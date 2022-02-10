Какие же хитрые у «Интера» контракты! Жонглируют опциями так, что заплатят Видалю при расторжении – сэкономят 5 млн евро

Предусматривают всякое.

«Интер» очень любит экспериментировать с опциями в контрактах своих футболистов – в отличие от Испании, в Италии клаусула совсем не обязательна, поэтому здесь они совсем другие.

«Интер» заплатит Видалю за разрыв, но сэкономит – как это работает?

Например, из-за опций в контракте свободными агентами скоро могут стать два чилийца – Артуро Видаль и Алексис Санчес. У них контракты до 2023-го, но уже этим летом они могут переехать. У них в контракте прописаны отступные за разрыв соглашения.

Как правило, при досрочном разрыве контракта клуб выплачивает игроку всю зарплату, оставшуюся по контракту, другой вариант – если игрок сговорчивый или у него уже есть другой вариант, часть зарплаты. Но для того, чтобы было меньше заморочек и переговоров, «Интер» предусмотрел хитрые сценарии.

Вот как выглядит контракт Видаля: он заработал 3 млн евро в сезоне-2020/21 плюс 8,5 млн евро в этом сезоне и должен получить 9,5 млн евро в следующем. Но «Интер» может расторгнуть с ним контракт за 4 млн евро – таким образом нерадзурри сэкономят 5,5 млн евро. То есть еще при подписании договорились о приличной сумме, всегда держали в уме такой план, а теперь могут активировать его по своему усмотрению.

Аналогичная опция есть и у Санчеса.

Почему вообще заговорили об уходе Видаля? Им интересуется «Тоттенхэм» – 34-летнего полузащитника очень хочет видеть Антонио Конте, у которого он играл и в «Ювентусе», и в «Интере».

В Италии есть «формула «Интера» – это тоже хитрость, которую многие переняли

У спортивного директора миланцев Пьеро Аузилио вообще любовь к необычным пунктам в контракте. Например, при сделке по продаже в «ПСЖ» Мауро Икарди он настоял, чтобы в договор добавили такой пункт: если Икарди из «ПСЖ» перейдет в «Ювентус», «Интер» получит 15 миллионов евро комиссии. Это сделали, чтобы снизить вероятность усиления для прямого конкурента.

Еще один успех Аузилио – контракт Лаутаро Мартинеса. Несмотря на то, что отступные в Италии прописывать необязательно (как и в Англии, и в Германии, и много где), большинство игроков при переговорах на этом настаивают – чтобы было проще сменить клуб, если что-то пойдет не так. Но у Лаутаро нет такой опции в контракте – «Интер» может запросить за него хоть 500 миллионов.

Кстати, именно Аузилио придумал формулу с выкупом игроков, когда платежи растягивают на долгий срок – это было в 2015-м. Все сделали для того, чтобы обходить финансовый фэйр-плей. Вот как это выглядело на примере покупке Миранды у «Атлетико»: 12,5+2 миллиона евро – но в течение двух лет. Джердана Шакири арендовали на полгода с обязательством выкупа за 15+1 млн – чтобы отсрочить платежи.

В Италии это прозвали «формулой «Интера», а позже такое стали практиковать и другие клубы.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani, David Rogers