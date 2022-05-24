«Сент-Луис» устроил охоту на Кадри. И ничего не добился, кроме хет-трика в свои ворота

«Колорадо» в одной победе от третьего раунда.

Из-за травмы, которую Назем Кадри нанес Джордану Биннингтону, вместе с вратарем сломался и весь «Сент-Луис». Кажется, его игроки слишком увлеклись ролью жертвы.

И это удивительно, потому что «Блюз» – одна из последних команд, которая должна разваливаться из-за потери вратаря, у них двое плюс-минус равноценных (как, например, у «Вашингтона», только здесь оба сильнее).

Короткая справка, буквально на один абзац.

Биннингтон ворвался в НХЛ три года назад, выдав совершенно невероятный сезон, по ходу которого он поднялся от запасного вратаря фарма (!) до первого номера обладателя Кубка Стэнли. Сначала подвинул в «Сан-Антонио» расклеившегося Вилле Хуссо, который на тот момент считался главным вратарским проспектом клуба. Потом поднялся в основу, когда запасной вратарь Чед Джонсон не оправдал доверия и был выставлен на уэйвер. Наконец, выдавил из старта Джейка Аллена, который тоже не очень-то выручал.

Но на дистанции этот уровень Биннингтон подтвердить не смог.

С каждым годом его статистика была все хуже, и неудивительно, что в этом сезоне Вилле Хуссо его потихоньку подвинул и заканчивал сезон первым номером. Начинал плей-офф тоже финн.

Если помните, в первом матче серии с «Миннесотой» Хуссо сыграл на ноль, отбив 37 бросков! Потом получил 9 голов за две игры, в ворота вернулся Биннингтон, и все было хорошо, пока Кадри его не сломал.

Короче, в ворота «Сент-Луиса» вернулся человек, который был первым номером на старте плей-офф. Да, Кадри – негодяй, но это вообще не повод расклеиваться!

У Назема этот сезон – лучший в карьере. В регулярке он почти в полтора раза перебил личный рекорд (87 очков в 71 матче, было – 61 в 82). Но в плей-офф до травмы Биннингтона у него не особо получалось: 4 очка в 6 играх, 3 из которых собраны на разгромах «Нэшвилла». После нее: 1+1 в третьей игре и 3+1 в четвертой. То есть то ли Кадри сам себя завел после того эпизода, то ли соперники разбудили в нем зверя.

«Сент-Луис» открыл на него охоту и не преуспел ни в ней, ни, собственно, в игре с «Колорадо». Подлили масла в огонь расистские угрозы болельщиков «Сент-Луиса» в адрес Кадри (у него ливанское происхождение). Очевидно, этот парень из тех, кто под жестким давлением только раскрывается.

Поплыл ли Хуссо? Да нельзя так сказать. Первый гол – от синей, но на линии броска было трое, еще двое мешались на пятаке. Второй – выход 2 в 1. Третий – бросок с ходу после дурацкой потери перед воротами (выходить из обороны через центр – молодцы, шикарная идея!).

Четвертый – раскатали без шансов через несколько секунд после того, как отбились 3 на 5. Перрон и Бучневич дружно присели за то, что накинулись на Кадри после свистка. Кто забил? Кадри.

И вот уже 1:4, в которых вратарь не то, что не виноват, а еще и уберег от более крупного счета. Кстати, по броскам к тому моменту было 22-6 в пользу «Колорадо».

Удивительно, но в конце второго периода «Эвеланш», видимо, решив, что дело сделано, сами вернули «Сент-Луис» в игру. Два подряд гола в большинстве – и вот он, шанс.

В третьем периоде игра пошла поосторожнее, и самое интересное, конечно, происходило с участием Кадри. Брэйден Шенн жестко, но без удаления опрокинул его за воротами. А потом стало 5:3 – Ничушкин накрыл форчекингом Джордана Кайру, и шайба отскочила аккурат к точке вбрасывания, на которую накатывал Кадри. Тут, наверное, Хуссо мог выручить, но опять – бросок в касание после потери, такое брать очень сложно. Так что нет, проблемы «Сент-Луиса» в этой игре – точно не во вратаре.

Если «Блюз» случившуюся ситуацию переварят, эта серия войдет в историю (яркий хоккей, конфликт, много нерва, много голов). Если нет – все закончится очень быстро. Надо верить в Хуссо и помогать ему – намного лучше, чем сегодня.

Счет в серии: 1-3

Фото: REUTERS/Jeff Le-USA TODAY Sports