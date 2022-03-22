Безумный забег хавбека «Бенфики». Пронесся с мячом через все поле (11 касаний на 83 метра) – и забил!

Скоро может ворваться в АПЛ.

«Бенфика» в чемпионате Португалии обыграла «Эшторил-Праю» 2:1. Счет шедеврально открыл Рафа Силва – перехватил мяч вблизи собственных ворот, включил режим Усэйна Болта и в сопровождении трех защитников добрался до штрафной соперника.

Там 28-летний полузащитник без особых проблем катнул мимо вратаря.

Силве потребовалось 11 секунд и 11 касаний на 83 метра.

К слову, в FIFA 22 о скорости португальца знают – этот показатель у него самый прокачанный (94).

Силва недоволен в «Бенфике», за ним уже следит «Вулвз»

Заметили, что даже после такого голешника Рафа не праздновал? Португальская газета A Bola пишет, что вингер несчастлив в «Бенфике». После матча он отказался комментировать гол.

Предположение издания – игрок считает, что его несправедливо называют одним из виновников увольнения тренера Жорже Жезуша в конце прошлого года. Казалось бы, Силва проводит лучший сезон в карьере – у него 8+16 в 26 матчах чемпионата. Однако результативность португальца сильно упала после увольнения Жезуша – этот шикарный гол стал для него лишь первым в 2022 году.

Снижение результативности привело к непопаданию в состав сборной на стыки ЧМ-2022.

Силва – чемпион Европы-2016 и победитель Лиги наций. В «Бенфике» он с 2016 года, успел дважды взять титул. Однако в этом году команда идет только на третьем месте с 12-очковым отставанием от «Порту».

В преддверии летнего окна интерес к Силве проявляет «Вулверхэмптон». Тренер англичан Бруну Лаже хорошо знаком с игроком – он работал с ним в «Бенфике» до отъезда в АПЛ.

Изначально сообщалось, что португальцы просят 42 млн фунтов. Это много для игрока, которому через два месяца исполнится 29 и который никогда не играл за пределами Португалии. Однако A Bola пишет, что «Бенфика» в нынешних условиях готова согласиться на 20-30 млн фунтов.

Как бы то ни было, уже в апреле у Силвы будет возможность убежать от защитников «Ливерпуля» – команды встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos; youtube.com/скриншот с видео; ea.com/en-gb/games