12-летний мальчик из Мариуполя забил победный гол за «Шахтер». Команда из Донецка сейчас в благотворительном туре

Сольный проход с центра поля на 95-й минуте.

Донецкий «Шахтер» отправился в благотворительный тур Shakhtar Global Tour for Peace. Украинский клуб обыграл гданьскую «Лехию» со счетом 3:2, но это не главное.

Героем дня стал 12-летний Дмитрий Кеда – мальчик из Мариуполя забил победный гол на 95-й минуте. Дима родился в Харцызске – тогда это была Донецкая область Украины. Позже родной город Кеды вошел в ДНР, а семья переехала в Мариуполь.

Дима обожает футбол, вся его семья болеет за «Шахтер» – с самого детства малыша брали с собой на «Донбасс Арену». После переезда родители вместе с парнем часто посещали матчи «Мариуполя».

В конце февраля и начале марта этого года мальчик 10 дней скрывался в подвале мариупольского драмтеатра, но сумел выехать из города. Дима с родителями добрался до Польши, где они обустроились благодаря помощи волонтеров. Семье помогли найти жилье и все необходимое.

А теперь мальчик провел целый день с любимой командой: прибыл на стадион вместе с футболистами «Шахтера», потренировался перед игрой, получил обнимашку от тренера Роберто де Дзерби, а уже в конце матча заменил автора дубля Михаила Мудрика и на 95-й минуте забил победный гол «Лехии».

Дима вышел на замену, получил мяч и понесся к воротам соперника – «Лехия» только-только сравняла счет. Кеда выбежал к воротам, обыграл вратаря и забил! Отпраздновал мяч с игроками «Шахтера».

Футболисты, кстати, вышли на поле в футболках не с фамилиями на спине, а с названиями украинских городов: Ирпень, Буча, Волноваха и многими другими. Сам Дима вышел в футболке «Мариуполь».

На гол Кеды отреагировал Александр Зинченко. Футболист «Манчестер Сити» запостил фотографию мальчика у себя в сторис с подписью: «Футбол больше, чем просто игра».

В составе «Щахтера» был и вернувшийся из «Зенита» Ярослав Ракцикий. Защитник присоединился к команде на время благотворительного тура – и даже спел гимн Украины, чего раньше никогда не делал.

Это вторая игра четырехматчевого турне – до этого проиграли «Олимпиакосу». Дальше – матчи с «Фенербахче» и «Хайдуком». Все доходы от этих встреч пойдут волонтерским организациям, докторам и на поддержку украинских детей, пострадавших в последнее время.

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Фото: twitter.com/FCShakhtar