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Итоги 1/8 в Лиге Европы: дальше без «Севильи» и «Бетиса», ассист Головина не помог «Монако», «Барса» справилась в Турции

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И немного Лиги конференций.

Закончились матчи 1/8 финала Лиги Европы. Дальше без «Севильи» – главных специалистов по турниру. 

Лига Европы: «Севилья» и «Бетис» вылетели в дополнительное время, у Головина ассист (но этого мало)

• «Црвена Звезда» и «Рейнджерс» выдали яркий матч, но даже победа 2:1 не помогла сербам из-за разгромного поражения в Шотландии (0:3).

«Рейнджерс» прошли в 1/4 финала впервые с 2008 года, когда добрались до финала Кубка УЕФА и уступили «Зениту». 

«Барселона» вырвала в гостях победу у «Галатасарая» (2:1) после нулей в Каталонии и прошла в следующий раунд. Забили Педри и Обамеянг, а турки, открывшие счет в матче, запомнились швырянием бутылок в Жорди Альбу. «Счет можно даже назвать недостаточно крупным. Мы могли решить исход игры раньше», – сказал Хави.

• «Аталанта» в Леверкузене без Алексея Миранчука забрала победу на последних минутах – благодаря голу Жереми Бога. Бергамаски стали единственным клубом из Италии в четвертьфиналах ЛЧ и ЛЕ. Правда, и без гола француза «Аталанта» прошла бы дальше – контратака удалась благодаря тому, что весь «Байер» рванул вперед в попытке забить. Но леверкузенцам не помог даже Сердар Азмун.

• Александр Головин вышел на замену в матче «Монако» и «Браги» и спасти команду за полчаса не сумел, хоть и сделал голевую передачу с углового. Монегаски проиграли в гостях 0:2, а затем еще и пропустили дома – свой гол забили только под самый конец. На еще два мяча времени не было.

«Порту» не проиграл «Лиону» (1:1), но вылетел – с музыкой в виде очень красивого гола Пепе (не того, который защитник, а другого). Вингер, который в 2021-м мог оказаться в «Зените», замкнул прострел ударом с лета с 12 метров, положив корпус. Этот гол – точно самый красивый в Лиге Европы, но не за весь игровой день.

• После 0:1 в Севилье «Вест Хэму» нужно было обязательно забивать. И благодаря железному Томашу Соучеку добился своего на 39-й минуте. Матч перетек в экстра-таймы. А там Андрей Ярмоленко успел на добивание – 2:0, «Вест Хэм» в 1/4 финала еврокубка впервые с 1981-го! 

6-кратный победитель турнира «Севилья» прощается с нами. К слову, для севильцев это был 43-й матч в плей-офф Лиги Европы (считается с сезона-2009/10). Это новый рекорд, прежним владела «Бенфика».

• «Бетис», один из лидеров сезона в Испании, ранее расправившийся с «Зенитом», перевел матч с «Айнтрахтом» в дополнительное время, но там на 120+ Мартин Хинтереггер воспользовался ошибкой вратаря – 1:1. Вторая севильская команда после экстра-таймов отправляется домой.

Жеребьевка 1/4 и сразу 1/2 финала Лиги Европы пройдет 18-го марта

Лига конференций: «Буде-Глимт» Хайкина идет дальше, «Базель» Чалова вылетел от «Марселя», Абрахам спас Моуринью с «Витессом»

• «Буде-Глимт» Никиты Хайкина доигрался до овертайма с АЗ (в том числе из-за ошибки российского кипера), но там забил свой гол и ушел от поражения. Это значит, что ребята из-за полярного круга прорвались в четвертьфинал – большое достижение для норвежского футбола.

• Федор Чалов за «Базель» отыграл больше часа, но не стал спасителем – «Марсель» побеждает и во втором матче и закономерно идет дальше.

• Самый красивый гол вечера случился в Риме: его нам подарил «Витесс». Максимилиан Виттек с 20 метров с лета пробил так, что шансов у Руя Патрисиу не было.

И до 90-й минуты «Рома» и «Витесс» ехали в дополнительные полчаса, но Тэмми Абрахам спас Жозе Моуринью от лишних проблем, сравняв на 91-й. 

• ПСВ и «Копенгаген» после спектакля в Эйндховене (4:4) снова забили много – но на этот раз голы были только у голландской команды (4:0). Самый крупный результат дня – и ПСВ в 1/4 финала. «Фейеноорд» тоже легко расправился с «Партизаном», но там все было понятно еще после 5:2 в первом матче. Ассистом отметился Гус Тил.

Еще один четвертьфиналист – ПАОК. Греческий клуб устраивала даже ничья благодаря минимальной победе дома, но они дважды выходили вперед, а вот «Гент» хватило только на один гол. Греки – в 1/4 финала.

Ну и пражская «Славия» не без нервов отстояла 4:1 с ЛАСК, добытые в первом матче. Пражане больше тайма играли в меньшинстве, за 5 минут до конца бельгийский рефери удалил и второго игрока пражан. После этого австрийцы забили дважды и сделали счет 4:3 – для общей победы им этого не хватило. 

• «Лестер» и «Ренн», самая статусная пара 1/8 финала Лиги конференций, показали качественный футбол. Домашняя победа не помогла «Ренну» уйти хотя бы в экстра-тайм. Хотя в конце хозяева очень давили – и пару раз были близки к третьему мячу. А вот за «Лестер» забил Уэсли Фофана – француз пропустил больше полугода из-за травмы и в первом же матче сильно помог «Лестеру».

Здесь жеребьевка 1/4 и 1/2 тоже 18 марта.

Камбэк вечера: Фофана из «Лестера» не играл семь месяцев из-за перелома ноги – и сразу забил «Ренну»

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