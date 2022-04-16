Жуткий привоз вратаря «Сити» и 3:0 за тайм. Так «Ливерпуль» запрыгнул в финал Кубка Англии

Красиво.

«Ливерпуль» разнес «Манчестер Сити» за первый тайм – 3:0.

⚽️ – Ибраима Конате забил после подачи Энди Робертсона с углового

⚽️⚽️ – Садьо Мане поймал на ошибке запасного вратаря «Сити» Зака Стеффена

⚽️⚽️⚽️ – Садьо Мане вонзил мяч в ближний угол после своевременной передачи Тиаго

Пожалуй, именно второй гол «Ливерпуля» (и первый в матче для Мане) – эпизод, символизирующий первые 45 минут.

Американский голкипер решил повторить трюк Эдерсона из матча АПЛ, но вместо элегантного и хладнокровного решения исполнил жуткий привоз – Стеффен неудачно обработал мяч, и Мане забил в подкате, выбив у него мяч прямо в ворота.

У Эдерсона получалось лучше.

«Ливерпуль» в первом тайме – тот «Ливерпуль», который очень сложно остановить. Взять хотя бы первый гол – Ибраима Конате забил головой в третьем матче подряд.

Кажется, мы это уже где-то видели – «Ливерпуль» на стандартах просто невероятен. 19 голов после угловых – больше всех команд АПЛ в этом сезоне.

И умение дожимать соперника – Мане ввалил третий перед самым перерывом, на 45-й минуте. У Садьо 10 голов в ворота «Ман Сити» во всех турнирах, только «Кристал Пэлас» он забивал чаще (13). Да и вообще – никто не забивает «Сити» чаще Мане с 2014-го, когда он только переехал в Англию. Джейми Каррагер в твиттере восторгался: «Я люблю Садьо! Каким же игроком он был и остается для «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в первом тайме превзошел «Сити» во всем – горожане всего один раз пробили по воротам (и не попали в створ), меньше владели мячом и вообще частенько сбивались на дальние передачи, нетипичные для футбола Гвардиолы (22 против 16 у «Ливерпуля»).

Во втором тайме «Сити» хоть и продолжил ошибаться в защите, но вернулся в игру. На 47-й Джек Грилиш забил первый, на 91-й Бернарду Силва подарил надежду на сказку. Но «Ливерпуль» удержал лидерство, прервав 5-матчевую серию без побед против «Сити».

«Ливерпуль» – в финале Кубка Англии. Впервые за 10 лет

«Шрусбери» (Лига 1), «Кардифф» (Чемпионшип), «Норвич», «Ноттингем Форрест» (Чемпионшип), «Манчестер Сити» – вот путь команды Юргена Клоппа в финал Кубка Англии. Следующий соперник – «Челси» или «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль» впервые за 10 лет (с сезона-2011/12) дошел до решающего матча турнира – тогда было поражение 1:2 «Челси». Последний триумф в Кубке – сезон 2005/06, в финале обыграли «Вест Хэм».

У Юргена Клоппа очень сложные отношения с турниром. За шесть предыдущих попыток «Ливерпуль» лишь раз доходил до четвертьфинала, четырежды останавливался в 1/8, еще однажды – в 1/16. Трудно было находить силы на Кубок Англии, когда команда ежегодно борется и за АПЛ, и за Лигу чемпионов. А ведь есть еще Кубок Лиги (уже выигранный в этом сезоне).

Фото: globallookpress.com/Darren Woolley, Nigel Keene; Gettyimages.ru/Catherine Ivill