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Бедард начинает в НХЛ этой ночью! А как дебютировали Гретцки, Овечкин и другие суперновички?

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Лучше всех – Мэттьюс.

Этой ночью в НХЛ начнется другая эпоха – первый матч в лиге сыграет первый номер драфта-2023, новый «некстван» Коннор Бедард. Предвкушение его дебюта ничуть не меньше, чем было с Овечкиным, Кросби и Макдэвидом.

И самое время вспомнить, как дебютировали в НХЛ другие суперновички. Не у всех это получилось красиво и не все потом раскрылись как большие звезды, но это уже совсем другая история. Пока мы будем говорить только о первых матчах. Погнали.

Уэйн Гретцки, «Эдмонтон», 18 лет и 8 месяцев

1979 год, 0+1, «минус 1», поражение от «Чикаго» – 2:4

Уэйн, конечно, год провел в «Ойлерс» еще в ВХА, но нас в данном случае интересует его энхаэловский дебют. В соперниках был середнячок, в котором из звезд – только пожилой вратарь Тони Эспозито и начинающий защитник Даг Уилсон. К 3-й минуте «Эдмонтон» проигрывал 0:2, на 5-й Гретцки получил 2 минуты штрафа, а на 10-й поучаствовал в реализации большинства вторым ассистом. Остальные 2856 очков набрал позже.

Марио Лемье, «Питтсбург», 19 лет

1984 год, 1+1, «плюс 1», поражение от «Бостона» – 3:4

Марио ворвался в НХЛ легендарно. На третьей минуте первой игры он накрыл Рэя Бурка (к тому времени уже трехкратного номинанта на «Норрис»!), убежал один на один с вратарем и забил Питу Питерсу (обладателю «Везины» в 1982-м). Во втором периоде Лемье добавил голевой пас на Уоррена Янга. Но в третьем периоде «Бостон» все же забрал матч, а победный гол забил… Рэй Бурк.

Яромир Ягр, «Питтсбург», 18 лет и 7 месяцев

1990 год, 0+0, «плюс 2», победа над «Вашингтоном» – 7:4

Ягр на драфте ушел только пятым и даже не первым из чехов, но к НХЛ оказался готов лучше других. Правда, в тройку к Лемье попал не сразу – Марио большую часть того сезона пропустил из-за травмы. В дебютной игре Ягр поначалу выходил с Калленом и Стивенсом – и эта тройка забила дважды, но без прямого участия чеха. Первый гол Яромир забил в следующем матче – с «Нью-Джерси», который «Питтсбург» тоже выиграл 7:4.

Эрик Линдрос, «Филадельфия», 19 лет и 7 месяцев

1992 год, 1+0, «плюс 1», ничья с «Питтсбургом» – 3:3

Эрик пропустил первый сезон из-за того, что не хотел играть за выбравший его «Квебек». После двух периодов «Флайерс» проигрывали «Питтсбургу» с Марио Лемье 1:3, и камбэк начал как раз Линдрос, смахнув шайбу с клюшки Яромира Ягра, который очень неосторожно пытался ее вывести с пятачка.

Александр Дэйгл, «Оттава», 18 лет и 8 месяцев

1993 год, 0+2, «плюс 1», ничья с «Квебеком» – 5:5

Дэйгл начал в НХЛ так лихо, что в нем никак нельзя было заподозрить будущего баста – в первых 6 играх у него было 12 очков и положительный плюс-минус. В дебютной игре он заработал две передачи, правда, обе вторые (у Яшина, который тоже дебютировал – одна). Но потом что-то сломалось, и в историю Дэйгл вошел одним из главных провалов драфта.

Джо Торнтон, «Бостон», 18 лет и 3 месяца

1997 год, 0+0, «0», победа над «Финиксом» – 3:2

Первый номер драфта явно не был готов к НХЛ – настолько, что его впервые выпустили только в четвертой игре сезона, а первое очко он набрал в 22-й – в начале декабря. И в большинстве матчей он проводил на льду меньше 10, а то и 5 минут. Это все очень печально смотрелось на фоне 8-го номера того же драфта Сергея Самсонова, которого не боялись выпускать в тройке с лидерами (Эллисоном и Христичем) и в большинстве. Джо в дебютной игре провел 10 смен и 1 раз бросил по воротам.

Винсент Лекавалье, «Тампа-Бэй», 18 лет и 5 месяцев

1998 год, 0+0, «минус 2», поражение от «Флориды» – 1:4

Лекавалье тоже был сыроват для НХЛ, но попал в «Тампу» в нижней точке строительства чемпионской команды-2004, поэтому мог спокойно набивать шишки. Начал с первой же игры: половину голов в матче (который стал бенефисом Виктора Козлова, поучаствовавшего во всех 4 голах – 2+2) «Флорида» забила в его присутствии. Первое очко Винсент набрал в 6-й игре, а первый гол забил в 8-й.

Илья Ковальчук, «Атланта», 18 лет и 5 месяцев

2001 год, 0+0, «плюс 1», победа над «Баффало» – 2:1

Что из себя тогда представляла «Атланта», хорошо иллюстрирует такой факт: в дебютной игре айстайм больше Ковальчука получил только один форвард – Тони Хркач (чудо, если вы знаете, кто это). Илья в этом матче отметился лишь одним броском в створ и удалением за нырок. А первый гол забил уже в следующей игре – «Бостону».

Александр Овечкин, «Вашингтон», 20 лет

2005 год, 2+0, «плюс 1», победа над «Коламбусом» – 3:2

Дебют Овечкина состоялся на год позже – и не по его вине, а из-за локаута. О нем все известно в деталях: 2 гола, 5 бросков и бесконечный огонь.

Сидни Кросби, «Питтсбург», 18 лет и 2 месяца

2005 год, 0+1, «минус 2», поражение от «Нью-Джерси» – 1:5

Дебют Кросби был слегка затенен (а может быть, наоборот, дополнительно подкрашен) очередным возвращением Марио Лемье, который не играл почти два года из-за травмы и локаута. Может, если бы не Кросби, он уже и не вернулся бы. Сид стал одним из самых молодых дебютантов НХЛ в истории (среди великих так точно; Бедард в своем первом матче будет постарше на пару недель) и отличился голевым пасом в большинстве – но это было уже в третьем периоде при счете 0:4.

Евгений Малкин, «Питтсбург», 20 лет и 2 месяца

2006 год, 1+0, «плюс 1», поражение от «Нью-Джерси» – 1:2

Малкину, как и Кросби годом ранее, «повезло» дебютировать против Мартина Бродера в разгар такого отрезка его карьеры, когда он взял четыре «Везины» за 5 сезонов. И в той игре против «Питтсбурга» он сделал 37 сэйвов – не справился только с броском Малкина. Евгений проткнул в ворота шайбу, которую Мартин считал накрытой своей ловушкой. Бродер был откровенно возмущен. 

Патрик Кэйн, «Чикаго», 18 лет и 10 месяцев

2007 год, 0+0, «0», поражение от «Миннесоты» – 0:1

В первой энхаэловской игре Патрика не забил не только он, но и вообще никто из игроков «Чикаго». Очки он начал набирать со второй игры, а первый гол забил в седьмой. 

Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй», 18 лет и 8 месяцев

2008 год, 0+0, «минус 1», поражение от «Рейнджерс» – 1:2

У Стэмкоса ушло некоторое время, чтобы освоиться в НХЛ, и первые игры ему не удались. Против «Рейнджерс» он провел на льду всего 8 минут (даже Артюхин получил 9), но успел пару раз бросить по воротам. Первое очко набрал только в 8-й игре.

Джон Таварес, «Айлендерс», 19 лет

2009 год, 1+1, «0», поражение от «Питтсбурга» – 3:4

Тавареса с детства сравнивали с Кросби, и его дебют в НХЛ именно против «Питтсбурга» вряд ли случайность. В первой игре Джон не уступил Сиду – забил в большинстве, отдал, – но дальше его уровень не потянул.

Нэтан Маккиннон, «Колорадо», 18 лет и 1 месяц

2013 год, 0+2, «плюс 1», победа над «Анахаймом» – 6:1

Маккиннон шел в худшую команду Запада, а очутился в одной из лучших. «Эвеланш» невероятно мощно стартовали (13 побед в 14 играх), а закончили регулярку на втором месте в конференции – после «Анахайма». А в дебютном матче первого номера драфта «лавины» вынесли «уток» при его непосредственном участии. Маккиннон отдал два отличных паса на Джейми Макгинна. 

Коннор Макдэвид, «Эдмонтон», 18 лет и 9 месяцев

2015 год, 0+0, «минус 1», поражение от «Сент-Луиса» – 1:3

Макдэвид приходил в лигу мессией, и это давление явно мешало ему на первых порах. Дебютный матч ему не очень удался, хотя было и время, и возможности. Свой первый гол Коннор забил только в третьей игре.

Джек Айкел, «Баффало», 18 лет и 11 месяцев

2015 год, 1+0, «минус 1», поражение от «Оттавы» – 1:3

Айкел долго был главным антагонистом Макдэвида – на драфте ему проиграл, а вот дебютировал чуть более удачно. Сыграл почти 22 минуты, забил единственный гол «Баффало» (и даже подарил надежду спасти игру), но та команда была слишком безнадежна, чтобы надеяться на что-то большее.

Остон Мэттьюс, «Торонто», 19 лет

2016 год, 4+0, «плюс 3», поражение от «Оттавы» – 4:5 ОТ

Величайший дебют в истории НХЛ. Мэттьюс сделал дубль уже в первом периоде, во втором положил еще две. Но в третьем «Оттава» сравняла, а в овертайме забила победный… из-под Мэттьюса.

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Фото: Gettyimages.ru/Mitchell Layton, Bettmann; AP Photo/Paul Benoit, Al Messerschmidt, Winslow Townson, Gerry Broome, Gene J. Puskar, Jerry Lai, Steve Nesius, The Canadian Press/Jimmy Jeong, Jack Dempsey, Jeff Roberson, Gary Wiepert; marketplace.beckett.comebay.caflickr.com

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