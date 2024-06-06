Морис из «Флориды» 26 лет в НХЛ – и пока ни одного кубка. Будет самым поздним тренером-чемпионом?

Может побить рекорд Барри Троца.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис работает в НХЛ так давно, что, по сути, на наших глазах превратился из молодого парня в убеленного сединами мужчину. Его дебют состоялся в далеком 1995-м, когда «Каролина» еще была «Хартфордом», а Полу – 28 лет.

В начале сезона Морис сменил Пола Холмгрена, который, кажется, уже целую вечность связан с «Филадельфией» (впрочем, так и есть). А играли тогда за «Уэйлерс» Шон Бурк, Брендан Шенахан и Андрей Николишин. Вот как давно Пол Морис тренирует в НХЛ.

«Хартфорд» был не самой успешной франшизой – на момент прихода Мориса у него был ровно один выигранный раунд плей-офф в 1986 году. Так что, в целом, неудивительно, что молодому тренеру прощали три года подряд без плей-офф. И все же на карьерной дистанции у Мориса слишком много неудачных сезонов, после которых, кажется, любого другого бы давно отправили в отставку – а он держался. И после увольнений очень быстро находил новое место.

До работы с «Флоридой» на 24 сезона в НХЛ у Мориса приходится 12 невыходов в плей-офф и еще три отставки посреди чемпионата. То есть в плей-офф он свои команды выводил всего 9 раз. А после успешных сезонов всегда следовал затяжной спад:

• неожиданный финал Кубка Стэнли с «Каролиной» в 2002-м – после него мимо плей-офф и отставка на следующий год;

• финал конференции-2009 после возвращения в «Каролину» – потом два сезона без плей-офф и отставка на третий;

• финал конференции с «Виннипегом» в 2018-м – потом один выигранный раунд за три года и отставка на четвертый.

Тем не менее: с 1995 года он пропустил один полноценный сезон – первый после локаута-2004/05 (перед локаутным его как раз уволили из «Каролины»), он его провел в АХЛ, в фарме «Торонто», после чего сразу получил назначение в «Мэйпл Лифс». Плюс укороченный из-за локаута-2012. Перед этим его тоже как раз уволили из «Каролины», и он поехал в КХЛ поработать с «Магниткой» (и вылетел в первом раунде плей-офф).

Это длинное предисловие – к тому, что происходящее сейчас с Морисом во «Флориде» довольно неожиданно. Ему впервые досталась не проблемная команда, а целый чемпион регулярки. И он впервые выдал два мощных сезона подряд. Правда, мы помним, что год назад этот «чемпион регулярки» едва мимо плей-офф не проехал – и тогда бы мы сейчас, скорее всего, про Мориса вообще не говорили.

Так вот в этом сезоне у него второй шанс получить самый поздний первый кубок среди тренеров НХЛ за всю историю.

В этой таблице – все тренеры-чемпионы с 1927 года. Понятно, что совсем ранние не показательны, потому что там тренерская профессия как таковая только зарождалась – и победить мог примерно кто угодно. Скажем, Билл Стюарт выиграл с «Чикаго» в 1938-м в дебютном сезоне, а через полгода был уволен и вернулся судить бейсбол. А Куни Уэйланд ушел из «Бостона» сразу после победы в 1941-м и в НХЛ уже не работал. Такие времена.

Однако кое-какие закономерности все же можно отметить. Например, на третьем десятке карьеры никто первый кубок не выигрывал. Зато в дебютном сезоне – аж 10 человек. А чтобы еще и не с начала дебютного сезона – двое. И последний пример не так давно был – Дэн Байлсма. Еще восемь человек брали кубок в первый сезон в команде. Это, так сказать, историческая статистика в пользу тренера «Эдмонтона» – дебютанта НХЛ, который пришел в «Ойлерс» как раз по ходу сезона.

Мало того, даже по трофеям вне НХЛ Кноблаух уделывает Мориса: у него две победы в юниорских лигах (2011 и 2017), а у Пола – только одна (1995). И еще забавная деталь: последние пять лет Кноблаух тренировал... «Хартфорд», который сейчас играет в АХЛ.

Так или иначе у Мориса действительно хороший шанс войти в историю НХЛ. И не только с самой поздней победой.

Он уже третий по количеству сезонов как тренер, а по матчам вообще второй – впереди только Скотти Боумэн, до которого около 300, надо продержаться еще четыре сезона. Сейчас ему 57 – и после двух финалов Кубка Стэнли как будто все реально. А уж если получится победить – вообще без вопросов.

Правда, тут мы тоже видим, что и самые востребованные тренеры НХЛ первый, а то и единственный кубок зачастую брали где-то в начале карьеры. Но и исключений достаточно. Линди Рафф вообще без кубка, Барри Троц шел к победе 19 лет. Эл Арбур несколько лет строил династию «Айлендерс». Джоэл Кенневилл до «Чикаго» считался кубковым неудачником (и сейчас на месте Мориса должен был быть он, ха-ха).

Кстати, 26 сезонов в лиге, кроме Мориса, только у двоих тренеров. Один из них тот самый 26-й как раз выиграл. А другой – проиграл в финале (как и еще 11 раз за карьеру). Так что тут – пятьдесят на пятьдесят.

Фото: AP Photo /Lynne Sladky