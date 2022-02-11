Шон Уайт заплакал в обнимку со сноубордом после заезда – теперь легенда точно заканчивает карьеру

Культовый герой.

Легенда сноуборда Шон Уайт в пятницу вышел на дистанцию в хаф-пайпе. Американец занял четвертое место, но после финиша плакал не поэтому. А потому что это был финал его карьеры. Уайт уходит из спорта – уходил и после Пхенчхана, но сейчас, судя по эмоциям, окончательно.

Слезы в обнимку с доской – так заканчивают карьеры настоящие сноубордисты.

«Я так рад перевернуть страницу, – цитирует Уайта Reuters. – Больше не хочу побеждать этих парней. Я хочу их спонсировать. Это мой последний день, хотя странно так говорить.

Все мои коллеги-конкуренты были так добры, многие из них похлопывали меня по спине и говорили, что трюки в спорте не были бы такими без меня, и я хочу поблагодарить их за то, что они приняли меня и поддержали.

Это последний раз, когда мне приходится испытывать стресс на сноуборде»», — сказал Уайт со слезами на глазах.

Уайт – культовое имя для сноуборда

• Уайт увлекся сноубордингом в 6 лет (по примеру старшего брата) и уже в 7 получил серьезный спонсорский контракт. Тогда его карьера зацвела – впервые он выступил на X-Games (аналог Олимпиады для экстремальных видов) в 2002 году и с тех пор брал медали на каждом турнире серии, в котором участвовал. У Шона 13 побед на X-Games и 18 медалей всего.

• Уайт выступал на четырех Олимпиадах (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхенчхан-2018), где завоевал три золотые медали в хаф-пайпе. Только в Сочи не задалось – 4-я позиция; до сих пор Шон – единственный в мире трехкратный олимпийский чемпион по сноуборду.

• Помимо сноубординга, Уайт увлекается и скейтбордом. И там он тоже в порядке – первый в мире спортсмен, взявший медали на летних и зимних X-Games, а также первый (и единственный), кому удалось выполнить трюк frontside heelflip 540 body varial. Шон даже хотел поехать на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио в качестве скейтбордиста (вид дебютирует в программе), но позже отказался от этой идеи.

• Уайт имеет собственную серию видеоигры и даже снимался в кино. Игра Shaun White Snowboarding вышла в 2008-м, Shaun White Skateboarding – в 2010-м. Он часто попадал на обложки спортивных журналов, на его счету роли во множестве фильмов и мультсериалов (в большинстве случаев он играл самого себя).

• После Игр-2018 Уайт взял паузу в карьере и нигде не выступал три года (не считая соревнований по скейтбордингу), но об окончательном уходе из сноуборда не говорил.

А сейчас – сказал.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Dylan Martinez