаньте и получите по желтой карточке». Но он следовал букве закона».

Фото: blackpoolgazette.co.uk