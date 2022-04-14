Умер экс-игрок «Реала» Ринкон: проскочил на красный, и его протаранил автобус. О Фредди уже вспомнили в «Айтрахте»

А еще его ловили на связях с наркокартелем.

Бывший игрок «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон погиб после ДТП. 55-летний мужчина, который последнее время жил в Кали, одном из крупнейших городов Колумбии, выехал на перекресток на красный свет – и в него влетел автобус. Ринкон три дня пробыл в критическом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

Ринкон – первый колумбиец, сыгравший за «Реал». Он жаловался на расизм и сравнения с Хамесом

В последнее время Ринкон работал комментатором на колумбийском телевидении, но у него очень богатая карьера.

•‎ Ринкон часто вспоминал время в «Мадриде»: за «Реал» он провел 14 матчей в Ла Лиге и был первым колумбийцем, сыгравшим за королевский клуб. И он жаловался на некоторые вещи.

Например, вспоминал о расизме: «Мне не хватало белого цвета кожи. Не могу сказать, что сталкивался с расизмом каждый день в обычной жизни, но в команде – да. Положение Хорхе Вальдано было сложным, потому что игроки оказывали на него большое давление. Это было трудно, потому что там много эгоистов, гордости. Но это делает клуб лучшим в мире. Я хорошо общался с партнерами по команде и нашел отличных друзей».

•‎ Еще один повод для жалобы – сравнение с Хамесом Родригесом, у которого в «Мадриде» не получилось: «Я не хотел бы сравнивать наши ситуации, потому что у Хамеса было намного больше возможностей. Каждого футболиста нужно просмотреть, чтобы понять как именно его использовать. Мне бы хотелось, чтобы у меня была половина или даже 20 процентов возможностей, которые были у Хамеса».

•‎ Ринкон – один из главных игроков сборной Колумбии в девяностых. Он сыграл на трех чемпионатах мира (всего – 84 матча за сборную), забивал и дружил с Карлосом Вальдеррамой (с которым много играл рядом).

«Однажды мы стали семьей, научились любить, уважать и не забудем друг друга. Я люблю тебя, морочо (ласковое прозвище для темноволосых в Колумбии и Латинской Америке – Sports.ru), – трогательно попрощался с другом известнейший колумбийский футболист в истории.

Ринкон уже попадал в ДТП и даже был в розыске

•‎ В 2015-м Ринкона объявили в международный розыск по подозрению в отмывании денег и связях с наркокартелем Пабло Района Монтаньо. Монтаньо – один из известных наркобаронов, который еще и был другом детства Ринкона. За 10 лет до этого Фредди уже арестовывали из-за подозрений в отмывании денег в Панаме и в торговле наркотиками, но освободили из-за недостатка улик.

•‎ А в 2013-м Фредди уже попадал в аварию – на шоссе около Кали. Тогда его выкинуло с мокрой дороги, он был единственным участником ДТП, получил множественные переломы и открытую рану на голове, даже потребовалась операция. Но тогда он выжил. Второе серьезное ДТП в жизни оказалось смертельным.

Сантос Борре из «Айнтрахта» вколотил «Барсе» и почтил память Ринкона

Колумбиец Рафаэль Сантос Борре из «Айнтрахта» забил безумный гол на «Камп Ноу» – вколотил мяч под перекладину с 25 метров. Празднование тоже получилось красивым: он показал на свой номер на шортах – 19 – и сделал это как раз в память о Ринконе.

Фредди выступал под этим номером в сборной Колумбии. В клубах Ринкон носил два других – 20 в «Реале» и 8 в «Коринтиансе» и «Наполи», где он, кстати, провел 38 матчей и забил 7 голов.

Неожиданное крушение «Барсы». Проиграли дома «Айнтрахту» (в какой-то момент было 0:3) и вылетели из Лиги Европы

Фото: REUTERS/Ever Mercado; East News/PAOLA MAFLA/AFP; Gettyimages.ru/Vizzor Image / Stringer; globallookpress.com/IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert R, imago sportfotodienst; кадры трансляции «Матч ТВ»