Эриксен снова в сборной Дании! Через 9 месяцев после сердечного приступа вернется туда, где все случилось

Камбэк полон символизма.

Кристиан Эриксен понемногу возвращается к нормальной жизни после сердечного приступа на Евро-2020 – хавбек последовательно дебютировал за «Брентфорд», совершил результативное действие (ассист на победный гол Тоуни с «Бернли») и теперь возвращается в сборную Дании.

«С таким игроком, как Эриксен, нужно всегда оставаться начеку. Можно забить гол в любой момент, нужно лишь немного качества от него. Не думаю, что я до этого вообще бил по воротам, а потом Эриксен сделал для меня два гола, – признавался Тоуни. – Здорово, что такой игрок есть у нас в команде. Здорово, что он играет в футбол и наслаждается тем, что любит».

Тренер «Брентфорда» Томас Франк вообще не сомневался в Кристиане. «Для меня его трансфер не был риском. Я был уверен, что он нам поможет. Он может стать лучшим трансфером в истории «Брентфорда». Ну или одним из самых важных, тут как оценить», – отметил Франк.

С того страшного дня, когда Кристиан упал на копенгагенском поле, прошло чуть больше девяти месяцев. И вот теперь его снова зовут в сборную:

Вы точно помните главное, что происходило с игроком: «Интер» разорвал с ним контракт, потому что не мог выпускать игрока со стимулятором по местным правилам, перед переездом в «Брентфорд» Кристиана досконально исследовали, было в том числе разрешающее заключение кардиолога и отдельное позволение футбольных властей – пока все это организовывали, Эриксен тренировался с молодежкой «Аякса».

Сейчас его включил в список из 23 игроков главный тренер Каспер Юлманд, он же работал и на Евро:

«Он в отличной форме, физически – в очень хорошей форме. Он продемонстрировал впечатляющий, высокий уровень. Я смотрел игру против «Бернли» в прошлом туре, и там он был, на мой взгляд, лучшим игроком на поле.

В течение долгого времени, после того, что случилось, я не думал о том, сможет ли он сыграть в футбол или нет. Мне не хотелось спешить или на что-то надеяться. Мой подход заключался в том, чтобы поддержать Кристиана и его семью с любым решением, которое они бы приняли».

Возвращение Эриксена будет полно символизма:

• 26 марта датчане сыграют товарищеский матч с Нидерландами в гостях – на «Амстердам-Арене», стадионе «Аякса», где Кристиан начинал взрослую карьеру и раскрывался перед переездом в АПЛ

• 29 марта – домашний товарняк с Сербией, на том самом «Паркене» в Копенгагене.

Дания готовится к чемпионату мира, команда максимально уверенно прошла отбор. Сыграть на ЧМ-2022 – мечта Кристиана.

Эриксен долго восстанавливался, но на поле ничего не боится

В середине февраля Кристиан дал большое интервью BBC – там рассказал про сложную подготовку и ощущения перед возвращением на поле.

«Честно говоря, я никогда особо не отчаивался.

Я шаг за шагом следовал по плану врача, с первого прогноза до тех этапов, которые мне пришлось пройти, чтобы проверить состоятельность самого плана. Все шло медленно, но семья помогала мне. Они знали, что я хочу вернуться, но я понимал: если возникнут проблемы, придут плохие новости, я остановлюсь.

Я люблю свою семью и учитываю все то, через что они пережили в прошлом и проходят сейчас. Это было долгое восстановление, и оно продолжается до сих пор. Изо дня в день. Кажется, момент возвращения приближается, и я терпеливо жду его. Это будет потрясающе. Это особенная возможность для меня».

Кристиан ничего и никого не боится: «Я хотел пройти все тесты и поговорить со всеми врачами о рисках и границах допустимого. Они сами сказали: «Да, у тебя кардиовертер-дефибриллятор, но в остальном ничего не изменилось, ты можешь продолжать нормальную жизнь. Предела нет». Это было облегчением, потому что я не хотел бы сильно рисковать.

Моя главная цель – чтобы через 30 лет происходящее со мной не повлияло на мое здоровье. Я бы уже перевернул страницу, если бы оставался серьезный риск. Чувствую себя в безопасности. Врачи разрешили мне играть – другие причины не имеют для меня значения.

Я ничего не боюсь. Ни предстоящих испытаний, ни хулиганов на поле».

Фото: globallookpress.com/Ye Pingfan, Andrew Surma