Канада – на ЧМ впервые за 36 лет! Казалось бы, нефутбольная страна поднялась со дна за 4 года (и уже выше России)

Ярослав Сусов фиксирует удивительный прогресс.

Сборная Канады – главное открытие отборочного турнира чемпионата мира. Большая хоккейная страна за последние несколько лет неожиданно для многих стала важным игроком и в футболе.

За четыре года канадцы поднялись с 94-го места в рейтинге ФИФА (рядом с Фарерами, Беларусью и Конго) на 33-е (выше России, Египта, Турции и Камеруна).

Звезды сборной Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид – в списках самых перспективных игроков мира и символы нового канадского футбола, хотя оба родились не в Канаде.

Трансформацию канадского футбола проворачивает английский тренер Джон Хердман, который раньше работал с женскими сборными Канады и Новой Зеландии, а в 2018 году перешел в мужскую сборную Канады.

И уже принес стране главный результат за 36 лет. Канада – на чемпионате мира впервые с 1986-го.

Как это получилось? Изучим всю историю взлета футбола в Канаде.

Футбол в Канаде – осколок соккера в США. Даже Олимпиаду-1904 выиграли, потому что оба соперника были из Америки

Канада начала играть в футбол одной из первых в мире – разумеется, из-за тесной связи с Британией. Первые матчи в Торонто проходили еще в середине, международные – в восьмидесятых годах 19 века.

Как и в большинстве британских колоний или доминионов, в Канаде футбол не закрепился в статусе главного спорта. В Новой Зеландии подсели на регби, в Австралии придумали австралийский футбол, в США – американский. Канада продолжила этот ряд и придумала канадский футбол (очень похожий на американский) и адаптировала хоккей на траве под климатические условия.

До 1958 года Канада даже не пыталась отбираться на чемпионат мира и не участвовала даже в крупных североамериканских турнирах. Единственный успех связан с удивительным турниром 1904 года: канадцы зацепили золото Олимпийских игр в Сент-Луисе.

Канадцы (их представлял клуб «Галт» из Кембриджа, Онтарио) обыграли команду колледжа христианских братьев и «Сент-Роуз Пэриш». Оба соперника представляли США. Так что на Играх-1904 Канада получила золото, а США – серебро и бронзу. Других соперников просто не было.

Ситуация немного изменилась в 60-х, с появлением НАСЛ, главного футбольного явления Северной Америки прошлого века – в США приезжали Пеле, Кройфф, Беккенбауэр и Герд Мюллер. Канаду тоже задело: Эйсебио, Руд Крол и Роберто Беттега побывали в трех командах из Торонто, Монреаля и Ванкувера. Но турнир оказался слишком нестабильным. Боссы НАСЛ ругались с ФИФА из-за правил, количество участников менялось от 5 до 24, команды ликвидировались после года существования, а после сезона-1984 лига обанкротилась и закрылась (оставалось всего два участника).

Так футбол в Канаде чуть не самоуничтожился. Но на осколках НАСЛ канадцы добрались до главного успеха в истории.

Первый (и пока единственный) чемпионат мира Канады в 1986-м. Отобрались чудом – благодаря погоде в Ньюфаундленде и угловым, а в группе играли с СССР

Обычно сборная Канады просто не проходила дальше первой стадии отбора. Сначала на чемпионат мира проходила одна сборная из Северной Америки – и это была Мексика.

Потом систему поменяли. Отбором на ЧМ стал чемпионат КОНКАКАФ, все матчи которого проходили по круговой системе в одной стране. При таких правилах турнир трижды выиграли хозяева: Гаити, Мексика и Гондурас.

В 1985-м чемпионат КОНКАКАФ отменили и вернули обычный отбор, а канадцы впервые оказались в группе без США и Мексики.

Казалось, путь открыт. Канадцы расправились с Гаити и Гватемалой. Правда, составом из мини-футбола – 18 из 22 футболистов играли в зале. После развала НАСЛ в 1985-м у лучших канадских игроков не осталось другой работы: чемпионат Канады еще не создали (это случилось в 1987-м), все разбежались по мини-футбольным клубам США и Канады.

После трех туров финальной группы – против Коста-Рики и Гондураса – Канада держалась первой. Осталось не проиграть дома Гондурасу, одной из лучших команд континента (на прошлом ЧМ-1982 трепали нервы Испании и Северной Ирландии в группе).

Тут канадские футбольные чиновники поняли, что пришло время маленькой, но дорогой хитрости. Они решили провести игру на Ньюфаундленде, острове на северо-востоке Канады, и заплатили его правительству 250 тысяч долларов за организацию.

Они заплатили 250 тысяч долларов правительству Ньюфаундленда, острова на северо-востоке Канады за организацию матча с Гондурасом (деньги отбили бы только если сборная выйдет на чемпионат мира).

Ньюфаундленд выбрали не просто так. В сентябре погода в Сент-Джонсе не очень: влажно из-за близости к океану и зябко, меньше 10 градусов. Привычно для России и Канады, но точно не для Гондураса: там это близко к абсолютному минимуму в самый холодный месяц.

«Соперники в Ньюфаундленде дрожали. Подумал тогда: «Ну, ребята, вы получите то, что заслуживаете», – рассказывает вратарь канадцев Тино Леттьери.

Накануне матча поле залило дождем, но канадцев ничего не смутило. Они тренировались в капюшонах и с закатанными рукавами. Тем временем гондурасцы готовились в спортзале местной школы по мини-футбольным правилам.

Против Гондураса были не только погодные условия, но и необычная атмосфера.

Стадион короля Георга V – самый старый чисто футбольный в Канаде. Но в 1985-м он был похож на общественный парк с импровизированными трибунами. Зато в очень живописном месте: вокруг огромное озеро, два кладбища и тюрьма.

Маленькие хитрости и вязкая погода усилили плюсы ультрапростого стиля игры канадцев: борьба, фланговые забросы, стандарты (победили 2:1. Оба мяча Гондурасу забили после угловых.

Простого стиля и организованности хватило для выхода на чемпионат мира, но в Мексике канадцев ждало фиаско: 0 голов в матчах с Францией, Венгрией и СССР.

После ЧМ футбол в Канаде чуть не развалился. Профессиональной лиги не было до 2019-го, все таланты сбегали, а сборная проигрывала Ямайке и Сальвадору

Дальше становилось только хуже.

Канадская лига из восьми команд (на пике – 11), появившаяся через год после чемпионата мира уже через шесть лет схлопнулась. Сильнейшие игроки ушли в американские лиги, остальные объединились с полупрофессиональной Канадской национальной футбольной лигой – там одновременно играли «Торонто Италия», «Торонто Хорватия», «Рома» Сент-Катаринс и «Монреаль Хорватия», а главными звездами были Рауль и Уго Марадоны, младшие братья Диего.

Кстати, в 2018-м и 2020-м четвертую реинкарнацию этой лиги выиграла «Воркута».

Из-за странных соревнований и непонятной организации Канада чуть не потеряла поколение футболистов. Все молодые разъехались: играли в Швеции, Норвегии, Шотландии, низших лигах Англии и сохраняли в сборной силовой оборонительный стиль.

Лучшие не только сбегали, но и меняли сборную.

Яркий пример – Асмир Бегович. Когда боснийскому вратарю было 10 лет, его родители переехали в Эдмонтон. Бегович сыграл за канадскую молодежку, вызывался в основу, но так и не вышел ни в одном матче.

«Очень долго играл за Канаду и не хочу менять футбольное гражданство, – говорил Бегович в 2009-м. – Но меня смущает неопределенность будущего канадского футбола. Как только все систематизируется, я буду рад остаться с Канадой. У меня нет какого-то сильного намерения играть за Боснию. Это не угроза и не ультиматум, просто хочется понять, что происходит».

Через два месяца после этого интервью Бегович сидел на скамейке в матче Армения – Босния и Герцеговина.

Из канадских клубов (и те выступали в американских лигах) до сборной добиралось не больше трех игроков. В отборе на чемпионаты мира категорически не складывалось. С 2000-го по 2020-й канадцы не попадали даже в финальную группу отбора: обыграть Белиз или Сент-Винсент и Гренадины сил хватало, но все рушилось, как только появлялись Гондурас, Ямайка, Панама или Коста-Рика.

Поэтому в Канаде рассмеялись, когда новый главный тренер сборной Джон Хердман в феврале 2019 года сказал, что сборная должна выйти на чемпионат мира в Катаре.

Прогресс запустили три клуба МЛС с мощными академиями и умная система детского футбола: до 12 лет у детей нет турниров и счета, играют на маленьких полях без аутов

Вообще-то у Хердмана были основания так говорить. Футбол в Канаде уже не был похож на полупрофессиональную лигу 90-х или сборище мини-футболистов 80-х.

От краха канадцев спасли соседи из США. Постепенно в МЛС приняли клубы из трех крупнейших канадских городов: «Торонто», «Ванкувер Уайткэпс» и «Монреаль».

МЛС – это не только более высокий уровень игры, чем в Канаде, форма adidas и система драфтов и плей-офф. Это еще и обязательные мощные академии. Каждый клуб должен иметь программу развития молодых игроков, с 2008-го по 2015-й зарплата игроков из собственной футбольной школы не учитывалась в потолке зарплат. С 2015-го для воспитанников предоставляли дополнительные – 29-й и 30-й – слоты в заявке на сезон.

Сейчас у Канады три признанные мощные академии – у «Ванкувера», «Торонто» и «Монреаля». Все основаны не раньше 2007 года («Ванкувер» и «Торонто» – в 2007-м, «Монреаль» – в 2010-м). И все крайне полезны для сборной: в ней заиграли уже 25 воспитанников этих академий.

Конечно, попасть в сборную Канады немного проще, чем в сборную России, но эффективность поражает. Для сравнения: за те же 14 лет из действительно очень продуктивной академии «Краснодара» (основана в 2008-м) вышло только два игрока сборной: Сафонов и Фомин, из академии «Уфы» (создана в 2010-м) – один Дивеев.

Подготовка молодежи в Канаде – это не только три яркие академии, но и четкая государственная система подготовки. В 2014-м канадцы приняли национальный Soccer Pathway («Футбольный путь»), это программа долгосрочного развития молодых футболистов.

Пару абзацев из описания стратегии:

«Мы не ждем, что дети будут соревноваться в правописании слов, не зная азбуки. Когда ожидания от ребенка не соответствуют его уровню развития, это может привести к провалу.

То же самое происходит, если маленькие дети быстро попадают в соревновательную среду, в которой делается ставка на победы, а не развитие и получение удовольствия. Негативные последствия могут длиться всю жизнь: у некоторых детей развиваются вредные привычки, они могут впасть в уныние. Многие не реализуют потенциал. Другие вообще уходят из спорта, потому что не чувствуют радости от футбола».

Вместе с врачами и психологами канадцы определили семь стадий развития футболистов:

• С 4 до 6 – активный старт.

Главное – развивать базовые двигательные навыки: бег, прыжки, удары по мячу в позитивной обстановке. Никаких матчей в традиционном формате. Все дети – с мячом, на каждого тренера 4 ученика (максимум –восемь).

• С 6 до 9 – обучение стартовым футбольным навыкам.

Тренируем ловкость, координацию и скорость. Главное – веселье, максимум общения и времени с мячом. До 7 лет играют 3 на 3, до 9 лет – 4 на 4 без вратаря или 5 на 5 с вратарем. Никаких офсайдов и аутов (ввод мяча – через пас или дриблинг). 6-8 детей на одного тренера (максимум – 10).

• С 9 до 12 – учимся тренироваться.

«Лучшее время для обучения, потому что «дети становятся менее эгоцентричными, могут размышлять и учиться на ошибках». До 11 лет играют 7 на 7, до 12 – 9 на 9.

Следующие стадии: тренируемся ради развития (с 12 до 16 лет), тренируемся, чтобы соревноваться (с 16 до 20), тренируемся, чтобы побеждать (старше 19 лет) и для здорового образа жизни (в любом возрасте).

В Канаде до 12 лет у детей нет соревнований. Потому что цель детского футбола – учиться и получать удовольствие, а не ездить на турниры. Детские команды участвуют в «фестивалях футбола» со специальными правилами:

• Уменьшенные поля, мячи и ворота

• Никакого счета, таблиц и медалей для детей до 12 лет

• Нет судей. Вместо них кто-то из родителей, тренеров или братьев/сестер игроков

• Никаких аутов. Чтобы не тратить время на вбрасывание мяча, игру продолжают сразу, как только мяч кладут на линию.

• Открытые составы. Футболисты могут играть за любую команду по ходу фестиваля. Не обязательно играть только со своими, можно поменяться и сыграть с новыми друзьями. А еще можно выйти за соперника, если в твоей команде слишком много игроков.

• Правило 3 гола = 1 игрок. Если одна команда забила на три больше, то соперник может выпустить еще одного игрока, чтобы уравновесить составы (используется на фестивале в Манитобе)

Только с 12 лет запускаются соревнования и постепенная подготовка к футбольному будущему – эта часть программы называется EXCEL, от слова exceptional («Выдающийся»). До 12 лет региональные скауты ищут на фестивалях талантливых детей, а потом приглашают их в региональные лагеря идентификации. Там детей тестируют, определяя сильные и слабые стороны.

После лагеря идентификации талантливейшие дети попадают в системы подготовки пяти канадских топов: «Ванкувера», «Монреаля» и «Торонто» из МЛС, а также «Эдмонтона» и «Оттавы» (до 2017-го входили в НАСЛ, с 2019 года – в Канадской Премьер-лиге). Сейчас команд больше, добавились еще 5 из Премьер-лиги и чемпионы Лиги Онтарио и Лиги Квебека. И уже оттуда – в МЛС и молодежные сборные.

Есть и другой путь в профессиональный футбол (но не такой эффективный). Некоторые ребята приходят в маленькие молодежные клубы вроде «Спартакуса» Юрия Студина, платят за обучение и играют там до 18 лет. Потому что с 18 лет футболист не может платить, он уже должен зарабатывать сам. Через небольшой «Спартакус» прошел Джозеф Дикьяра (5 матчей в РПЛ-2011/12 за «Крылья Советов», вызывался в сборную Канады в 2011-м) и Дерек Корнелиус (центральный защитник сборной-2022, играл на сборах в академии ЦСКА и «Тереке»).

Тем не менее главные надежды – на систему Canada Soccer Path, которую в 2014-м придумали технический директор мужской сборной Тони Фонсека, президент Федерации футбола Канады Виктор Монтальяни и уже знакомый нам Джон Хердман, в 2014-м еще главный тренер женской сборной, а в 2022 году – босс мужской сборной и человек, который изменил канадский футбол.

Джон Хердман – главный герой трансформации Канады. Тренировал Джордана Хендерсона и женские сборные Новой Зеландии и Канады

Футболисты сборной однозначно называют Хердмана главной причиной попадания Канады на чемпионат мира-2022.

«Хердман пришел в 2018 году и изменил наше мышление», – говорил центральный полузащитник Джонатан Осорио.

«Теперь мы уверены друг в друге, ведь вместе выросли у Джона Хердмана, – говорит левый защитник Сэм Адекугбе. – Когда мы набираем очки против США или Мексики, наша уверенность только растет».

Трудно поверить, что английский тренер с мощным северо-восточным акцентом, который никогда не играл в футбол профессионально и не тренировал мужчин, смог за 4 года перевернуть историю сборной Канады, поднять ее в рейтинге ФИФА выше России и вывести на чемпионат мира впервые за 36 лет.

Джон Хердман так и не стал футболистом. В подростковом возрасте ему отказали в академии «Ноттс Каунти», родители развелись – у отца было психическое заболевание, за ним нужно было присматривать, а мама после развода запила. Поэтому Хердман быстро нашел новую профессию. Он пошел бесплатно тренировать детей в родном «Консетте».

В 17 Хердман получил тренерскую лицензию, поучился в Лидсе и вернулся в Консетт учителем младших классов. Получалось неплохо, Джона даже вытащили в академию «Сандерленда», в которой он три года работал с молодым Джорданом Хендерсоном. Утром Хердман читал лекции на факультете спортивных наук в Университете Нортумбрии, а вечером отрабатывал озвученные теории на поле с детьми.

«Я не могу вспомнить, когда работал меньше 80 часов в неделю (почти 12 часов в день), – говорил Хердман CBC. – У меня такой характер, может, это психическое расстройство. Но если я сильно увлекаюсь чем-то, то не могу остановиться».

Через пару лет в таком режиме Хердмана позвали на другой конец света. Его бывший начальник в университете Пол Потрак преподавал в Новой Зеландии и порекомендовал Джона местным футбольным боссам. Хердман согласился, а потом признавал, что это было лучшим решением в его жизни.

«В академии «Сандерленда» я понял, что никто не будет уважать меня, – делился Хердман с The Telegraph, – потому что я не играл на том же уровне. И мне нужно было заслужить уважение опытом и знаниями. Я был одержим учебой, и Новая Зеландия была лучшим местом».

В Новой Зеландии Хердман занимался обучением тренеров, потом стал директором по развитию федерации, а через пять лет возглавил женскую сборную.

Джон не добился невероятных успехов: место на чемпионате мира и победы в кубке Океании достались скорее благодаря переходу Австралии в Азию. Низкий уровень футбола в Новой Зеландии признавал и сам Хердман. Но его команда явно прогрессировала. На первом чемпионате мира без шансов и забитых голов отлетели от Бразилии, Дании и Китая, а на втором – до конца бились с Японией и Англией и зацепили ничью с Мексикой.

Работа в Новой Зеландии стала классным опытом, но не очень помогала репутационно. Хердмана позвали в Канаду (ее дела на ЧМ-2011 были еще хуже, чем у Новой Зеландии). Но встретили так себе:

«Все говорили: «Что этот хоббит (рост Хердмана – 165 сантиметров) из Новой Зеландии тут делает?» – вспоминает тренер.

Хердман быстро поставил критиков на место. Через пару месяцев его Канада впервые в истории выиграла Панамериканские игры, а через год – взяла бронзу на Олимпиаде в Лондоне (по пути обыграли хозяек из Великобритании и проиграли чемпионкам из США на последней минуте дополнительного времени).

Хердман быстро стал одним из главных тренеров в мировом женском футболе и лицом его трансформации в Канаде. Рекордсменка сборной и один из лучших игроков мира Кристин Синклер (308 матчей и 188 голов) называла его главным тренером в карьере. Джон читал лекции на TED – в зале аплодировали стоя.

Хердман учил одной простой вещи: «Мы часто усложняем многие вещи. Но ведь с самого детства нас учат двум словам: «Будь хорошим». Хорошим родителем, супругом, братом или сестрой. Это все очень легко звучит. Но на самом деле это совсем не просто. Да, можно хорошо играть, но за пределами поля ты выключаешься. У меня были такие проблемы. Я много и хорошо работал, был классным тренером. Но дома был как зомби, абсолютно бесполезным для жены и детей. И я понял, что это нужно менять.

Потому что нельзя достичь величия, если не делать отлично каждую часть жизни. Не только ту, на которую смотрят люди. Великие люди делают круто то, что никто не видит».

Женская сборная Хердмана за семь лет поднялась с девятого на четвертое место в рейтинге ФИФА (самое высокое в истории), выиграла бронзу Олимпиады в Рио и дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2015-м.

В 2018-м пришло время уходить. Джон позвонил лучшему игроку сборной Синклер и долго пытался объяснить почему:

«Это был очень плохой период в моей карьере, – рассказывал Хердман The Athletic. – Если бы мог вернуть тот момент назад, вряд ли принял бы другое решение. Чувствовал тогда, что уперся в стену. Нужно было уходить или попытаться что-то с этим сделать.

Позвонил Синклер прямо посреди тренировки и рассказал, что через полчаса объявлю об уходе. Было очень тяжело. За эти семь лет мы воевали друг против друга и друг за друга. Я произносил речь на похоронах ее отца. И теперь вот закончил отношения? Она ничего не хотела слышать. Объяснял ей причины, но она не принимала ни слова».

У Хердмана было два предложения: сначала из женской сборной Англии, а потом появилось из мужской сборной Канады.

Хердман остался в Канаде, но подготовил замену. Еще в конце 90-х в родном Консетте он недолго тренировал футзальную команду девочек. Одна из девочек – Бев Пристман (тоже из Консетта) – доросла до «Эвертона», но не сборной. Тренеры все время говорили ей, что шансов заиграть за Англию нет, поэтому Бев закончила карьеру и поехала тренировать в Новую Зеландию к Хердману.

Там Пристман познакомилась с будущей женой Эммой Хампфрис (она играла в сборной Хердмана на чемпионате мира-2007), а следом поехала за учителем и в Канаду. Бев тренировала женскую молодежку и заодно помогала Хердману в главной сборной.

В Англию звали обоих. Но Хердман отказался, а Пристман согласилась – и два года работала рядом с Филом Невиллом. В 2020-м она все-таки возглавила женскую сборную Канады, выиграла Олимпиаду в Токио и стала лучшим женским тренером мира-2021 по версии международной федерации футбольной истории и статистики (эту награду ввели в только в 2020-м).

В это время ее ментор Хердман резво переделывал мужскую сборную Канады. И начал с того самого заявления, что выйдет на чемпионат мира.

Хердман – топовый мотиватор. Понимает молодых (дочь присылает тиктоки Дэвиса), уговаривает футболистов с двойным гражданством и заряжает позитивом

«Если вы знаете, что у вас есть способности и желание, вы можете говорить такие слова, – объяснял обещание про ЧМ-2022 главный тренер Канады в интервью The Athletic. – Нет смысла говорить, что мы постараемся. Все стараются. В реальности все по-другому: либо делаешь, либо – нет. А я думаю, эти парни готовы принять вызов.

Конечно, когда говоришь такое, есть риск, что тебя уволят. Но тренеров и так рано или поздно увольняют. Так что единственный реальный риск – перегрузить игроков ожиданиями. Но если вы большой профи и работаете на высоком уровне, то вы живете ради таких вызовов. Это лезвие бритвы, на котором вы хотите быть».

Перед первым матчем – против Американских Виргинских островов – Хердман поставил цель побить рекорд по количеству голов. Капитан Канады Скотт Арфилд из «Рейнджерс» очень удивился такому подходу и попробовал немного успокоить тренера, но получил резкий ответ:

«Послушай, мы или поднимаемся в горы, или гуляем по холмам. Если такой подход не для тебя, оставь повязку. А я найду человека, который хочет подниматься на вершину».

Через пару дней Канада победила со счетом 8:0. Рекорд по количеству голов. Капитаном был Скотт Арфилд.

И тут начались чудеса.

За три года Канада Хердмана проиграла всего 7 матчей из 40 и набирала в среднем 2,3 очка за матч (ни один тренер в ее истории не набирал больше 1,57 очка за матч).

В 2019-м Канада впервые за 34 года обыграла США.

В 2021-м впервые за 20 лет победили Мексику и обновили рекорд по количеству голов в одном матче: 11:0 с Каймановыми островами.

Секрет успеха Канады Хердмана, как говорят сами футболисты – в сплоченности и мотивации, принципиально другом мышлении с упором на атаку и в гиперталантливых игроках.

«Мне кажется, у него есть мотивационный спич на каждую минуту жизни, – сказал про Хердмана нападающий Канады Лукас Каваллини после победы над США. – И поэтому мы здесь. И поэтому делаем такие важные штуки».

«Как только Джон принял сборную, мы стали фокусироваться на идентичности канадского футбола, – добавляет защитник Камал Миллер. – Шаг за шагом, от сбора к сбору мы становимся лучше. И чувствуем, как покоряем новые высоты».

Как это получилось и что сделал Джон Хердман?

1. Нашел общий язык с молодежью

Дочь Джона Хердмана смотрит тиктоки Альфонсо Дэвиса и показывает самые смешные папе.

«Над этим нельзя не смеяться, – говорит Джон. – Знаю, некоторые думают, что это [TikTok и инстаграм] – мусор. Но 10-летнюю девочку это вдохновляет. Кто бы мог подумать, что беженец из Африки будет вдохновлять мою дочь? Это же круто!»

2. Подчеркивает важность иммиграции и объединяет в сборной людей разных культур

В Канаде исторически много мигрантов: по подсчетам на 2017 год, 21,5% населения страны родились не в Канаде, ежегодно приезжает не меньше 250 тысяч человек, в 2021-м – больше 400 тысяч. Такой интернационализм там уже очень давно. 10 из 22 игроков сборной на ЧМ-1986 родились не в Канаде (пятеро выходили в стартовом составе). Сейчас ситуация изменилась, но не очень сильно.

В нынешнем созыве сборной Канады в других странах родились 5 из 23 игроков: Югославия, Англия, США, Кот-Д’Ивуар + Альфонсо Дэвис из Ганы (не в сборной из-за последствий коронавируса).

«В Канаде много мигрантов, многие из них приехали из очень футбольных стран, а сборная слишком часто проигрывала, – говорил Хердман после победы над США. – Думаю, мы можем попасть в топ-30 или даже топ-20 рейтинга ФИФА, когда страсть к футболу по-настоящему вспыхнет. А еще думаю, нам надо делать все возможное, чтобы в футбол приходили лучшие атлеты и чтобы люди с двойным гражданством выбирали Канаду».

3. Уговаривает играть за сборную молодых талантов. Даже если они родились не в Канаде

Две главные звезды канадского поколения – Альфонсо Дэвис и Джонатан Дэвид – родились не в Канаде.

Дэвис родился в лагере беженцев в Гане (его родители из Либерии) и оказался в Канаде в пять. Его талант был очевиден с детства. Поэтому Дэвис в 15 дебютировал в МЛС, а в 16 – за сборную, еще до Хердмана.

Джонатан Дэвид – из Нью-Йорка, его родители – гаитяне, в Канаде он с шести лет. В 18 он дебютировал за Канаду Джона Хердмана, в том самом матче против Американских Виргинских островов (8:0).

Главный тренер уговаривал вратаря Рикарду Феррейру, который играл за Португалию в товарищеском матче, защитника Кристиана Гутьерреса, выходившего за чилийскую молодежку, Фикайо Томори (неудачно) и 18-летнего мексиканца Марсело Флореса из «Арсенала» (в процессе).

Лучше всего Хердман описал переговоры на примере Ике Угбо, нападающего «Серкль Брюгге», родившегося в Англии (жил в Канаде с 4 до 10 лет). Процесс растянулся на три года.

«Сначала, в 2018-м, мы через региональный центр EXCEL нашли контакты людей из его юношеской команды «Вудбридж». Там нам сказали, что Ике формально может играть за Канаду. Тогда мы связались с отделом кадров «Челси», в академии которого уже играл Угбо. Нам дали понять, что он не хочет играть в Канаде и хочет быть в сборной Англии.

Мы все-таки пригласили его хотя бы на один матч, но получили отказ. Так что это был путь терпения. Последние результаты команды немного изменили отношение, плюс некоторые наши игроки общались с Ике. Мы мотивировали его со всех сторон, объясняли, что сейчас как раз предстоит смена поколений, за нас многие играют с двойным гражданством.

Обычно футболисты и их агенты думают о выступлении за большие сборные из-за денег. У игроков короткая карьера, конечно, им хочется заработать. Но как только шанс сыграть за большую команду уменьшается, начинаются реальные переговоры. Главное – вовремя понять, насколько реалистичны ваши переговоры».

Такое внимание к каждому таланту критически важно. Потому что даже с Дэвисом и Дэвидом состав Канады не лучший даже на континенте.

Составы США – с Пулишичем, Рейной и Маккенни – и Мексики – с Лосано, Хименесом и Короной – звучат внушительнее.

Поэтому Канада ищет уловки, чтобы быть лучше. Меняет акценты в атаке, чтобы навязывать игру сопернику, а не сидеть в обороне, как 30 лет назад.

Хердман перестроил линию обороны (теперь там более молодые и шустрые ребята), освободил Альфонсо Дэвиса от оборонительных функций и перевел в нападение, а еще каждый матч меняет схему под соперника: от 4-2-3-1 (основная против слабых соперников) до 5-4-1 (так играют против Мексики и США).

Главное изменение уже давно заметили американские авторы The Athletic: «Канада и США – очень похожие команды, с одной большой разницей: одна играет с радостью, а другая – нет».

Отношение к команде за четыре года изменилось радикально.

«Раньше мы играли против США, и соперники говорили: «О, это же Канада. Будет легко, бла, бла, бла», – говорит вратарь сборной Милан Борьян. – А теперь они приходят к нам и боятся».

Теперь, как и мечтал Хердман, канадцы поднимаются в горы. А не шагают по холмам.

«Мы футбольная страна – именно этого мы всегда хотели, – сказал Джон Хердман после победы над Ямайкой (4:0) и выхода на чемпионат мира-2022. – Мы хотели уважения. Хотели, чтобы народ поверил, что мы футбольная страна, и мы это доказали».

Фото: REUTERS/CARLOS OSORIO; Gettyimages.ru/Buda Mendes, Scott Halleran, Kevin C. Cox, Guang Niu, Michael King, Vaughn Ridley; globallookpress.com/Pressefoto Rudel