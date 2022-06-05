«Эдмонтон» забил на первой минуте (Макдэвид!), вырубил Кадри на второй, но упустил шанс вернуться в серию. У Ничушкина – дубль

Ух, как хорошо все начиналось для «Эдмонтона» в третьем матче.
Коннор Макдэвид, едва выскочив на свою первую смену, забил. Зак Хайман у борта на входе в зону перековырял Назема Кадри и выкатил прямо на клюшку Макдэвиду – пара ловких движений – и 1:0 на 38-й секунде!
Еще через 28 секунд Эвандер Кэйн аккуратным тычком в спину воткнул Кадри головой в борт – важный, если не сказать ключевой игрок атаки «Эвеланш» в этой серии уже не сыграет.
А «Колорадо» еще и основного вратаря потерял из-за травмы в прошлом матче. Серия, которая, казалось, катится к 4-0, вдруг обрела ощутимую интригу.
Мало того, даже в 5-минутном меньшинстве после удаления Кэйна «Ойлерс» выстояли. Вроде бы все в их руках – кураж от удачного начала, потери важных игроков у соперника. И в принципе «Эдмонтон» вел эту игру и должен был ее забирать: в равных составах его преимущество было космическим: xG – 2,27:1,47; опасные моменты – 29:9; особо опасные моменты – 14:3 (данные – Natural stat trick).
Да, есть нюанс – с учетом большинства/меньшинства, все показатели выравниваются или даже уходят в пользу «Эвеланш» (например, xG уже 3,79 – 2,75). Но дело в том, что в большинстве-то «Колорадо» не забил ни разу. Все 11 минут в меньшинстве «Эдмонтон» успешно отбивался. Уйма моментов, Маккиннон два раза в штангу зарядил, Смит вытаскивал что-то невероятное – но ни одного гола так и не случилось.
Но только где-то убыло, а где-то прибыло. Незабитые супершансы «Эвеланш» в большинстве компенсировались мусором в равных составах. Так под конец первого периода Ничушкин сравнял счет: он очевидно отдавал пас под бросок Байрэму, но его перехватил главный защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс, и вратарь под эту срезку подстроиться не сумел.
А решающий гол «Ойлерс» и вовсе привезли себе сами (вообще у них в этом матче много потерь – 15, это в два раза больше, чем у «Колорадо», и на 3 больше, чем в двух предыдущих играх вместе взятых). Так увлеклись атакой в большинстве, что будто не заметили, как оно закончилось – сразу четверо игроков убежали за линию шайбы, Кольяно выбросил ее из зоны, а только выскочивший со скамейки штрафников Комфер оказался быстрее и хитрее единственного защитника Бушара.
Если ты не можешь победить в такой ситуации – когда тебя прижали к стенке, когда соперник лишился важных игроков, когда ты классно отбился в меньшинстве, когда у тебя явное преимущество в равных составах – наверное, ты обречен. «Эдмонтон» красиво прошел два раунда, но до «Колорадо» еще надо дорасти.
Финал Западной конференции
- Дата проведения
- 5 июня, 03.00, «Rogers Place»
- 1:0 – 2 Макдэвид (Нерс, Хайман)
- 1:1 – 17 Ничушкин (Тэйвс, Байрэм)
- 1:2 – 25 Ничушкин (Маккиннон, Тэйвс)
- 2:2 – 48 Маклауд (Райан, Кулак)
- 2:3 – 53 Комфер (Кольяно)
- 2:4 – 60 Рантанен ()
Счет в серии: 0-3
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«Колорадо» за 2 минуты забрал второй матч финала Запада. «Эдмонтон» вообще не смог забить!
«Колорадо» выглядит более мощной командой, но кажется, голы «Эдмонтона» не остановить. «Эвс» нужно очень много забивать
Фото: REUTERS/Walter Tychnowicz
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