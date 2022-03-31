Россию не исключили из ФИФА, это даже не обсуждали – забанили три других федерации. Русский язык добавили в список официальных

Но Инфантино говорил о ситуации на Украине.

В столице Катара – Дохе – прошел 72-й конгресс ФИФА. Ходили активные слухи, что там федерация исключит или, по крайней мере, отстранит Россию от всех соревнований под эгидой ФИФА, но они не сбылись.

Кратко рассказываем, что же происходило.

В повестке ФИФА не было вопроса об исключении России

29 марта стало известно, что российская делегация примет участие в конгрессе – ее возглавил генсек РФС Александр Алаев. В этот же день еще один член делегации, Алексей Сорокин, сказал, что вопроса обсуждения статуса России в ней нет.

«Конечно, как и любой вопрос, он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», – добавил Сорокин.

Бразильский журналист Фабио Алейшо, проживающий в Москве, также подтвердил, что вопроса в повестке нет, – бразилец сослался на двух источников, близких к ситуации.

Так и случилось.

Вопрос об исключении, отстранении или приостановке членства РФС в организации не был поднят. ФИФА не стала применять дополнительных санкций к российскому футболу вдобавок к уже действующим. Ограничения трансферной деятельности также не входили в рассмотрение организации.

Похоже, РФС все же останется частью экосистемы мирового футбола.

Инфантино в своей речи затронул Украину и призвал политиков прекратить военные конфликты

Важной частью конгресса стало выступление президента ФИФА Джанни Инфантино. Сначала он выразил сожаление в связи с событиями, происходящими на Украине.

«Ужасные события происходят на Укpaине. Конфликты продолжаются также и в других частях мира, о них мы не должны забывать. Люди страдают и умирают. Мы живем в агрессивном, разобщенном мире. Но я сильно верю в силу футбола, способного объединять людей, преодолевать культурные границы. Нельсон Мандела говорил, что спорт наделен силой изменять мир. Но мы не столь наивны, чтобы думать, что футбол может разрешить вообще все проблемы.

Когда-то этот ужасный конфликт закончится, как и все остальные конфликты в мире – надеюсь, это случится очень скоро – и тогда футбол сможет сыграть небольшую роль в восстановлении отношений, в установлении мира и понимания. И мы будем там, на переднем плане – на Укpaине и где угодно еще в мире, где мы понадобимся, где ФИФА понадобится.

Мы должны учиться снова жить друг с другом. Если мы верим, что наши убеждения – лучше и сильнее, мы должны убеждать других. Но мы должны уважать их, быть терпимыми ко всем. И мы должны учиться вновь приходить к согласию», – сказал Инфантино.

Затем Джанни призвал политиков остановить военные конфликты: «Я прошу всех, кто обладает властью в этом мире, всех, кто занимает важные политические посты: пожалуйста, прекратите конфликты. Ради наших детей, ради нашего будущего».

Русский стал официальным языком ФИФА

Не самая ожидаемая, но очень важная новость – особенно, в контексте происходящего с российскими спортсменами в других видах спорта. Ранее Устав ФИФА предусматривал использование четырех официальных языков в документации и общении с ассоциациями – английского, испанского, французского и немецкого.

Русский официально принят на конгрессе в новой порции языков – вместе с португальским и арабским.

Без санкций не обошлось – из федерации убрали Пакистан, Кению и Зимбабве

Пакистанскую федерацию ФИФА отстранила еще год назад за вмешательство третьей стороны в дела местной организации. Такое решение кажется ожидаемым – в апреле 2021 года штаб-квартира организации была захвачена группой протестующих. На конгрессе же санкции были продлены.

Функционирование футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении была приостановлена 24 февраля из-за схожей причины – вмешательства государства в дела организаций. Конгресс поддержал предложение приостановить членство двух стран в ФИФА.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed, Kai Pfaffenbach