Вот это сюжет! Маккиннон сделал хет-трик и сотворил шедевр в концовке, но «Блюз» не сломались и спасают серию

Так бы еще пару матчей.
Эта серия должна была закончиться сегодня. «Сент-Луис» выглядел деморализованным в последних двух играх. «Сент-Луис» лишился куражного вратаря, который здорово тащил в первых двух играх. «Сент-Луис» увлекся местью Назему Кадри и выгреб от него хет-трик. «Сент-Луис» пропустил от главной звезды «Колорадо» Нэтана Маккиннона вот такой гол:
Этот гол прилетел на 58-й (!) минуте, вывел «Эвеланш» вперед и стал для Маккиннона третьим (в первых четырех играх он не забил ни разу). Играешь на чужом льду, получаешь 0:3 к середине матча, героически сравниваешь, но тут же получаешь сумасшедшей красоты гол от главной звезды соперника и снова проигрываешь, а времени почти не осталось. Ну как после такого подняться? Как?
Вот так:
Владимир Тарасенко бросал с острого угла, Кемпер штангу надежно прикрыл, но не сладил с отскоком. Роберт Томас сориентировался быстрее Кэйла Макара.
Джо Сакик в конце видео как будто уходит от разочарования. Через минуту «Колорадо» должен был попасть в финал конференции. Впервые за 8 лет Сакика в руководящей должности. Но нет, придется еще побороться.
Овертайм не затянулся. Не прошло и четырех минут, как Тайлер Бозак удачно зарядил издали – Кемпер был закрыт и толком не видел момент броска.
Ветеран, игрок четвертого звена, который не каждый раз получает даже десять минут айстайма – сегодня, например, он провел на льду всего 7:16. Плей-офф часто дарит нам таких героев.
Кстати, Роберт Томас, который подарил «Сент-Луису» овертайм, сегодня вообще забил первые голы в этом плей-офф! У него было 0+3 в 10 играх, и ни одного очка против «Колорадо». А это, между прочим, второй бомбардир команды в регулярке. Что тут скажешь, вовремя прорвало.
После четвертой игры я говорил: если «Сент-Луис» переварит ситуацию с Биннингтоном/Кадри, эта серия войдет в историю. Пятый матч идеально вписывается именно в такой сценарий. Это не значит, что «Блюз» победят – с 1:3 отыгрываться тяжело. Но удается это обычно именно таким командам, которых не ломают ни 0:3, ни пропущенный супергол в концовке.
Да, Вилле Хуссо не превратился в супертащера, но оказалось, что и без этого можно побеждать. Тем более, Кемпер у «Колорадо» тоже далеко не Патрик Руа.
- Дата проведения
- 26 мая, 03.00, «Ball Arena»
- 1:0 – 4 Маккиннон (Байрэм, Лехконен)
- 2:0 – 19 Маккиннон (Макар, Рантанен)
- 3:0 – 25 Ландескуг (Маккиннон, Тэйвс)
- 3:1 – 35 Тарасенко (Шенн, Ледди)
- 3:2 – 50 Томас (Ледди, Бучневич)
- 3:3 – 56 Кайру (Торопченко, Фолк)
- 4:3 – 58 Маккиннон (Байрэм)
- 4:4 – 60 Томас (Бучневич, Тарасенко)
- 4:5 – 64 Бозак (Барбашев, Ледди)
Счет в серии: 3-2
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Фото: REUTERS/Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports
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