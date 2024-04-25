25 лучших русских игроков НХЛ в сезоне-2023/24. Рейтинг Sports.ru

Отвлекаемся от плей-офф на пять минут.

Плей-офф НХЛ уже вовсю звенит, паузы после регулярки практически не было, но подводить ее итоги все равно нужно именно сейчас, а не летом, когда впечатления отчасти стираются временем и вытесняются кубковыми битвами. А этот сезон получился достаточно успешным для наших парней: двое в топ-4 бомбардиров, трое в топ-10 снайперов, кое-какая молодежь подрастает, пусть пока и без Малкиных-Овечкиных.

Мешать всех в кучу не будем – разделим по амплуа плюс отдельно новичков. Погнали!

Вратари

1. Сергей Бобровский, «Флорида» – 58 игр, 36 побед, 91,5% ОБ, 2,37 КН

Доказал, что прошлый плей-офф не был временным всплеском, и провел очень ровную регулярку почти без провалов – его всего три раза меняли по ходу игр. По большинству статистических показателей это лучший сезон Сергея за пять лет во «Флориде». На третью «Везину», конечно, не наиграл, но нынешние «пантеры» достаточно сильны, чтобы не требовать от своего вратаря чудес – они на третьем месте в лиге по допущенным броскам. В плей-офф Бобровскому наверняка будет посложнее.

2. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» – 55 игр, 36 побед, 91,3% ОБ, 2,58 КН

Тяжело вкатывался в сезон, в первой половине 37-летний Джонатан Куик выглядел надежнее. Но после перерыва на Матч звезд Шестеркин вернулся и остаток сезона провел на топовом уровне (89% отраженных бросков и ни одного сухого матча до МВЗ, 93% и 4 «сухаря» – после). Итоговые цифры все равно получились худшими в карьере, но наши вратари в целом сезон провели не идеально, так что и этого хватило для второго места.

3. Петр Кочетков, «Каролина» – 42 игры, 23 победы, 91,1% ОБ, 2,33 КН

По меркам лиги у него показатели неплохие (17-е место по проценту сэйвов, 18-е – по количеству побед и 6-е – по пропущенным за игру), а могли быть еще лучше, но втягивался тяжеловато и осенью провел несколько неудачных матчей. Начиная с декабря, был одним из лучших вратарей НХЛ.

4. Семен Варламов, «Айлендерс» – 28 игр, 14 побед, 91,8% ОБ, 2,60 КН

Довольно странно ставить так высоко бэкапа, но Варламов, во-первых, необычный бэкап и играет довольно много, а во-вторых, в этом сезоне он был очевидно надежнее Сорокина. И вовсе не потому, что его ставили против слабых соперников – половину из 14 побед Семен добыл в матчах с командами уровня плей-офф (Сорокин – 11 из 25). А в конце регулярки Варламов настолько завоевал доверие Патрика Руа, что начал плей-офф первым номером.

Защитники

1. Александр Романов, «Айлендерс» – 81 игра, 7+15=22 очка, “+23”

В этом сезоне утвердился в качестве защитника второй пары «Айлендерс». С приходом Руа потерял в игровом времени, но не в надежности – и финишировал первым в команде по «плюс-минус» с большим отрывом (у Добсона “+12”). Кроме того, Романов стал гораздо эффективнее подключаться к атакам – забросил 7 шайб, что на одну больше, чем суммарно за три предыдущих сезона в НХЛ.

2. Артем Зуб, «Оттава» – 69 игр, 5+20=25 очков, “+5”

На фоне глобального провала «сенаторов» провел сильный сезон. Выходил в первой бригаде меньшинства и в среднем играл больше 20 минут. Установил личный рекорд по очкам, несмотря на то, что снова немало пропустил из-за травм. А на фоне чикрановских «-30» и неудачного апреля (8 игр подряд в минусе и без очков) его итоговые «+5» вызывают уважение.

3. Владислав Гавриков, «Лос-Анджелес» – 77 игр, 6+17=23 очка, “+9”

Настолько гармонично вписался в состав «Лос-Анджелеса», что легко забылось, что он вообще-то проводил там первый полный сезон. При этом Влад – твердый защитник топ-4, выходит в первой бригаде меньшинства. В атаке особого прогресса не показал, хотя побил личный рекорд по голам, а по очкам в равных составах стал вторым среди защитников после Даути.

4. Дмитрий Орлов, «Каролина» – 80 игр, 6+20=26 очков, “+4”

Учитывая уровень команды, наверное, мог бы быть и повыше. Понятно, что конкуренция, но контракт на 7,75 млн в год предъявляет и требования соответствующие. Орлов в «Каролине» не смог подняться выше третьей пары и третьей опции на большинство. Но и ниже своего уровня не опустился.

5. Дмитрий Куликов, «Флорида» – 76 игр, 1+19=20 очков, “+15”

В этом сезоне вернулся в команду, в которой провел первые 7 лет энхаэловской карьеры в качестве большого, но так и не реализованного таланта. Сыграл отлично для шестого защитника за 1 млн на годичном контракте и, скорее всего, заработал продление с небольшой прибавкой. Тренер «пантер» Пол Морис вообще говорит, что Куликов в этом сезоне играет в свой лучший хоккей. Из локальных достижений – карьерные рекорды по силовым приемам (145) и очкам в меньшинстве (2).

6. Никита Задоров, «Калгари»/«Ванкувер» – 75 игр, 6+14=20 очков, “0”

Уже в ноябре запросил обмен из провалившего начало сезона «Калгари» и через месяц очутился в составе одного из лидеров Запада. Ни статус, ни игра Никиты при этом не изменились: большой парень из третьей пары, который может бить и забивать. Забил больше него в «Ванкувере» только Куинн Хьюз, уже неплохо.

7. Егор Замула, «Филадельфия» – 66 игр, 5+16=21 очко, “+3”

Долго пробивался из фарма в основу «Флайерс», и в этом сезоне наконец получил постоянное место в старте. Непосредственно в оборонительных действиях Торторелла ему не очень доверял – в меньшинстве не выпускал, в равных составах Егор был 6-7-м защитником. Зато в большинстве Замула получил хорошие минуты и показал самую высокую эффективность среди защитников «Флайерс» (9 очков за 100 минут; Сэнхайм, Йорк и пришедший позднее Дрисдейл играли больше, но очки набирали гораздо хуже). Егору немного не хватает скорости, зато все в порядке с руками и нервами.

Нападающие

1. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй» – 81 игра, 44+100=144 очка, “+8”

Второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром лиги, и будет очень удивительно, если MVP регулярки в итоге достанется не ему. Ни одна другая команда настолько не зависела от одного другого игрока. Кучеров не просто выбил исторические цифры, он втащил на своих плечах ослабленную и захромавшую команду в плей-офф. В этом сезоне он даже бросал больше Стэмкоса (306 – карьерный рекорд) и забил больше Стэмкоса (44 – карьерный рекорд). И это не говоря о легендарной сотне передач, что до него удавалось только четверым и только канадцам.

2. Артемий Панарин, «Рейнджерс» – 82 игры, 49+71=120 очков, “+18”

Наконец-то пробил сотню, к которой долго подбирался и которую должен был взять еще в ковидном 2020-м. Во многих других сезонах 120 очков хватило бы на «Арт Росс», но в этом Панарин не попал даже в тройку. Зато в «Рейнджерс» его результат стал вторым за почти 100-летнюю историю. Рядом с Панариным Винсент Трочек выбил карьерный рекорд, а Алекс Лафреньер стал похож на приличного игрока, которого совсем не зря выбрали первым на драфте.

3. Кирилл Капризов, «Миннесота» – 75 игр, 46+50=96 очков, “+11”

Буксовал на старте вместе с командой, а под Новый год получил травму. И пока лечился, «Уайлд» еще больше отстали от зоны плей-офф, проиграв 6 из 7 матчей. После возвращения и сам Капризов разыгрался (34 очка в первых 35 играх, 62 – в последних 40), и «Миннесота» стала поживее, но этот сезон все-таки без плей-офф. Между прочим, впервые с тех пор, как Кирилл появился в команде.

4. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 79 игр, 31+34=65 очков, “-22”

В полной мере прочувствовал, что ему как-никак 38 лет. И ноги уже не те, и руки, и даже голова. А там же еще и новый тренер, и новая система игры (мягко говоря, не очень атакующая), и невезуха (три гола отменили из-за микроскопических офсайдов и спорных нарушений). То, как он на ходу адаптировался к новым обстоятельствам, причем не первый уже раз за карьеру, просто восхищает. Овечкин до Матча звезд – 44 игры, 9 голов, 31 очко. Овечкин после Матча звезд – 35 игр, 22 гола, 34 очка. «Минус 22», конечно, пугает, но большая часть пришлась на период адаптации, да и «Вашингтон» в этом сезоне был в принципе минусовой командой. Но в 38 лет Овечкин стал 5-м по очкам среди наших, а по голам проиграл только супертройке, которая и тут выше него. Ну это космос!

5. Евгений Малкин, «Питтсбург» – 82 игры, 27+40=67 очков, “+5”

Очень сильно начал сезон, и в середине октября мы писали про его лучший старт в карьере . К сожалению, дальше дела пошли не так хорошо. Евгению явно не хватало стабильности, особенно во второй половине сезона. После Матча звезд он и вовсе угодил в яму на пару месяцев, а «Питтсбург» в феврале-марте как раз выдал три очень плохих серии (1-6, 1-7 и 1-4), что в итоге и стоило места в плей-офф. Этот сезон хоть и очевидно худший в его карьере из более-менее полноценных, но не забываем, что Малкину уже 37 и при этом он четвертый русский бомбардир. Так что на пятое место всяко наиграл.

6. Андрей Свечников, «Каролина» – 59 игр, 19+33=52 очка, “+13”

Ожидание, что младший Свечников вырастет в 100-очковую звезду, явно затянулось. Андрей будто уперся в потолок – то ли своих возможностей, то ли системы Бринд’Амора, то ли все вместе. А тут еще и травмы. Этот сезон он начал с опозданием, восстанавливаясь после операции на крестах, а потом по несколько матчей пропускал из-за двух повреждений в декабре и январе. Учитывая обстоятельства, он провел хороший сезон, но ждем все равно большего – намного большего.

7. Валерий Ничушкин, «Колорадо» – 54 игры, 28+25=53 очка, “+5”

Хотя бы 70 матчей за сезон Валерий последний раз провел еще в «Далласе» в 2016-м. С тех пор – то травмы, то ковид, то странные истории с девушками. И когда казалось, что неприятности позади, Ничушкин в лучшей форме и идет за карьерным рекордом, вдруг бомбануло: форвард «Колорадо» уходит в программу помощи игрокам. Это случилось в начале января и выбило Валерия из строя на два месяца. Если бы не эта странная история, он точно был бы на пару мест повыше.

8. Павел Бучневич, «Сент-Луис» – 80 игр, 27+36=63 очка, “+3”

Неудачно начал сезон (1+2 в первых 9 играх) и так себе закончил (1+4 в последних 9 матчах), а между этим играл на привычном уровне – креативно, полезно, старательно. Но с каждым новым сезоном в «Блюз» его статистика все хуже (76 очков – 67 – 63). Отчасти это может быть связано с падающим уровнем команды, которая второй год подряд не попала в плей-офф.

9. Владимир Тарасенко, «Оттава»/«Флорида» – 76 игр, 23+32=55 очков, “+13”

Третий год подряд проводит более-менее полный сезон – это хорошая новость. За это время он поиграл за четыре команды – уже не очень. Прошлым летом Владимир не смог найти длинный контракт в приличном клубе – пришлось подписываться на год с застрявшей в перестройке «Оттавой». Лидерские роли там были уже распределены, и Тарасенко, игравший на самом деле полезно и результативно (пятое место по очкам, лучший плюс-минус в команде), выглядел немного инородным телом. И если с «Флоридой» в плей-офф он по-настоящему не зажжет, вряд ли предстоящим летом ему будет проще найти подходящий контракт.

10. Иван Барбашев, «Вегас» – 82 игры, 19+26=45 очков, “+15”

Не без труда адаптируется к новой роли (на дистанции) и статусу игрока с серьезным контрактом. Этот сезон у него получился нестабильным, как, впрочем, и у «Вегаса» вообще. В декабре-январе он был в огне, до и после получалось хуже. И это при том, что большую часть сезона провел в тройке с лидером «рыцарей» Джеком Айкелом. Тем не менее, его статистика хоть и скромна, но на уровне команды выглядит неплохо: четвертый по очкам в равных составах (а в большинстве выходит во второй бригаде, поэтому набирает немного) и второй по «плюс-минус».

11. Андрей Кузьменко, «Ванкувер»/«Калгари» – 72 игры, 22+24=46 очков, “-9”

Удивил в прошлом сезоне, но в этом его штормило вплоть до обмена в «Калгари». Рик Токкет и оставлял его в запасе, и сокращал игровое время, объясняя: «Он так сильно хочет забить, что забывает о других аспектах игры». В конце концов, Андрея отправили в «Калгари» в рамках обмена Элиаса Линдхольма. Не сразу, но там он ожил и начал набирать очки почти как год назад.

12. Кирилл Марченко, «Коламбус» – 78 игр, 23+19=42 очка, -5

«Блю Джекетс» находятся в разгаре перестройки, выращивая новых молодых лидеров, и Марченко определенно становится одним из них. В этом сезоне он, кажется, утвердился в качестве первого снайпера команды: забил больше всех и получил роль главного бросающего в большинстве (правда, отчасти то и другое из-за травмы Дженнера). Глобально цифры так себе, но для этой стадии развития команды и его самого – неплохие.

Новички

1. Петр Кочетков, «Каролина»

Кочетков в «Каролине» третий год, но в этом сезоне все еще считался новичком. И начинал он снова в фарм-клубе, но довольно быстро основные вратари «ураганов» сломались. Это позволило Петру, во-первых, сыграть довольно много матчей (42 – больше всех в команде), во-вторых, в какой-то момент примерить на себя роль первого номера. В итоге и Антти Раанту, и тем более Спенсера Мартина Кочетков переиграл вчистую, а Фредерик Андерсен большую часть сезона пропустил.

2. Дмитрий Воронков, «Коламбус» – 75 игр, 18+16=34 очка, “-6”

В начале сезона хандрил и рвался домой. Короткая отправка в фарм удачной не получилась, однако его очень быстро подняли в основу. И как ни странно, в «Блю Джекетс» сразу вписался как влитой и в итоге в конце сезона оказался 5-м бомбардиром команды, при том что его постоянно гоняли по тройкам, выпускали на всех трех позициях в атаке и давали совсем мало времени (13:27 – это 14-й айстайм среди нападающих). Пока у Дмитрия ограниченная роль: от него требуется, в основном, толкаться на пятачке и у бортов, но с ней он справляется отлично и как будто способен на большее.

3. Павел Минтюков, «Анахайм» – 63 игры, 4+24=28 очков, “-20”

Ярко ворвался в НХЛ и к декабрю входил примерно в тройку лучших новичков сезона. Потом подустал, а в январе еще и выбыл из-за травмы – и вторая половина получилась смазанной. Поэтому из воображаемой гонки за «Колдер» (там понятно, что его заберет Бедард) выпал, да и в нашем рейтинге только третий. Однако потенциал у Минтюкова огромный, игрового времени в перестраивающейся команде – вагон, его выпускают и в большинстве, и в меньшинстве, так что ждем новых свершений.

Фото: East News /AP Photo/Frank Franklin II, Larry MacDougal via AP, AP Photo/Derik Hamilton, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Gene J. Puskar, AP Photo/Seth Wenig, Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, AP Photo/Karl B DeBlaker