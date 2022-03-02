«Мне больно расставаться с клубом вот так». Уже исторические слова Абрамовича о продаже «Челси»

Прочитайте его заявление полностью.

26 февраля Абрамович передал управление клубом членам правления благотворительного фонда «Челси» и почти неделю сохранял молчание. Но 2 марта официально объявил, что все-таки продает «Челси».

Вот полный текст его заявления.

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– «Я хочу ответить на спекуляции в СМИ, которые происходили последние несколько дней касательно моего владения «Челси».

Как я уже говорил ранее, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, его болельщиков и сотрудников, а также спонсоров и партнеров.

Продажа не будет резкой. Мы будем следовать надлежащим процедурам. Я не буду просить погасить какие-либо долги, для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и этому клубу.

Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, которому будет перечислен весь чистый доход от продажи. Фонд будет создан в интересах всех пострадавших на Украине. Это будет включать в себя предоставление средств для удовлетворения экстренных и неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

Пожалуйста, знайте, что это решение было невероятно трудным, и мне больно расставаться с клубом вот так. Однако я считаю, что это расставание – в интересах клуба.

Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж» и лично попрощаться со всеми вами. Быть частью «Челси» стало привилегией всей моей жизни. Я горжусь нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики навсегда останутся в моем сердце.

Спасибо вам,

Роман».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason