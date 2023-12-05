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Похоже, Анчелотти остается в «Реале». А как же Бразилия?

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Новый поворот. 

Неожиданные новости из «Мадрида»: кажется, Карло Анчелотти вот-вот подпишет новый контракт. А вы тоже думали, что со сборной Бразилии все решено?

Нет, кажется, все переиграли.

Анчелотти очень хочет остаться 

Инсайдер Рамон Альварес уверен: «Мадрид» предлагает итальянцу контракт на два года, Карло согласен и готов на снижение зарплаты. Позже информацию подтвердил Relevo. 

Инсайдер Хосе Феликс Диас добавил: «Реал» видит в Карло «идеального тренера», который не только стабильно дает результат, но еще и отлично работает с молодыми игроками. Президент Флорентино Перес впечатлен, как итальянец проходит тяжелый старт сезона и справляется с травмами лидеров. 

Карло тоже хочет остаться: «Готов ждать нового контракта до последнего дня. Всегда мечтал остаться здесь надолго. «Реал» – мой приоритет. Сборная Бразилии? Нет, это слухи. Только сумасшедший захочет покинуть «Мадрид».

Раздевалка тоже не против, чтобы Анчелотти остался. «Один из самых удивительных тренеров, с которыми я когда-либо работал. Считаю, Карло может оставаться здесь столько, сколько сам захочет. Если бы все зависело от меня, он бы уже продлил контракт», – транслирует мнение одноклубников Дани Карвахаль. 

«Флорентино очень умен, – мнение Жозе Моуринью, его связывают с «Мадридом». – У него есть супертренер, лучший из возможных. Зачем его менять? Я мадридист. Надеюсь, Анчелотти останется там. Нет сомнений, что он идеальный тренер для «Реала».

Так, а откуда тогда появились новости об уходе Анчелотти? Издание UOL сообщало, что итальянец увидел в Бразилии «венец карьеры», он никогда не работал со сборной и понимал, что может не справиться с перестройкой, которую затеяли в «Мадриде». Прошлый сезон, в котором «Реал» выиграл только Кубок Испании, не впечатлил руководство.

А как же Бразилия? 

Теперь полная хронология истории, в которую все поверили. 

● Первые новости о приглашении Карло в сборную Бразилии появились еще в январе: после вылета от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 ушел Тите, вместо него хотели именитого тренера с большими победами. 

Обратились к Моуринью и Анчелотти, итальянец согласился. ESPN написал, что контракт согласован на три года, а Милитао, Винисиус и Родриго знают, что Анчелотти возглавит сборную и подкалывают тренера в раздевалке.

● Карло все отрицал: «Слухи о Бразилии? Возможно, подумаю о работе в сборной в конце сезона. Пока мне нравится работать с игроками каждый день».

● Несмотря на слова тренера, ESPN давала еще детали: например, бразильцы готовы ждать до конца контракта (до лета 2024-го) и не против временно поставить сына Анчелотти Давиде – если Карло сам того захочет. 

● В июле президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес все подтвердил: он летал в Испанию на переговоры с итальянцем и договорился, что Карло возглавит сборную после Кубка Америки-2024. Вскоре пошли слухи, что Карло приедет до турнира. 

Инсайдер Андре Ризек писал, что Карло уже учит португальский и общается с президентом на портуньоле (смеси испанского языка с португальским – Sports.ru). Тренер настаивал, чтобы семья пораньше переехала в Бразилию.

Идею с Анчелотти оценили не все. «К черту Анчелотти! Я хочу, чтобы Фернандо Диниз (нынешний тренер сборной – Sports.ru) оставался до конца», – говорил Ромарио. 

● В ноябре главные бразильские медиа сообщили, что у Анчелотти нет никакой договоренности с бразильцами, а если «Реал» предложит новый контракт, тренер останется. 

Вскоре инсайдами поделился The Athletic: письменный договор все же есть, но он необязателен к исполнению. Сам Карло еще не решил, готов ли уйти из «Реала» – его будущее зависит от результатов.

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, итальянец настроен на новый контракт с клубом. Но и вариант с Бразилией пока не исключает.

Бразилия в шоке, что Анчелотти может остаться?

Кажется, бразильцы были слишком уверены, что Карло приедет. 

Впервые за долгие годы они так сильно хотели иностранного тренера. Например, когда в 2012-м всплыли слухи, что перед ЧМ-2014 сборную возглавит Пеп Гвардиола, многие не поддержали идею.

«У нас лучшие игроки и лучшие тренеры, – говорил президент CBF Хосе Мария Марин. – Мы пятикратные чемпионы мира. Нам нечему учиться у других стран». Еще жестче высказался бразильский экс-тренер «Реала» Вандерлей Лушембурго, назвав репутацию Пепа «скорее маркетинговой».

Дани Алвес в 2015-м поделился подробностями: «Перед ЧМ-2014 Гвардиола хотел возглавить сборную Бразилии, но наши футбольные боссы отказались от такого варианта. Гвардиола рассказывал, что сделал бы из нас лучшую сборную в мире, у него даже был план. Но в федерации отказались от его услуг, они не знали, как такую новость воспримут в обществе».

Сам Пеп тогда публично отметил лишь, что Бразилию должен тренировать бразилец. 

С этим охотно соглашаются бывшие игроки. Радикальный взгляд Ривалдо не остудил даже провал на ЧМ-2022: «Я против и считаю неуважением к бразильским тренерам рассматривать возможность найма иностранного специалиста в сборную. У нас есть тренеры, способные возглавить сборную. Приглашение иностранного тренера не гарантия того, что мы станем чемпионами мира. 

А даже если это было бы гарантировано, считаю, иностранец хотел бы добыть чемпионство для своей страны и сделать свою нацию счастливой. За рубежом есть очень хорошие тренеры, но сборная Бразилии – это наша команда, и ею должен руководить тот, в ком течет бразильская кровь». 

Болельщики тоже в большинстве против тренера-иностранца. В прошлом году, по данным опроса важного института Datafolha, против иностранного тренера выступало 55% населения (за – 30%). В 183 муниципалитетах было опрошено 2556 человек от 16 лет и старше. Уже после ЧМ-2022 против иностранца выступили 48% (за – 41%). Похожие цифры были в 2019-м, когда португалец Жорже Жезуш взял Кубок Либертадорес с «Фламенго».

«В Бразилии есть такая идея: у нас лучший футбол в мире, поэтому нам не нужен иностранный тренер, указывающий нам, как играть, – считает Виктор Фигольс, историк и редактор спортивного сайта Ludopedio. – Мы знаем, как воспитывать великих игроков, которые переосмыслили дриблинг и красивый футбол».

Выходит, все решено? 

Нет. 

Пока продление контракта на два года выглядит как компромисс: Анчелотти не будет нервничать из-за неопределенности, а «Реал» получит достаточно времени для оценки ситуации и спокойного решения. 

Продление не гарантирует Карло продолжение работы в «Реале», если он провалится по итогам сезона, но привнесет спокойствие прямо сейчас. На ситуацию влияет и успехи Хаби Алонсо, который пока не решил, где продолжит карьеру: может остаться в «Байере», а еще его отправляют в «Баварию».

Сложнее всего Федерации футбола Бразилии: у нее просто нет «плана Б». Они так поверили в приглашение Анчелотти, что не проработали запасные варианты.  

И до сих пор не хотят рассматривать других кандидатов.

Телеграм-канал La Saeta Rubia

Бразилия почти 60 лет считала себя слишком великой для тренера-иностранца. А теперь попала в ловушку

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; Irina R. Hipolito, Mutsu Kawamori/Global Look Press

12 комментариев
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Место Анчи в европейском футболе, незачем возглавлять бразилов и еще остаться крайним
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Тренер нынешних Селесао - расстрельная должность. Невозможно внезапно заразить футболом кучку звезд, сконцентрированных на татухах, инсте, прическах, девчулях, покере…
Здесь говорят, что если в футболках сб. Бразилии выйдет условный Палмейрас, результат будет гораздо лучше. Фиг поспоришь
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Ну, вот и зачем Мостовой пошел учиться?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Чукча же не дурак, зачем ему эта Бразилиа
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Ну вот, бразилы как народ были активно против иностранца, теперь получили что хотели
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"Сложнее всего Федерации футбола Бразилии: у нее просто нет «плана Б»"
Черчесов
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Эта должность сейчас как пороховая бочка...Думаю лучше будет если возьмут тренера с какого топ-клуба местного чемпионата-вряд ли кто-то откажет.
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Папа Карло пока размышляет и стругает Буратин в Реале.)
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Мостовой.
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Оставить Диниза - нормальный план Б.
На Копе и так Диниз должен был тренировать.
А по итогам Копы и будут принимать решение.
Если Диниз сильно не провалится (выйдет в полуфинал Копы, например), то он Бразилию и на ЧМ повезёт.
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Да ну какая Бразилия...
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Неожиданные новости из «Мадрида», которые мы слышим по 2 раза в неделю последние 3 месяца
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