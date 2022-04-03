У Капризова рекорд, который уже не покорится Овечкину – лучший сезон в истории своего клуба

Кирилл Капризов в конце сезона может почувствовать себя немного Александром Овечкиным. Каждый новый матч – какое-нибудь достижение.

Два дня назад он забил «Питтсбургу» и сравнялся с Марианом Габориком по очкам за сезон в составе «Миннесоты». Этой ночью Кирилл забрал рекорд себе уже к середине периода, когда помог забить Матсу Зукарелло.

Уже в статусе рекордсмена в третьем периоде Капризов забил сам – отлично попал в ближний угол с передачи норвежца.

Капризов сейчас на ходу, набирает очки в шести играх подряд (7+2), и его рекорд к концу сезона вполне может оказаться в районе сотни. А пока история лучших сезонов игроков «Миннесоты» выглядит так:

Кирилл стал третьим русским хоккеистом, который выдал рекордный для своего клуба сезон. Кстати, Александра Овечкина среди них нет – 136 очков Денниса Марука из 80-х ему уже очевидно не покорятся. И понятно, что третье место Капризова тут временно, очень скоро он обойдет Панарина.

То, как Кирилл ворвался в историю «Миннесоты» тем более удивительно, что эта команда считалась как будто вообще не для наших игроков. Их там и было-то за 22 года существования только 8, и двое из них – вратари. И дольше двух сезон продержался только защитник Андрей Зюзин, 15 лет остававшийся лучшим русским бомбардиром клуба.

Кстати, в матче с «Каролиной» отличился и второй русский игрок «Уайлд». Дмитрий Куликов проводит один из лучших сезонов в карьере (его личный рекорд – 28 очков за «Флориду» в сезоне-2011/12), хотя прошлым летом вообще не было уверенности, что ему удастся найти команду в НХЛ.

«Миннесота» идет второй в Центральном дивизионе с отличной серией из 8 побед в последних 10 играх и почти наверняка зайдет в плей-офф с верхним посевом и лишним домашним матчем в первом раунде. А у Кирилла Капризова еще 15 матчей, чтобы выбить 100-очковый сезон. Задача выглядит вполне решаемой.

Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski; REUTERS/Brad Rempel-USA TODAY Sports, Harrison Barden-USA TODAY Sports