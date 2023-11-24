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17-летний Эндрик уже в сборной. А какие у «Реала» на него планы?

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Полная картина.

Бразильский мегаталант Эндрик летом поедет в «Мадрид», а пока дебютировал за сборную: вышел на 82-й минуте игры квалификации ЧМ-2026 против Колумбии, еще 18 минут отбегал с Аргентиной. 

Особо ничем не запомнился, но вошел в историю: стал самым юным игроком со времен Роналдо, дебютировавшим в сборной Бразилии – в 17 лет и 118 дней.

«Это награда для молодого парня, он отлично играет», – восхищался тренер Фернандо Диниз. 

Пока Эндрик зажигает за «Палмейрас» на родине, «Мадрид» уже обдумывает план по его интеграции. Никаких аренд – парень, за которого в декабре 2022-го выложили около 60 млн евро, пойдет по пути Винисиуса и Родриго. 

А он точно готов? 

Эндрик старается: учит испанский и занимается боксом

Сразу после рукопожатия с «Реалом» Эндрик нанял персонального тренера: акцент сделали на скорости, выносливости и координации. В итоге он быстро набрал мышечную массу, особенно выделяются мощные ноги. 

«Он все еще ребенок, но у него менталитет звезды, – рассказывал Жоау Пауло, тренер из академии «Палмейрас». – Эндрик понимает, как важна физика. Он работает, жаждет стать еще сильнее. Природа одарила его отличными данными – сильные ноги, невероятный рывок с места».

Бразилец не скрывает, кто вдохновляет его трудиться: «Месси – великий игрок, но я фанат Роналду. Это один из моих главных кумиров, меня поражает его отношение к делу». 

Весной As писала, что Эндрик уже изучает испанский, а вскоре парень и сам дал интервью на новом языке: «Я подготовлен к новым вызовам не только физически, но и ментально. Хотя я знаю, что этого недостаточно. Я переезжаю из Южной Америки и не сомневаюсь, что мне предстоит тяжелая адаптация. Лучшее, что вы можете сделать, – становиться лучше с каждым днем. Вкладываться в развитие». 

Раз в неделю футболист работает с боксером Джексоном де Падуа и устраивает с ним спарринги. «Меня удивила физическая готовность Эндрика: для своего возраста пацан выглядит классно», – поражен Де Падуа. – Бокс помогает. Эндрик знает, что так улучшает силу, выносливость, ловкость, баланс, координацию, гибкость, концентрацию. Это поможет ему оставаться в игре до конца».

А еще Эндрик ненавидит вечеринки: «Я не переношу ночные клубы и вечеринки. Предпочитаю сходить в ресторан с семьей. Даже не знаю, сколько зарабатываю. За финансами следит семья. Мне просто нравится играть в футбол». 

Эндрик выпадал из состава. Были даже слезы, а «Реал» отправлял к нему скаута для поддержки

В начале сезона бразильцу было тяжело: он долго не забивал и даже оказался на скамейке. После замены в матче чемпионата с «Брагантино» в феврале 2023-го пацан заплакал и прикрыл лицо манишкой:

«Грустно, что теперь я чаще начинаю матчи со скамейки, но в такие периоды надо уметь контролировать себя. Не думаю, что такое повториться. Конечно, давление должно мотивировать. Я знаю, что доверие нужно заслужить. Проблемы с голами? Это плохо, но меня не тревожат, ведь я знаю, что со временем у все наладится. Никто не должен меня жалеть».

В марте в Бразилию даже прилетел главный скаут «Мадрида» Хуни Калафат. «Реал» беспокоился за Эндрика и хотел морально его поддержать, ведь Калафат очень близок к семье игрока.

В апреле начался регулярный чемпионат. Эндрик забил «Куябе» в первом матче, но в следующих 12 выходил в старте лишь дважды («Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе»). И только осенью закрепился в основе.

O Globo выкатывал инсайд, что дело в тренере Абеле Феррейре: сначала он не хотел заигрывать в основе парня, который скоро покинет клуб. Похоже, что-то изменилось – есть версия, что вмешался «Реал». 

Эндрик заиграл. Самый яркий матч в «Палмейрас» – выезд против лидера чемпионата «Ботафого». Команда Эндрика проигрывала 0:3 на старте второго тайма, но он в одиночку перевернул игру.

🥶 49-я минута: Эндрик ускоряется из центра поля, обыгрывает троих и забивает.

🔥 84-я: Эндрик получает мяч в штрафной, скидывает защитника на ложном замахе, убирает под левую касанием колена (!) и кладет в ближний.

✅ 89-я: Эндрик делает точную подачу на дальнюю штангу – скидка в центр – Хосе Мануэль Лопес заносит мяч в ворота. 3:3. На 90+9 «Палмейрас» забьет победный и увезет эпическую победу (4:3).

Через три дня Эндрик забил еще «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), где играет талант «Барселоны» Витор Роке. 

Сейчас Эндрик – лучший бомбардир мирового футбола среди игроков до 18 лет (12 мячей).  

Похоже, Эндрик станет новой девяткой «Реала». Он рванет в главную команду мимо «Кастильи»

«Мадрид» очень высоко котирует Эндрика: приближенный к клубу журналист Хосе Феликс Диас уверяет, что Калафат увидел в бразильце лучшего игрока мира на долгие годы. Флорентино Перес тоже впечатлен.

По информации Relevo, мадридцы не сомневаются, что 35+25 млн за Эндрика = выгодным покупкам Винисиуса и Родриго (за обоих отдали по 45 млн евро). 

Президент «Палмейрас» Лейла Перейра уже печалится, что клуб продешевил: 

«Мы понимаем, что продали Эндрика дешевле, чем могли бы. Через 3-4 года его цена составит 150-250 млн евро. Все видели его потенциал, нам пришло 12 предложений от самых разных клубов. Но он и его семья сказали мне, что хотят только в «Реал».

«Я не был настолько развит в возрасте Эндрика. Фантастическая физика, техника и менталитет. Уже сейчас очевидно, что это будущий монстр. Надеюсь, мы проведем много лет вместе в «Мадриде», – радуется Винисиус. 

As сообщила, что «Мадрид» уже зарезервировал за Эндриком девятый номер на лето 2024-го. Кажется, и сам игрок к этому готовится. Эти слова он произнес, еще когда Бензема забивал в «Реале»: «Я слежу за Бензема, вижу, что он делает в штрафной и за ее пределами».

Marca добавляет: Эндрик, в отличие от Винисиуса и Родриго, сразу присоединится к первой команде и не будет играть за «Кастилью».

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«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?

Фото: Gettyimages.ru/Ricardo Moreira, Wagner Meier; Pedro Teixeira/Global Look Press; eastnews.ru/DANIEL RAMALHO / AFP

7 комментариев

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Щипотка соли
- Кто ты нафиг такой???
- Я - Рэджи, мистер Бёрнетт. Иду с Меган на свидание!
- Сколько тебе лет??
- 15, мистер Бёрнетт
- Ну а на вид - все 30
+13
0
+13
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Столичный Чел
17 лет говорите?
+4
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Raufka
ничоси в 17 лет какой шкаф. Здоровье богатырское))
+3
0
+3
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Виктор Победов
Ответ Щипотка соли
- Кто ты нафиг такой??? - Я - Рэджи, мистер Бёрнетт. Иду с Меган на свидание! - Сколько тебе лет?? - 15, мистер Бёрнетт - Ну а на вид - все 30
Я слышал браток сказал тебя зовут Реджи
+3
0
+3
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Eden Hazard
Ответ Щипотка соли
- Кто ты нафиг такой??? - Я - Рэджи, мистер Бёрнетт. Иду с Меган на свидание! - Сколько тебе лет?? - 15, мистер Бёрнетт - Ну а на вид - все 30
блин, спасибо. Искренне. Я не знал, что посмотреть на ночь, что то хорошее, что давно не пересматривал...)
Брэд Бойз, бэд Бойз...)
Ещё раз спасибо, и да простит меня Иисус за небольшой оффтоп)
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Eden Hazard
Ответ Raufka
ничоси в 17 лет какой шкаф. Здоровье богатырское))
на Мохаммеда Али под конец карьеры смахивает
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