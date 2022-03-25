Бэйл вытащил Уэльс в финал стыков. Режим супергероя в день, когда главное медиа Испании назвало его паразитом

Что бы ни происходило с Гаретом Бэйлом в «Реале» – в сборной он всегда будет супергероем.

Вот и сейчас его уникальная точность в решающий момент позволила Уэльсу обыграть Австрию (2:1) и выйти в финал плей-офф за выход на ЧМ-2022. В июне валлийцы сыграют с победителем матча Шотландия – Украина.

Бэйл забил оба мяча.

В первом тайме Гарет роскошно исполнил штрафной. Если вам когда-нибудь появится иллюстрация идеального попадания в девятку – вот она.

Это был 7-й гол Бэйла со штрафного в составе сборной Уэльса.

Второй тайм только начался, а Бэйл положил второй. Партнеры после розыгрыша стандарта направили мяч в штрафную. Там Гарет подхватил мяч и просто точно пробил в дальнюю девятку. Все сделал сам.

Теперь у Бэйла 5+3 в 6 матчах квалификации ЧМ-2022 . Роскошная статистика. Особенно на фоне событий в Мадриде. Вот цифры сезона-2021/22:

«Реал» – 5 матчей (0 полных), 1 гол

Уэльс – 4 матча (3 полных), 5 голов, 1 ассист

Кстати после гола со штрафного Бэйл яростно прокричал в камеру что-то типа «Выкусите».

В британских медиа предполагают, что это ответ на колонку, которая в четверг вышла в мадридской газете Marca. Там Бэйла назвали паразитом :

«Паразит Бэйл прилетел из холодной и дождливой Британии. Он обосновался в Испании, в мадридском «Реале», где, замаскировавшись, он поначалу проявлял усердие, но затем его природа заставила его высасывать кровь, не давая ничего взамен. Даже больше чем кровь. Он высасывал и продолжает высасывать из клуба евро.

В отличие от других себе подобных, таких как блоха, вошь или постельный клоп, паразит Бэйл не вызывает у хозяина ни зуда, ни каких-либо болезней. Но, высосав кровь, он смеется, подшучивает над ним, проявляя это ироничное презрение к тому, кто питает его жизнь».

В послематчевом интервью Бэйл опроверг, что в праздновании передал послание журналистам из Испании: «Нет. Мне не нужно отправлять никакого послания. Это будет только трата времени с моей стороны. Это отвратительно, им самим должно быть стыдно» .

Против Австрии Бэйл провел на поле больше минут, чем за все начало 2022 года в составе «Реала» (90 против 77). Например, класико против «Барселоны» валлиец пропустил из-за проблем со спиной.

«Матч с Австрией был важнейшим для всех нас. Все сложилось прекрасно! В конце матча у меня начались судороги, но я готов на что угодно ради нашей страны», – сказал Гарет.

Что ж, теперь Уэльс максимально близок к чемпионату мира. Первому для себя с 1958 года.

Состав валлийцев сейчас слабее, чем прежде: стабильно в АПЛ играют только Дэниэл Джеймс и Бен Дэвис, Аарон Рэмзи сейчас в шотландском «Рейнджерс», а большая часть команды пылит за клубы Чемпионшипа. В таком состоянии команде особенно нужен лидер – и Бэйл не подводит.

Прошлым летом английские медиа писали: Гарет точно не продлит контракт с «Реалом», истекающий в июне 2022-го, и в случае невыхода на ЧМ даже завершит карьеру. Но пока торопиться точно не надо.

Похоже, знаменитый баннер «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке» не был шуткой.

Фото: REUTERS/Matthew Childs; globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples; East News/ ANP / Dutch Height / GERRIT VAN COLOGNE, Geoff Caddick / AFP