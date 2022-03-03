«Челси» при Абрамовиче – самый успешный клуб Англии. Только цифры

Красноречиво.

Эпоха Романа Абрамовича в «Челси» закончена – российский бизнесмен под угрозой санкций продает лондонский клуб. О том, что это действительно была эпоха, говорит и Томас Тухель: «Пока я могу представить «Челси» только с Романом Абрамовичем. Так что мне очень тяжело. В голове еще не уложилось».

• «Челси» при Абрамовиче выиграл 21 трофей – больше, чем за 100 лет истории клуба до этого (и это если считать победы во втором дивизионе и трофеи вроде Кубка полноправных членов, который проводили после отстранения британских клубов из-за трагедии на «Эйзеле»).

• При Абрамовиче «Челси» 5 раз брал АПЛ (никому за этот период не удавалось чаще, у «Ман Юнайтед» и «Ман Сити» – столько же титулов). В последние семь сезонов до смены владельца «Челси» стабильно попадал в топ-6, но лишь раз – в топ-3. А после прихода Абрамовича за 19 лет лишь один раз финишировал вне топ-6 и всего трижды – вне лигочемпионской четверки.

• Аналогично и с кубковыми победами. «Челси» с 2003-го взял 5 Кубков Англии – столько же у «Арсенала», но больше нет ни у кого. Если суммировать с победами в Кубке лиги (3), то больше 8 трофеев за этот период снова нет ни у кого больше, но столько же у «Ман Сити».

•‎ Общая сумма трофеев тоже впечатляет – по 21 у «Челси» и «Ман Юнайтед», у «Сити» – 16, у «Арсенала» – 11, а у «Ливерпуля» – 10.

•‎ «Челси» – лидер по набранным очкам в АПЛ за этот период – 1449! «МЮ» за счет успехов предыдущих годов второй, а вот дальше плотно – «Ливерпуль», «Арсенал» и «Сити» в пределах 18 баллов.

Деньги Абрамовича превратили «Челси» из середняка с амбициями в один из топ-клубов Англии – без которого уже нельзя и представить топ-4. Теперь развивать клуб будет кто-то другой.

Фото: East News/AP Photo/Jon Super