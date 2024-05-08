Незаметный герой «Реала» – тренер вратарей. При нем блистали Навас и Куртуа, а сейчас сияет Лунин

Вот как важен Луис Льопис.

Луис Льопис – тренер вратарей «Реала», им восхищается каждый кипер команды: его очень ценят в клубе. С его именем связывают прогресс Кейлора Наваса, всплеск во многих аспектах игры Тибо Куртуа и мощный сезон Андрея Лунина.

По сведениям The Athletic, «Реал» настолько впечатлен работой Льописа, что они с Антонио Пинтусом – единственные специалисты в штабе Карло Анчелотти с контрактом напрямую в клубе. Даже если итальянец уйдет, они останутся в «Мадриде» и войдут в тренерский штаб следующего главного тренера.

Льопис сам был вратарем, но рано закончил из-за травмы. А футбол отпускать не хотел

Луис Льопис родился в городе Эрнани в 1964-м, он начал вообще пляжным вратарем в команде «Астигаррага», ее тогда тренировал центральный нападающий клуба «Эрнани» Йоан Субиаррайн. Именно он посоветовал «Сосьедаду» подписать профессиональный контракт с юным Льописом, у него были хорошие задатки.

Баски подписали Луиса, он провел пару лет в академии, но дальше дело не пошло. С 1980-го по 1982-й Льопис выступал за молодежные команды «Эрнани». Тогда вратарь получил награду лучшему молодому игроку провинции Гипускоа, его даже выбрали основным кипером объединенной команды Гипускоа на молодежный турнир.

Когда «Сосьедад» решил не оставлять парня, Льопис подписал контракт с «Толосой» из третьего дивизиона Испании, провел там два года, с 1987-го играл за «Пасахес», тоже в третьем дивизионе.

Через год Льопис вернулся в «Эрнани», но получил серьезную травму малоберцовой кости – и вынужден был закончить карьеру уже в 24 года.

Почти сразу после карьеры Льопис решил стать тренером вратарей: слишком любил футбол. В начале 90-х он поступил в футбольную академию «Марсет» в Барселоне, там участвовал, например, в разработке интенсивных курсов повышения квалификации для голкиперов.

На сайте академии можно найти заметку о том, что именно исследования новых форм обучения от Льописа сыграли ключевую роль при разработке программы повышения квалификации вратарей, ее до сих пор считают опорой методологии «Марсет»

В «Реал» Льопис попал в 2005-м. А вернулся насовсем в 2015-м

Фактически именно в «Реале» Луис Льопис начал тренерскую карьеру: перешел с теории на практику. Работал в молодежных командах с 2005-го по 2008-й и уже тогда впечатлил.

«Он очень много внимания уделял деталям и всегда был открыт к диалогу. Я был еще подростком, но уже тогда понимал, как мне повезло встретиться с таким специалистом. Луис заложил основу моей вратарской техники, благодаря ему я стал лучше понимать эпизоды и со временем заметил, что «читаю» нападающих», – рассказывает вратарь «Хетафе» Давид Сория, поработавший с Льописом в академии «Реала».

В 2008-м Льопис покинул «Мадрид» и сразу же нашел себе место в штабе Хоакина Капарроса, переместился в «Атлетик». Химия сложилась, при Караппосе следом Луис еще поработал в «Мальорке», «Леванте» и «Гранаде».

После «Гранады» Капаррос взял паузу на год, а Льопис получил предложение вернуться в «Реал» летом 2015-го. Конечно, сразу согласился.

Кейлор Навас – первый топ-пример Льописа. Провел его со скамейки «Леванте» до основы лучшего «Реала» в современной истории

До 27 лет Кейлор Навас не было таким уже примечательным вратарем, играл за клубы уровня «Альбасете» и не всегда выходил в основе «Леванте». Все изменило знакомство в Льописом, они впервые вместе поработали в сезоне-2013/14. Тот год стал прорывным для Кейлора – он выдал мощнейший сезон в «Леванте» с 18 матчами на ноль в Ла Лиге, провел несколько сумасшедших игр против намного более мощных (как «Барселона») или просто более мощных (как «Севилья»). Благодаря игре Наваса «Леванте» даже не пришлось бороться за выживание.

Сказочный сезон вратаря завершился феноменальным чемпионатом мира в Бразилии, после того уровня в сборной Коста-Рики покупка в «Реал» за 10 млн евро выглядела уже логичной.

Экс-голкипер «Мадрида» Мигель Анхель еще тогда опубликовал заметку в издании ABC, отметил прогресс вратаря: «Я вижу, что Кейлор Навас прибавил абсолютно в каждом аспекте игры. Он стал лучше реагировать на удары, лучше выбирать момент для прыжков и чувствует себя очень уверенно в воротах. Это потрясающий прогресс всего лишь за год».

Кейлор не скрывал, что поворотным в его карьере стало знакомство с Льописом: «Он изменил для меня все. Я будто стал другим человеком и стал смотреть на футбол, на свою позицию под иным углом. Луис помог мне стать лучше во всем, в том числе и ментально. Без него мой успех был бы невозможен».

В 2015-м у «Мадрида» сорвался трансфер Давида де Хеа, а вернувшийся в клуб Льопис вновь получил возможность поработать с Кейлором. Костариканец стал основным вратарем команды после ухода Икера Касильяса и выиграл с «Реалом» три Лиги чемпионов подряд, став главным героем нескольких матчей на пути к этим титулам (чего только стоит его перформанс в домашнем полуфинале с «Баварией» в 2018-м).

От малоизвестного запасного вратаря «Леванте» до основного кипера лучшего «Мадрида» в современной истории – итог совместной работы Кейлора и Льописа.

После ухода Зидана Льопис тоже покинул «Реал» в 2018-м и поработал пару сезонов в «Сосьедаде». Летом 2021-го «Мадрид», помимо Карло Анчелотти, решил вернуть штаб и Льописа, и Пинтуса. По сведениям Marca, клуб планировал это заранее, поскольку уже убедился в том, что оба специалиста лучшие в мире в своих сферах.

Куртуа при Льописе выдал лучший сезон в карьере. А Лунин смог безболезненно заменить бельгийца

Выступление Тибо Куртуа в плей-офф Лиги чемпионов-2022 надолго запомнится как один из лучших перформансов всех времен. Тибо тащил команду на каждой стадии и завершил розыгрыш монументальным финалом в Париже против «Ливерпуля» – с девятью сэйвами и в статусе лучшего игрока решающего матча.

Уже по ходу сезона стало заметно, что Куртуа стал прибавлять и в игре ногами, и в других аспектах (например, в отражении пенальти). Льопис научил Тибо лучше использовать ноги при попытках отбить удары с острых углов. Медиа As отмечало, что Куртуа был в восторге от уровня погружения Льописа в процесс и его внимания к деталям.

После безумного матча против «Манчестер Сити» на «Бернабеу» и сэйва ногой после удара Джека Грилиша бельгиец запостил ролик с тренировки игры ногами и отметил Льописа с подписью: «Работа окупается».

Куртуа помог «Реалу» выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов, а в конце года заслуженно получил награду лучшему голкиперу мира.

Через два года команда пытается повторить тот же успех, но уже с другим вратарем: из-за травмы крестов у Куртуа основным в «Мадриде» стал Андрей Лунин, до этого три года сидевший в запасе. Более того, даже после травмы Тибо ураинцу пришлось ждать – первые месяцы в основе выпускали срочно арендованного Кепу.

Но когда Андрей все же дождался, мы увидели прекрасное:

● Лунин сыграл на ноль 10 из 20 матчей Ла Лиги и пропустил всего 13 мячей.

● Процент сэйвов Андрея – 79,3%, самый высокий в чемпионате.

● При перво же выходе в плей-офф ЛЧ Лунин сделал девять сэйвов против «Лейпцига» – это рекорд для вратарей «Реала» турнире (ровно столько же было у Куртуа в финале с «Ливерпулем»).

● Против «Сити» на «Этихаде» Андрей совершив восемь сэйвов в игре и отбил два пенальти в послематчевой серии.

.

С 11-метровыми не обошлось без Льописа: тренер вратарей «Реала» вместе с Кепой посоветовали Лунину не прыгать при одном из ударов в серии и заранее выбрали игрока, который может пробить по центру. Лунин взял удар Бернарду Силвы, на него и указывали – и серия перевернулась в сторону «Реала».

От глухого запасного вратаря «Реала» в течение трех лет подряд до одного из лучших вратарей сезона с выдающейся игрой в плей-офф ЛЧ – впечатляющий путь.

Похоже, под руководством Луиса Льописа невозможно не прогрессировать.

Фото: IMAGO/Julius Frick, FC Real Sociedad/Instagram.com, Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press ; realmadrid.com ; Gettyimages.ru /Chris Brunskill/Fantasista, Diego Souto/Quality Sport Images