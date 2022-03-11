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АПЛ, которую мы теперь не видим: супергол самого дорогого новичка «Ньюкасла», первый матч санкционного «Челси», 2 ярких разгрома

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Первый вечер без трансляций главной европейской лиги.

С этой недели у нас нет легальной возможности смотреть АПЛ – лига ушла. Разорвала контракт с Okko, нет видео и в букмекерских сервисах.

Пока во вторник-среду все внимание было на Лиге чемпионов, там как раз играли сначала «Ливерпуль», потом «Сити», ощущалось не так остро. Вечером в четверг параллельно с «Барселоной» и «Аталантой» в Лиге Европы провели четыре матча АПЛ из разных туров.

Кто-то был вынужден ограничиться текстовыми лайвами, кто-то наверняка пиратил – в любом случае вряд ли многие в России наблюдали за матчами в хорошем качестве и с комфортом.

А там было много любопытного.

«Челси» впервые сыграл под санкциями: выиграли в черный день Абрамовича, сыграли еще со спонсором на груди

Команду новости о санкциях, наложенных на Романа Абрамовича, застали на выезде в Норвич.

Странный предматчевый слух все же сбылся: журналист The Times писал, что сотруднику «Челси» пришлось срочно бежать в магазин за синими футболками, чтобы сделать игровую форму без логотипа с тройкой. Титульный спонсор, компания Three, действительно остановила сотрудничество и попросила убрать лого, но все же с «Норвичем» еще сыграли по-старому.

У «Челси» вот-вот возникнет много организационных трудностей – пока даже не до конца ясно, как именно с ними быть и что именно все-таки можно.

Но главное – команду сохранят, Томас Тухель уходить не собирается, а значит самое-самое основное под контролем.

Контролировали и матч: Трево Чалоба забил с паса Маунта уже на 3-й минуте, к 14-й вели 2:0 – Мэйсон забил сам.

Гол Теему Пукки с пенальти ни на что не повлиял, Маттиас Норманн отыграл только первый тайм, а в самом конце Кай Хавертц вернул разницу в два.

Болельщики «Челси», доехавшие до Норвича в будний день, кстати, скандировали имя Романа Абрамовича. Поддержка мало на что повлияет, но наверняка приятна.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты

Красотища Бруну Гимараэса – победный гол «Ньюкасла». 50-миллионному бразильцу помог 30-миллионный Вуд

В январе разбогатевший «Ньюкасл» гонялся за половиной Европы, получал тьму отказов, а главным трансфером стал переход Гимараэса из «Лиона». 42 миллиона евро отдали за трансфер, еще восемь предусмотрены как бонусы.

Бруну дебютировал в основном составе и забил победный, причем шедеврально: переправил пяткой с лета, находясь спиной к воротам, после подачи углового и скидки. Вау!

Гимараэс был четвертым по стоимости трансфером зимы (после Влаховича в «Юве», Феррана Торреса в «Барсу» и Луиса Диаса в «Ливерпуль»), а на пятом месте тоже «Ньюкасл»: Криса Вуда подписали из «Бернли» за 30 млн, и он выиграть тоже помог – еще в первом тайме сравнял через семь минут после пропущенного.

«Саутгемптон» обыграли, но все равно «Ньюкасл» пока только 14-й.

Два мощных разгрома: три гола за 8 минут, 0:14 «Лидса» за 4 матча

«Вулверхэмптон» разобрался с «Уотфордом» за полтайма. Повели 3:0 к 21-й минуте, а начали забивать только на 13-й – то есть уложились в восемь минут.

«Лидс» провел второй матч без Марсело Бьелсы – с Джесси Маршем, но суть пока не меняется: аргентинец закончил на 0:6 и 0:4, американец стартовал с 0:1, а теперь тоже получил разгром – 0:3.

Победный гол у Филиппе Коутинью – четвертый за «Астон Виллу», во втором матче подряд.

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Фото: REUTERS/Chris Radburn, Andrew Boyers, Tony Obrien, Peter Powell; Gettyimages.ru/Dan Mullan

Из России уходят официальные трансляции (АПЛ, Лига 1, НБА, НХЛ). Что будете делать?
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