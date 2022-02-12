5-минутная драка, 6 красных и стычка президентов на парковке. Хаос в матче «Порту» и «Спортинга»

Не обошлось без Пепе.

В Португалии лидер чемпионата «Порту» принимал главного преследователя – лиссабонский «Спортинг». Матч закончился со счетом 2:2, а потом началось безумие.

На последний угловой прибежал ассистент тренера «Спортинга». Его удалили

«Спортинг» перед матчем отставал в таблице на 6 очков, поэтому очень хотел победить. К 33-й минуте лиссабонцы вели уже 2:0 – отличились Паулинью и Нуну Сантуш. Но еще в первом тайме «Порту» отыграл один – забил молодой Фабиу Виейра, заменивший ушедшего в «Ливерпуль» Луиса Диаса на левом фланге атаки.

Во втором тайме «Спортинг» остался в меньшинстве – вторую желтую получил капитан Себастьян Коатес, и «Порту» сначала сравнял (забил Эванилсон), а в конце устроил мощнейший штурм.

Было очень горячо: на последний угловой к штрафной прибежал помощник тренера «Спортинга» Карлуш Фернандеш, передал инструкции игрокам и получил красную карточку.

«Спортинг» выстоял: сначала потащил кипер Адан, а добить не позволил Жоау Палинья – он вынес мяч из вратарской, заодно попав по голове Пепе.

В драке участвовали даже болбои

Лиссабонцы отбились, но сразу после финального свистка началась драка. «Порту», судя по всему, требовал пенальти – Пепе после столкновения лежал во вратарской. В штрафной «Спортинга» оказались и судьи, и оба тренерских штаба.

Потасовка продолжалась 5 минут. В ней поучаствовали даже болбои – в трансляцию попало, как они из-за щитов толкали игроков «Спортинга».

А судья в это время раздал еще четыре красных карточки: сначала удалил Табату и Палинью из «Спортинга» (последнего за агрессию, а не за удар по голове Пепе), а потом запасного кипера «Порту» Марчесину.

Судья призвал всех расходиться, но в это время в себя пришел Пепе – подбежал к арбитру и настойчиво потребовал пенальти. Услышав отказ, зарубился с кем-то из соперников – и тоже получил красную.

Тренер «Порту» назвал этот хаос стыдным зрелищем. После матча чуть не подрались президенты

Сразу после матча выступил президент «Спортинга» Фредерику Варандаш, который наехал на президента «Порту» Пинту Да Кошту:

«Эта игра олицетворяет все то, что случилось с португальским футболом за последние 40 лет, за правление Пинту Да Кошты. В конце игры обслуживающий персонал в голубых жилетах прорвался на поле и напал на игроков – и это попало на видео.

Это все происходит в португальском футболе уже 40 лет, но есть одна проблема – «Спортинг» изменился. В апреле мы приедем сюда на полуфинал Кубка Лиги. Если вы хотите снова взять фанатов в качестве болбоев – пожалуйста!»

За Да Кошту вступился тренер «Порту» Сержиу Консейсау: «Да, произошедшее на поле – стыдное зрелище. Но еще хуже то, что я увидел сейчас в зале для пресс-конференций. Нужно уважать самого титулованного президента в мире».

A Bola пишет, что Варандаша на стоянке догнал вице-президент «Порту» Витор Байя – мужчин успокоила полиция.

Несмотря на ничью, команду Консейсау результат устроил – сохранили 6-очковый отрыв от второго места. Но у «Спортинга» есть шанс взять реванш – весной команды сыграют два очных матча в полуфинале Кубке Лиги.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes; eastnews.ru/MIGUEL RIOPA