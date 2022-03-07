Роналду махнул в Португалию, поняв, что не сыграет с «Сити» из-за травмы. Партнеры по «МЮ» ожидали его на трибунах

Эхо разгрома в дерби.

Поражение в дерби усложнило для «Манчестер Юнайтед» задачу финишировать в топ-4. «Арсенал» победил «Уотфорд» и заскочил на 4-е место, опередив «МЮ» на одно очко – при этом у лондонцев еще три игры в запасе.

Но проблемы не только в таблице.

•‎ Накануне игры с «Ман Сити» Manchester Evening News сообщили, что Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани отсутствуют в группе из 21 игрока, которые заселились в отель The Lowry перед матчем. Чуть позже The Athletic подтвердил информацию, что Роналду и Кавани не сыграют с «Сити» из-за повреждений.

•‎ Уже после игры журналист The Athletic Давид Орнштейн пальнул инсайдом: Криштиану вообще не было в стране. Как только Роналду понял, что не сыграет в манчестерском дерби, он улетел в Португалию. Перед этим он сообщил клубу о рецидиве травмы бедра, из-за которой пропустил январский матч с «Астон Виллой».

Орнштейн пишет, что внезапный отъезд удивил других игроков «МЮ». Травмированные не обязаны присутствовать на матчах, но партнеры Роналду считают, что его присутствие на стадионе было бы полезным, учитывая ауру и статус португальца.

•‎ Рой Кин перед началом игры сомневался: «Мы говорим о том, что Роналду – машина и очень редко получает травмы… Это меня не устраивает».

Ральф Рангник же довольно спокойно парировал после матча.

«Я должен верить своему медицинскому отделу. Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Криштиану не может тренироваться из-за некоторых проблем с бедром. То же самое было в субботу.

Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер. Я не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него травма», – заявил Ральф.

Рангник и некоторые боссы «МЮ» сомневаются в Роналду. Сам он требует, чтобы его признавали лидером

•‎ Manchester Evening News в начале марта писали: Рангник не уверен в том, что португалец в следующем сезоне добьется высоких бомбардирских результатов. Немец полагает, что следует сосредоточиться на подписании более молодого нападающего.

•‎ Была информация, что Роналду не соответствует ожиданиям некоторых боссов «МЮ», а у самого португальца напряженные отношения с капитаном команды Харри Магуайром – об этом писал The Independent.

•‎ Daily Mail же делился сведениями, что Рангник проводил индивидуальные беседы с Роналду, в которых португальский нападающий говорил, что хочет признания его лидером в раздевалке «МЮ».

• Криштиану также недоволен ситуацией. Он считает уровень Рангника недостаточным, чтобы работать в «МЮ», а также до сих пор не может найти общий язык с молодыми футболистами.

Роналду по-прежнему лучший бомбардир «МЮ» в сезоне – 15 голов в 30 матчах. Но в 2022 году у него мало что получается – лишь один гол в десяти матчах.

Фото: REUTERS/Craig Brough; Gettyimages.ru/Alex Livesey / Stringer, Gareth Copley