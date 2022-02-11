«Такого удаления я никогда не видел». Мартинелли из «Арсенала» получил две желтые за пять секунд в одной атаке 😱

Артета в шоке.

Самый удивительный факт дня: в 2022 году «Арсенал» во всех турнирах получил красных карточек в два раза больше, чем забил голов. 4 удаления против 2 забитых мячей – фантастика.

Копилку красных в последних матчах (Габриэл против «Манчестер Сити», Джака и Парти в двух играх с «Ливерпулем») в четверг в гостях у «Вулверхэмптона» пополнил 20-летений Габриэл Мартинелли.

На 69-й минуте бразилец толкнул в лицо Даниэла Поденсе, но главный арбитр Майкл Оливер продолжил игру, чтобы не останавливать атаку «Вулверхэмптона».

Очень грубо и некрасиво.

А через пять секунд – отметим стремительный спринтерский рывок в оборону – скосил португальца Шикинью. Тоже бесспорное нарушение.

И – красная за пять секунд.

Но хоть какая-то радость: победа над «Вулвз» стала для «Арсенала» первой в этом году. Начиная с 1 января лондонцы потерпели 3 поражения (от «Манчестер Сити», «Ноттингема» и «Ливерпуля») и дважды сыграли вничью (с «Ливерпулем» и «Бернли»).

Тем не менее главный тренер «Арсенала» Микель Артета после игры негодовал: «Сами создали себе проблемы этим удалением, пришлось прижаться к воротам. Соперник выдвинул семерых игроков вперед, было сложно сохранить ворота сухими. Но мы очень здорово защищали штрафную.

Такого удаления я никогда не видел. Я 18 лет в этой стране и никогда не видел ничего подобного. Выигрывать матчи в меньшинстве крайне сложно, и нам нужно прекратить [создавать такие условия]. Мы уже обсуждали это. Уже не представляю, что надо сделать, чтобы это закончилось».

Вскоре после игры комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в телеграм-канале напомнил о похожем удалении: в 2015 году Крис Бэйрд из сборной Северной Ирландии беспощадно уронил двух венгров (одного – на чужой половине, второго – около центрального круга) в матче квалификации Евро-2016. Это случилось на 81-й минуте, когда Северная Ирландия проигрывала 0:1 – а в меньшинстве даже удалось отыграться, закончили 1:1.

Тренер Северной Ирландии Майкл О’Нил говорил то же самое о работе Джюнейта Чакыра: «Никогда не видел, чтобы игрока дважды предупреждали за одну атаку. Нечто новое для меня. Я сказал арбитру, что не согласен с решением. Ведь Крис не стал бы идти во второй жесткий стык, если бы знал, что за первый момент уже есть желтая. Странная ситуация. Никогда такого не встречал».

А вы помните подобные случаи?