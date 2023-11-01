Овечкин вообще не уходит со льда в большинстве! Есть ли в этом смысл? Исследование Sports.ru

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На днях у нас вышел текст Никиты Петухова о будущем «Вашингтона», Овечкина и рекорда Гретцки, который навел меня на некоторые мысли. Главным образом, небольшой отрывок в виде цитаты Дома Лусчишина из «Атлетика». Конкретно вот эта ее часть:

«В прошлом году он забил 42 гола и набрал 75 очков в 73 играх, что для некоторых является достаточным доказательством эффективности Овечкина. Но добиться этого гораздо проще, если вы проводите 95 процентов времени команды в большинстве. И если в большинстве у команды одна миссия – вывести Овечкина на бросок, даже если основная часть бросков будет средней».

И не то чтобы захотелось поспорить, хотя тут есть с чем: например, в прошлом сезоне Овечкин при 95% времени в большинстве (что, кстати, вообще не преувеличение, но об этом ниже) набрал в равных составах больше очков, чем Стэмкос, Ахо или Малкин, сыграв на 7-9 матчей меньше. А забил – больше, чем Мэттьюс, Драйзайтль, Томпсон, Ткачак (любой) и Капризов. И это все при том, что в равных составах он играет довольно мало (38-е место среди форвардов).

Скорее – посмотреть шире на саму историю влияния Овечкина на большинство «Вашингтона» и роль большинства в его, Овечкина, карьере. По ходу изучения темы возникло несколько вопросов, на которые я постараюсь ответить.

Сначала немного базы: как выглядит исторический топ по голам в большинстве?

Сразу скажу, что людям, мало погруженным в хоккей, в НХЛ и в карьеру Овечкина, дальше будет трудно что-то понять, но минимальный контекст дать надо.

Тут есть еще один интересный показатель – доля голов в большинстве от общего количества. И мы снова видим, что Овечкин вовсе не набивает статистику в большинстве, как принято считать. Его доля ничем не отличается от других признанных снайперов, она меньше, чем у главных стрелков современности, и гораздо меньше, чем у классического специалиста по большинству Андрейчака. Времена Хоу сложно оценивать из-за недостатка данных, а у Гретцки просто была другая роль – он в большинстве в основном разыгрывал.

Овечкин забил в большинстве больше всех (извините, но такая тавтология неизбежна), он много играет в большинстве, но его историческая результативность держится не только и даже не столько на этом. Однако это очень важная часть его карьеры, которую к тому же сегодня активно обсуждают. Так что поехали дальше.

Кто сейчас лидеры по времени в большинстве?

В прошлом сезоне Овечкин по среднему айстайму был первым с отрывом от Мэттью Ткачака в 16 секунд (4:42 против 4:26 за игру). Еще больше играл Тай Смит из «Питтсбурга» (5:25), но это аномалия малых чисел – у него всего 9 матчей. Самая убойная пара современности Макдэвид/Драйзайтль – в конце второй десятки, что довольно удивительно, поэтому тут лучше смотреть хоть какую-то дистанцию.

За три последних сезона картина более показательная. В топе ровно те, кого там и ждешь – кроме Овечкина, сыгранная четверка из «Колорадо», парни из «Эдмонтона» плюс Кучеров. Собственно, представители самых эффективных спецбригад лиги на этом отрезке. «Вашингтон» к таковым не относится, поэтому результативность Овечкина, которая вполне конкурентоспособна на их фоне (кроме Драйзайтля, который вообще вне конкуренции) вполне вызывает уважение, несмотря даже на преимущество в минутах.

Овечкин всегда так много играл в большинстве?

Не всегда, но очень давно. Фишкой с большими сменами Овечкина пользовались все тренеры «Кэпиталс», начиная с Брюса Будро.

Тут мы видим, что уже с третьего сезона время Овечкина в большинстве перевалило за 80%. Это примерно 1 минута 40 секунд. То есть фактически обе смены ему стали отдавать уже тогда. Пару раз процент падал: в первом случае это был поздний Будро и кризис-менеджмент Дэйла Хантера, во втором – эксперименты Барри Троца, от которых он быстро отказался.

При позднем Будро и Хантере реализация «Вашингтона», кстати, тоже резко падала.

Тут мы еще наблюдаем резкий рост с 2007-го, когда в команде появился Бэкстрем. И понятно, что его влияние на большинство «Вашингтона» вообще тоже очень велико, но конкретно на Овечкина – не очень, потому что ключевые поставщики передач ему под бросок – защитники: сначала Грин, потом Карлсон. 98 голов из 300 Овечкин забил с их передач; у Бэкстрема за 17 лет набралось только 40 (тут мы говорим только про непосредственно передачи под бросок). И есть, например, такая деталь: в сезоне-2010/11 Грин много пропустил из-за травм, а Карлсон был еще слишком молод – и Овечкин показал карьерный минимум как по голам вообще, так и по голам в большинстве.

Там, конечно, в принципе много всего совпало – и сам Овечкин переживал провал на Олимпиаде, и тренер Будро начал перестраивать игру на кубковые рельсы, так еще и Грин больше лечился. А он, пока был здоров, в большинстве играл почти как Овечкин – всего на пару секунд меньше (видимо, просто быстрее ехал на смену).

В 2012-м пришел Оутс (справедливости ради, как раз топовый специалист по большинству), вернул Овечкину его время, Карлсон постепенно набрал силу и заменил Грина – и три года подряд «Вашингтон» был лучшим в лиге. Причем на третий год уже без Оутса.

И вот еще одна любопытная деталь: с тех пор, как ушел Грин, большинство «Кэпиталс» больше ни разу не было первым. Скорее всего, совпадение, потому что роль Грина в большинстве «Вашингтона» Оутса уже не была ключевой, но вот так получилось.

В общем, именно Оутс первым дал Овечкину 90% времени в большинстве. А после чемпионского сезона цифра уже ни разу не падала ниже 90%, достигнув пика в прошлом, когда у «Вашингтона» там и играть-то больше некому было – надолго выбывали Бэкстрем, Карлсон, Оши и даже Уилсон.

Стартовые 98-99% этого сезона – скорее, эффект маленькой выборки, в итоге процент наверняка уменьшится, особенно если остальные ветераны будут более или менее в строю или молодежь как-то себя покажет. Но пока Александр хоть как-то держится на ногах, так и будет играть по две смены в большинстве.

А как у него с эффективностью бросков?

Начну издалека. Во-первых, хоть Овечкин по-прежнему бросает много, сейчас он делает это все-таки реже.

До 25 понятно – офис еще по-настоящему не заработал. А вот после 35 его бросковая активность упала. Понятно, что и сейчас у него иногда бывает по десять бросков за игру, но по дистанции четко видно – бросает меньше. Не факт, что это связано конкретно с ним и его неизбежным старением – последние три года большинство «Вашингтона» в принципе работает с перебоями, и создавать моменты для бросков получается не всегда.

Это сказывается и на эффективности бросков – даже те передачи, что до него доходят, не всегда достаточно удобны для хорошего уантаймера. Тут, конечно, не учитываются броски, которые идут в блок или мимо, но они не должны давать большую погрешность, потому что процент бросков в створ от общего количества попыток у Овечкина за всю карьеру очень стабилен и последние шесть лет уверенно держится на отметке 51-52.

Так вот: количество бросков упало, и их эффективность тоже. Причем даже заметнее, чем количество. И это продолжается уже очень давно.

Объяснение есть: если ты освоил какой-то прием, который приносит результат, то пользуешься им все чаще и чаще. Чем больше забиваешь каким-то способом, тем больше пытаешься повторить. Но и соперники к нему готовятся все лучше и лучше – и получается такой двойной удар по эффективности.

Я не просто так привел эффективность бросков в равных составах на той же дистанции. Там удивительная закономерность: она, в отличие от бросков в большинстве, неуклонно растет! По отдельным сезонам, конечно, была бы кривая с учетом спадов, а вот блоками это хорошо видно. В равных составах он бросает все меньше, а забивает плюс-минус так же.

Но равные составы – это другая тема, мы тут исключительно про большинство говорим. Поэтому посмотрим еще, насколько эффективен бросок Овечкина в сравнении с его партнерами.

Я тут взял именно ветеранский период, потому что и вопросы-то по поводу «95% времени в большинстве» звучат именно к возрастному Овечкину. Пока он был молод и свеж – хватало других.

Не очень красиво выглядит табличка, да? Забивает-то Овечкин больше, но как будто «Кэпиталс» стоило бы чаще давать бросать другим.

Но тут надо смотреть, кто и откуда это делает. Большинство бросков Оши – из-под слота, то есть с очень близкого расстояния, после паса из-за ворот. Уилсон – ковыряет на пятачке, в том числе то, что не залетело у Овечкина. А Бэкстрем вообще в основном выцеливает кистевые из хороших позиций. И все это – при наличии такого отвлекающего для соперников фактора, как Овечкин в левом круге.

Овечкин тоже забивает в большинстве не только уантаймерами из офиса (это отдельно разберем в конце), но статистику бросков дают именно они.

Большинство «Вашингтона» действительно настолько зависит от Овечкина?

Ответить на этот вопрос с полной уверенностью мешает одна деталь: за всю карьеру он пропустил так мало игр, что большинство без Овечкина у «Кэпиталс» в эти годы просто не существовало. Нет возможности проверить.

Но глобально – да, как любая атакующая система зависит от наконечника, завершителя. И с простой заменой этого завершителя не остается такой же эффективной. И любые его проблемы неизбежно сказываются на системе.

И еще мы точно знаем, что «Вашингтон» – лучший в НХЛ по реализации большинства за период с 2005 года, когда в команде появился Овечкин, до наших дней (20,7%).

Например, «Эдмонтон» с Гретцки (1979 – 1988) был только третьим. «Питтсбург» с более-менее здоровым Марио Лемье (1984 – 1993) – тоже третьим. «Питтсбург» Кросби/Малкина на своем отрезке – второй после «Вашингтона» (20,4%).

И основа успешной реализации – бросок Овечкина. Понятно, что забивали разными способами, но присутствие человека с таким броском в левом круге развязывало руки остальным. Зачастую Овечкин вообще выступал, скорее, отвлекающим фактором, чем главным оружием – например, в сезоне-2009/10, когда Александр забил всего 13 голов (меньше было только два раза), большинство «Вашингтона» было лучшим в лиге. И за 19 сезонов лишь в одном Овечкин не был первым в команде по времени в большинстве – на второй год в НХЛ чуть-чуть уступил Семину.

До Овечкина правда никто так много не играл в большинстве?

За всю историю сложно сказать. Статистика игрового времени официально ведется только с 1997 года, и даже у Гретцки под нее попали только два сезона. Очевидно, что и раньше были звезды, которые очень много играли в большинстве. Например, у «Бостона» в начале 70-х Эспозито и Орр точно почти не уходили со льда. Первая бригада «Эдмонтона» 80-х (Гретцки, Коффи, Курри, Андерсон, Мессье) тоже оставляла мало времени остальным. Пиковый Марио Лемье запросто мог играть по две минуты подряд.

Но данные есть только с 1997 года, и в абсолютном выражении Овечкин там далеко не лидер.

Это понятно и логично – сейчас просто меньше удалений. Тем удивительнее, кстати, что по голам в большинстве он уже давно лучший в истории. Во времена дикой результативности 80-х и в большинстве забивали больше, чем в наши дни. Но супергерои того периода только в конце первой десятки (см. первый вопрос и первую таблицу). Или, например, у «Колорадо» за 20 лет Сакика было 7400 попыток в большинстве, а у«Вашингтона» за 19 лет Овечкина – меньше 5000.

То есть у него личная реализация большинства – примерно 6% (то есть 6 голов на 100 розыгрышей). Это очень много: у Гретцки в «Эдмонтоне» было меньше 4,5%, у Бретта Халла в «Сент-Луисе» – 5,3%, а он на этом отрезке был безоговорочно лучшим снайпером лиги. Понятно, что цифры условные, потому что не на каждое большинство они выходили, сколько-то пропускали из-за травм, но погрешность там будет максимум в пару десятых.

А вот в процентном отношении от времени своей команды Овечкин вне конкуренции. И Макдэвид, и немолодой уже Марио Лемье столько не играли.

А есть ли вообще смысл держать Овечкина в большинстве две смены? Разве он не устает?

Честно говоря, я был уверен, что по крайней мере сейчас, когда Овечкину уже 38, в этом нет смысла. Чисто визуально мне казалось, что на второй минуте он выглядит еще тяжелее, и что это, скорее, вредит ему самому, его статистике и в конце концов команде и походу за рекордом Гретцки. Но цифры говорят обратное.

Принципиальной разницы в эффективности Овечкина на первой и второй минутах большинства нет. И в последние 30 секунд, когда, казалось бы, он уже должен еле стоять на ногах, Александр забивает регулярно. Да, я не смотрел, сколько на этом отрезке у него передач, сколько «Вашингтон» пропустил в большинстве (это все надо делать руками и отнимает адское количество времени). Но чисто по голам – эффективность Овечкина не проседает. В прошлом сезоне вообще больше трети своих голов в большинстве он забил в последние 30 секунд. Учитывая, что у «Вашингтона» не наблюдается толпы снайперов за спиной Овечкина, его двухминутные отрезки очевидно имеют смысл.

Бонус. Как Овечкин забивал свои голы в большинстве?

Этот вопрос не совсем вписывается в тему, но подозреваю, что меня бы не поняли, если бы я этого не показал.

Сейчас кажется, что Овечкин только и делает, что стоит в левом круге и шмаляет вантаймеры. Во-первых, так было не всегда. У этой, кхм, стратегии есть конкретный автор – Адам Оутс. Первые несколько сезонов Овечкин хаотично передвигался в большинстве по всей чужой зоне, и именно Оутс приковал его к левому кругу и строго-настрого запретил оттуда уходить.

Я бы показал нагляднее табличками по периодам, но их и так очень много, а наш дизайнер Халиль уже смотрит волком, поэтому придется на словах.

● До прихода Оутса из левого круга (любым броском) Овечкин забил 40 голов из 111, то есть примерно 36%. Из следующих 189 голов в большинстве из левого круга он забил 161, то есть больше 85%!

● Классическим уантаймером из первых 111 были забиты 14 голов (12,6%). Из следующих 189 – 98 (почти 52%).

● Непосредственно при Оутсе было еще больше: из левого круга почти все, уантаймеры – процентов 60. Было бы все 100, но иногда не получалось бросить с ходу и приходилось работать с кистей.

И это был самый успешный отрезок «Вашингтона» в большинстве!

Зачем ломать то, что работает, – каждый раз думали новые тренеры «Вашингтона» и наверняка сам Овечкин тоже. При Барри Троце еще были какие-то вольности и эксперименты, а штаб с Рирденом и Лавиолеттом шел по накатанной еще Оутсом системе. Новому тренеру Карбери, скорее всего, пока было не до этого, там вроде идет большая перестройка игры в целом. Так что посмотрим, какие изменения будут у большинства «Кэпиталс» к Новому году.

А изменения нужны, потому что со времен Оутса, во-первых, прошло почти 10 лет, а во-вторых, в остальном в «Вашингтоне» он плохо закончил и больше ни в одной команде НХЛ не работал.

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Фото: East News/AP Photo/Jae C. Hong, AP Photo/Nick Wass, AP Photo/Mike Carlson