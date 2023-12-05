Похоже, Анчелотти остается в «Реале». А как же Бразилия?

Новый поворот.

Неожиданные новости из «Мадрида»: кажется, Карло Анчелотти вот-вот подпишет новый контракт. А вы тоже думали, что со сборной Бразилии все решено?

Нет, кажется, все переиграли.

Анчелотти очень хочет остаться

Инсайдер Рамон Альварес уверен: «Мадрид» предлагает итальянцу контракт на два года, Карло согласен и готов на снижение зарплаты. Позже информацию подтвердил Relevo.

Инсайдер Хосе Феликс Диас добавил: «Реал» видит в Карло «идеального тренера», который не только стабильно дает результат, но еще и отлично работает с молодыми игроками. Президент Флорентино Перес впечатлен, как итальянец проходит тяжелый старт сезона и справляется с травмами лидеров.

Карло тоже хочет остаться: «Готов ждать нового контракта до последнего дня. Всегда мечтал остаться здесь надолго. «Реал» – мой приоритет. Сборная Бразилии? Нет, это слухи. Только сумасшедший захочет покинуть «Мадрид».

Раздевалка тоже не против, чтобы Анчелотти остался. «Один из самых удивительных тренеров, с которыми я когда-либо работал. Считаю, Карло может оставаться здесь столько, сколько сам захочет. Если бы все зависело от меня, он бы уже продлил контракт», – транслирует мнение одноклубников Дани Карвахаль.

«Флорентино очень умен, – мнение Жозе Моуринью, его связывают с «Мадридом». – У него есть супертренер, лучший из возможных. Зачем его менять? Я мадридист. Надеюсь, Анчелотти останется там. Нет сомнений, что он идеальный тренер для «Реала».

Так, а откуда тогда появились новости об уходе Анчелотти? Издание UOL сообщало, что итальянец увидел в Бразилии «венец карьеры», он никогда не работал со сборной и понимал, что может не справиться с перестройкой, которую затеяли в «Мадриде». Прошлый сезон, в котором «Реал» выиграл только Кубок Испании, не впечатлил руководство.

А как же Бразилия?

Теперь полная хронология истории, в которую все поверили.

● Первые новости о приглашении Карло в сборную Бразилии появились еще в январе: после вылета от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022 ушел Тите, вместо него хотели именитого тренера с большими победами.

Обратились к Моуринью и Анчелотти, итальянец согласился. ESPN написал, что контракт согласован на три года, а Милитао, Винисиус и Родриго знают, что Анчелотти возглавит сборную и подкалывают тренера в раздевалке.

● Карло все отрицал: «Слухи о Бразилии? Возможно, подумаю о работе в сборной в конце сезона. Пока мне нравится работать с игроками каждый день».

● Несмотря на слова тренера, ESPN давала еще детали: например, бразильцы готовы ждать до конца контракта (до лета 2024-го) и не против временно поставить сына Анчелотти Давиде – если Карло сам того захочет.

● В июле президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес все подтвердил: он летал в Испанию на переговоры с итальянцем и договорился, что Карло возглавит сборную после Кубка Америки-2024. Вскоре пошли слухи, что Карло приедет до турнира.

Инсайдер Андре Ризек писал, что Карло уже учит португальский и общается с президентом на портуньоле (смеси испанского языка с португальским – Sports.ru). Тренер настаивал, чтобы семья пораньше переехала в Бразилию.

Идею с Анчелотти оценили не все. «К черту Анчелотти! Я хочу, чтобы Фернандо Диниз (нынешний тренер сборной – Sports.ru) оставался до конца», – говорил Ромарио.

● В ноябре главные бразильские медиа сообщили, что у Анчелотти нет никакой договоренности с бразильцами, а если «Реал» предложит новый контракт, тренер останется.

Вскоре инсайдами поделился The Athletic: письменный договор все же есть, но он необязателен к исполнению. Сам Карло еще не решил, готов ли уйти из «Реала» – его будущее зависит от результатов.

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона, итальянец настроен на новый контракт с клубом. Но и вариант с Бразилией пока не исключает.

Бразилия в шоке, что Анчелотти может остаться?

Кажется, бразильцы были слишком уверены, что Карло приедет.

Впервые за долгие годы они так сильно хотели иностранного тренера. Например, когда в 2012-м всплыли слухи, что перед ЧМ-2014 сборную возглавит Пеп Гвардиола, многие не поддержали идею.

«У нас лучшие игроки и лучшие тренеры, – говорил президент CBF Хосе Мария Марин. – Мы пятикратные чемпионы мира. Нам нечему учиться у других стран». Еще жестче высказался бразильский экс-тренер «Реала» Вандерлей Лушембурго, назвав репутацию Пепа «скорее маркетинговой».

Дани Алвес в 2015-м поделился подробностями: «Перед ЧМ-2014 Гвардиола хотел возглавить сборную Бразилии, но наши футбольные боссы отказались от такого варианта. Гвардиола рассказывал, что сделал бы из нас лучшую сборную в мире, у него даже был план. Но в федерации отказались от его услуг, они не знали, как такую новость воспримут в обществе».

Сам Пеп тогда публично отметил лишь, что Бразилию должен тренировать бразилец.

С этим охотно соглашаются бывшие игроки. Радикальный взгляд Ривалдо не остудил даже провал на ЧМ-2022: «Я против и считаю неуважением к бразильским тренерам рассматривать возможность найма иностранного специалиста в сборную. У нас есть тренеры, способные возглавить сборную. Приглашение иностранного тренера не гарантия того, что мы станем чемпионами мира.

А даже если это было бы гарантировано, считаю, иностранец хотел бы добыть чемпионство для своей страны и сделать свою нацию счастливой. За рубежом есть очень хорошие тренеры, но сборная Бразилии – это наша команда, и ею должен руководить тот, в ком течет бразильская кровь».

Болельщики тоже в большинстве против тренера-иностранца. В прошлом году, по данным опроса важного института Datafolha, против иностранного тренера выступало 55% населения (за – 30%). В 183 муниципалитетах было опрошено 2556 человек от 16 лет и старше. Уже после ЧМ-2022 против иностранца выступили 48% (за – 41%). Похожие цифры были в 2019-м, когда португалец Жорже Жезуш взял Кубок Либертадорес с «Фламенго».

«В Бразилии есть такая идея: у нас лучший футбол в мире, поэтому нам не нужен иностранный тренер, указывающий нам, как играть, – считает Виктор Фигольс, историк и редактор спортивного сайта Ludopedio. – Мы знаем, как воспитывать великих игроков, которые переосмыслили дриблинг и красивый футбол».

Выходит, все решено?

Нет.

Пока продление контракта на два года выглядит как компромисс: Анчелотти не будет нервничать из-за неопределенности, а «Реал» получит достаточно времени для оценки ситуации и спокойного решения.

Продление не гарантирует Карло продолжение работы в «Реале», если он провалится по итогам сезона, но привнесет спокойствие прямо сейчас. На ситуацию влияет и успехи Хаби Алонсо, который пока не решил, где продолжит карьеру: может остаться в «Байере», а еще его отправляют в «Баварию».

Сложнее всего Федерации футбола Бразилии: у нее просто нет «плана Б». Они так поверили в приглашение Анчелотти, что не проработали запасные варианты.

И до сих пор не хотят рассматривать других кандидатов.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; Irina R. Hipolito, Mutsu Kawamori/Global Look Press