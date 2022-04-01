У Бразилии – 22-й ЧМ подряд (были на всех). А у Мексики и Кореи серия без пропусков длиннее, чем у Франции

Нидерланды вернулись спустя 8 лет.

Состав участников чемпионата мира в Катаре уже практически определен – осталось 3 вакантных места для победителей стыковых матчей.

Готовясь к сегодняшней жеребьевке, давайте изучим, каким сборным привычно ездить на ЧМ, а кто там бывает с перерывами.

• На всех чемпионатах мира участвовала только одна сборная – Бразилии. С 1930-й по 2022-й – почти вековая серия.

• Немцы пропустили два чемпионата – в 1930-м и в 1950-м. В первом послевоенном турнире сборной Германии не дали поучаствовать – футбольный союз страны реорганизовали только в январе 1950-го, ФИФА признал его в сентябре того года. Уже после ЧМ.

• Для Катара домашний чемпионат мира – дебютный.

• Непривычно видеть Нидерланды в компании с Канадой, Эквадором, Камеруном. Но даже если бы «оранье» съездили в Россию-2018, их серия была бы не такой большой – команда уже пропускала ЧМ-2002.

• Канада возвращается на чемпионат мира спустя 36 лет. Про прошлое участие и то, что привело к возрождению соккера в североамериканской стране, читайте здесь .

• Италия пропустила 4 ЧМ: самый первый, потом в 1958-м. И вот теперь два подряд – 2018 и 2022. Между 1958-м и 2018-м была серия из 14 ЧМ подряд.

• Удивительно, но несколько достаточно успешных европейских сборных мы уже давно не видели на чемпионатах мира. Чехия и Украина в последний раз участвовали в 2006-м, Турция – в 2002-м, Шотландия – в 1998-м. Но всем им далеко до Уэльса.

• Если Уэльс пробьется на ЧМ-2022 – для этого нужно выиграть финал стыков – то прервет впечатляющую серию из 15 пропущенных ЧМ подряд. В последний раз валлийцы пробивались еще в 1958 году. Любопытно, но тут они даже не рекордсмены – Куба и Индонезия съездили на ЧМ-1938, с тех пор пропустив уже 19 турниров.

• Что касается футболистов, то тут есть три рекордсмена, сыгравших на пяти ЧМ подряд. Мексиканцы Антонио Карбахаль (1950-1966) и Рафа Маркес (2002-2018), немец Лотар Маттеус (1982-1998).

В Катаре в клуб могут войти сразу несколько футболистов: Лео Месси, Криштиану Роналду, Серхио Рамос и мексиканец Андреас Гуадрадо. Для другого мексиканца – голкипера Гильермо Очоа – этот ЧМ тоже станет пятым в карьере, но но поле он выходил только на двух.

Обиднее всего Джиджи Буффону. Великий вратарь съездил на 5 чемпионатов мира, но на поле вышел только в четырех – в 1998-м основным был Пальюка. Если бы Италия попала хотя бы на один из двух последних ЧМ, то Буффон уже мог бы стать рекордсменом.

Фото: REUTERS/Rebecca Naden, Carlos Osorio