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«Реал» пожелал Гави здоровья после крестов – это добрая традиция. «Мадрид» вообще очень заботлив

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Помогают и другим клубам.

«Реал» отправил письмо поддержки Гави, подписанное лично Флорентино Пересом. Полузащитник «Барселоны» порвал крестообразную связку колена и пропустит весь оставшийся сезон, «Мадрид» пожелал ему скорейшего выздоровления.

Да, принципиальный соперник и игрок, который доставлял команде немало проблем в класико – но все же человеческое на первом месте. За Гави очень обидно всем, его очень жаль.

Такие письма – традиция «Реал». Игроков впечатляет

Клуб регулярно поддерживает футболистов, получивших серьезные травмы. Есть несколько известных случаев.

Антонио Рюдигер, повредивший связки колена в 2016-м как игрок «Ромы», рассказывал:

«Когда я получил травму передней крестообразной связки, Флорентино Перес прислал мне письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления. Я не мог в это поверить. Письмо до сих пор хранится в нашем доме, у моей матери».

В прошлом сезоне травму крестов получил полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир. Его брат Яссин рассказал о письме от «Реала» на радиостанции Onda Cero: «Мадрид» прислал Набилю письмо. Поддержали его и пожелали скорейшего восстановления после травмы. Мы им очень благодарны. «Реал» – особенный клуб».

Еще «Реал» точно отправлял подобные письма Санти Касорле и Уэсли Фофана.

Но не всегда повод для письма поддержки от «Мадрида» – травма. Журналист AS Томас Ронсеро говорил, что в 2017-м «Реал» подобным посланием поддержал и Давида Сильву, когда его сын родился недоношенным (врачи шесть месяцев боролись за жизнь малыша, все закончилось хорошо).

«Реал» заботится о других игроках и клубах. Так было во все времена

В Испании принято считать, что такое внимание «Мадрида» к чужим проблемам – элемент самоиопределения «Реала» как клуба, который должен показывать пример, поддерживать других в сложные моменты.

«К «Мадриду» всегда приковано очень много внимания, это топ-клуб. Такой статус накладывает определенную ответственность. Руководители «Мадрида» в разные времена чувствовали обязанность быть примером для всех остальных, задавать планку ценностей, которые, на их взгляд, необходимы в футболе», – объясняет журналист Гильермо Рай.

Эту модель поведения «Реала» в свое время заложил великий Сантьяго Бернабеу, а Флорентино Перес, никогда не скрывавший, что Бернабеу для него – кумир номер один, продолжает линию.

Лишь некоторые из примеров благородного поведения «Реала»:

● В октябре 1957-го Валенсию накрыло наводнение, которое затронуло недавно реконструированную «Месталью» – раздевалки и нижняя часть трибун были почти полностью разрушены, вода внутри стадиона практически покрыла ворота. Президент «Мадрида» Сантьяго Бернабеу написал своему коллеге Луису Казанове Хинеру письмо и выразил безоговорочную поддержку. Вдобавок Бернабеу отправил чек на 100 000 песет, чтобы Хинер смог компенсировать ущерб, нанесенный стадиону. Бернабеу призвал и остальные клубы Испании помочь «Валенсии», но пожертвование президента «Реала» так и осталось самым щедрым.

● «Реал» помогал восстановлению «Манчестер Юнайтед» после мюнхенской авиакатастрофы. Проводили благотворительные аукционы, играли с возрожденным «МЮ» товарищеские матчи, чтобы всю выручку отдать им. Готовы были даже отдать в аренду Альфредо ди Стефано и покрыть половину его зарплаты (отказалась английская футбольная федерация). Подробнее о том периоде рассказано здесь.

● В 50-е легенда «Барселоны» Ладислао Кубала обратился к Сантьяго Бернабеу с просьбой: маму игрока не выпускали из Венгрии, Кубала хотел перевезти ее к себе в Испанию. Бернабеу, находившийся в хороших взаимоотношениях с властями Венгрии, выполнил эту просьбу. «Мадридский «Реал» подарил мне самый счастливый момент в моей жизни, потому что помог встретиться с моей мамой, которую я не целовал восемь лет», – вспоминал позже Кубала.

● В 2013-м «Мадрид» принял приглашение «Депортиво» приехать в Ла-Корунью и разыграть товарищеский трофей имени Терезы Эрреры. При этом клуб не запросил у «Депортиво» ни цента, все сделал за свой счет, хотя обычно клубы выше статусом просят деньги за подобные матчи. Президент «Депортиво» Аугусто Лендойро попросил болельщиков команды встретить «Мадрид» овациями за такой жест. 

«Обязательно нужно поблагодарить «Реал» за усилия, которые они прилагают, приезжая бесплатно и делая это между двумя играми Ла Лиги. У них лишь несколько четвергов, в которые они могут отдохнуть за сезон. То, что они проявили такую деликатность – достаточно, чтобы не только поблагодарить их, но и поаплодировать им».

● Экс-президент «Пеньяроля» Хуан Педро Дамиани рассказал о предложении Переса, когда «Реал» покупал из уругвайского клуба Федерико Вальверде:

«Флорентино знал, что мы испытываем определенные финансовые трудности и предложил мне провести матч между «Мадридом» и «Пеньяролем» за Кубок Бернабеу, вся выручка от которого пойдет исключительно нам. Он также был готов оплатить саму поездку нашей команды в Мадрид. К сожалению, мы не смогли приехать по другим причинам, связанным с нашими внутренними проблемами, но я никогда не забуду поступка Флорентино. Он хотел помочь клубу, из которого просто покупал молодого  футболиста и ничем не был нам обязан. Мой отец гордился знакомством с Доном Бернабеу, а я горжусь тем, что знаком с Флорентино Пересом. Они олицетворяют «Реал Мадрид».

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Фото: AFP7, Pablo Morano/Global Look Press

32 комментария

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Верховный Лорд
Этот клуб называют королевским не только из за бесконечных побед
+51
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PredatorMax
Настоящие болельщики МЮ всегда будут помнить то, как Реал помог после Мюнхенской трагедии.
Можно недолюбливать Реал, но нельзя им не восхищаться за эту традицию человечности.
+44
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TeronSL
Спасибо за статью, Юра
+16
-1
+15
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JENNINGS
Благородный королевский футбольный клуб!🤍💜
+11
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Astret
Ответ balander09
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Вот только и Рауль, и Кас, и Гути работают в системе клуба на различных должностях. А где легенды Барселоны?
+13
-3
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ZamoRano
Ну так поэтому Реал и есть лучший клуб в истории, это ж не Барселона, которая умудрилась поругаться вообще со всеми и даже своего лучшего игрока в истории выкинула из клуба...
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G.H.O.S.T.
Ответ Бронислав Каминский
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Ненормальные есть везде. Это не от клуба зависит. Не нужно ярлыки вешать.
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Иван Баланар
Это благородство касается и того, как корректно высказываются о соперниках игроки и функционеры клуба, но Мадрид никогда не кичился этим и не пытался культивировать фейковые и лживые звания типа "больше, чем клуб", а доказывал делами и поступками, и как же это резонирует с лживой характеристикой барсы, игроки и функционеры которой почти в каждом своём интервью или реплике выливают помои на всех, с кем они взаимодействуют на поле и вне его. От 🤡 пике и стоичкова, до их текущего тренера, президента и спорт.дира, которому потом приходится извиняться за свои слова, так как никто просто не ожидает, что менеджер вроде солидного клуба будет позволять себе такое.
Убожество.
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JENNINGS
Ответ Бронислав Каминский
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Напомнить, что писали т.н «болельщики» «Барселоны» посте травм Куртуа, Милитао, Вини и т.д? Или это другое?
Я - один из первых фанатов «Реала», который пожелал Араухо скорейшего восстановления о травмы, чего и желаю Гави, но извините, если вы злорадствуете над травмами игроков соперника, закон бумеранга включается в действие
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Бахытжан Садыкбеков
Реал Мадрид по-настоящему "Больше чем клуб", а не злорадная секта, которая себя так называет!
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Miras
Ответ Верховный Лорд
Этот клуб называют королевским не только из за бесконечных побед
Вообще-то Реал Мадрид называют королевским не из-за его побед.
+10
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Aymyrat Rahymberdiyew
Аа зато лапорта заботится о судьях присылает им письма в конвертиках🤗
+12
-6
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Mario Enzo
Ответ Бронислав Каминский
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Видимо, когда в новости о травме Винисиуса, городские сумасшедшие и мульти боты Барсы желали ему смерти и писали мерзости , ты был в летаргическом сне. А по поводу Гави, полно болельщиков Реала, кто желал здоровья сразу под новостью.
+6
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Иван Баланар
Ответ Бронислав Каминский
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Чел, вот я готов спорить на деньги: если провести глобальное голосование по миру на тему "чьих болельщиков нейтральные любители футбола считают самыми неадекватными" - то на 1 месте с огромным отрывом будут болелы барсы, на втором Спартака.
У вас реально комплексы и куча нарочитых неадекватов, которым сама барса до лампочки, вы скорее ненавидите другие клубы сильнее, чем любите барсу.
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G.H.O.S.T.
Ответ Бронислав Каминский
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Вы не поняли сути моего ответа. Поговорка о соринке и бревне в глазу Вам, видимо, совершенно не знакома. У дурака нет привязки ни к команде, ни к национальности, ни к чему-либо другому. Своими комментариями тут Вы упорно пытаетесь доказать обратное.
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mr kovalsky
Ответ Анатолий Конь
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Почему тогда псж сити не королевские?
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п╒п╦пЁ
Ответ Astret
Вот только и Рауль, и Кас, и Гути работают в системе клуба на различных должностях. А где легенды Барселоны?
А тренер Барсы сейчас кто?
А Пуйоль и Деку тоже не в клубе?
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Ruslan3132
Доброта и порядочность - это удел сильных!
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Хасбулат Махаев
«Мадрид» всегда задавал стандарты, во всех отношениях. Даже «Бавария» (которая по степени грандиозности и влияния на футбол вполне сравнима с РМ) берет «Реал Мадрид» за ролевую модель.

К таким красноречивым примерам докину еще, как в начале 60-х «Мадрид» отправил «Атлетико» ряд своих игроков, чтоб помочь тем не вылететь из Примеры. Вряд ли соседи это помнят, конечно 🌝
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Иван Баланар
Ответ Astret
Вот только и Рауль, и Кас, и Гути работают в системе клуба на различных должностях. А где легенды Барселоны?
кукарекают в подкастах и интервью))
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Ответ Иван Баланар
кукарекают в подкастах и интервью))
Примерно как Агуэро?)
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BERD7
Не знал что Реал так заботится 🧐Это не клуб это не что больше. Респект 👍
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toyka
Болельщик Барсы но уважение королевскому клубу за это!!!👍🏼👍🏼браво мужики, еврокубковый младший брат Барселоны.
Хала Мадрид!
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