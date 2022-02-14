Малиновский исполнил идеальный штрафной. Вот его секреты: всегда одинаковый план, минимум проб на тренировках и психология

Мастер.

Руслан Малиновский почти вырвал для «Аталанты» победу над «Ювентусом» – исполнил шикарный штрафной удар. Дождался, когда мяч покатит Ремо Фройлер (да, швейцарец заработал гениальный голевой пас), идеально попал по мячу, нарисовал фантастическую траекторию с необходимой для такой дистанции силой.

У Малиновского пять голов из-за пределов штрафной в этом сезоне – Серии А ни у кого нет больше.

И вообще – с лета 2019-го (когда Малиновский перешел в «Аталанту») круче Руслана по голам из-за штрафной только Лео Месси. С момента своего дебюта в Серии А в августе 2019 года Малиновский забил 14 таких мячей, а Месси – 18.

Правила штрафных ударов от Малиновского

•‎ Нужно идеально подготовиться к удару: «Оцениваю ситуацию, никогда не спешу, беру достаточно времени перед исполнением, фокусируюсь на точке, куда хочется пробить.

Перед игрой важно изучить соперника: изучить вратаря, как действует стенка, как прыгают футболисты, прыгают ли вообще. И обязательно посмотреть за вратарем – как он располагается перед ударом».

Кажется, что ничего уникального, и в этом заметна как раз системность. Малиновский говорит, что всегда нужно проделывать все действия в уже сформированном порядке.

•‎ Тренировки важны, но нельзя забивать всю подготовку одними штрафными. Лучше даже реже: «Много ударов нельзя. Постоянно бить – нехорошо для мышц. Я к штрафным на тренировках отношусь так, будто это штрафной в игре. Без спешки все делаю как всегда. Мне важно нарисовать проекцию перед ударом, как хочу пробить».

•‎ Ритуалы и любая другая обязательная церемония перед ударом – точно не для Малиновского. «Ничего такого. Можно только пару шагов подальше обычного сделать, если дистанция большая», – говорил Руслан ютуб-каналу «Футбол».

•‎ Психология точно важна. Нужно быть готовым и ментально, и физически: «Совершенный штрафной удар – это половина умения и половина уверенности. Игрок без уверенности в себе никогда не забьет. Это проблема в области психологии, – рассказывал Малиновский, как стал основным исполнителем штрафных в «Генке». – Когда ты бьешь просто на силу, вряд ли сумеешь забить, потому что голкипер ждет именно этого.

Я проанализировал штрафные удары, скорректировал свой удар, и это привело к лучшему балансу между силой и точностью».

Фото: globallookpress.com/Spada, Paolo Magni; eastnews.ru/ANDREAS SOLARO, SERGEI SUPINSKY; Gettyimages.ru/Emilio Andreoli