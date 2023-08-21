13 комментариев

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От капитана Испании скрыли смерть отца перед финалом ЧМ. Она забила победный

Драма.

Капитан испанской сборной Ольга Кармона забила единственный мяч в финале чемпионата мира Англии и принесла стране первое в истории золото. Но в тот же вечер счастье для нее смешалось с горем.

Сразу после финала ей сообщили о смерти отца.

Ольге специально не говорили о случившемся до матча. Мама узнала о трагедии, когда летела на финал

После гола в финале Кармона показала футболку с таинственной надписью Merchi. Позже она объяснила: «Посвящаю гол и победу лучшей подруге, которая недавно потеряла мать».

Жуткое совпадение, но через несколько минут Кармоне сообщили о ее потере. Официально об этом объявил клуб Кармоны: «Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко скорбят в связи с кончиной отца нашей футболистки Ольги Кармоны. «Мадрид» выражает соболезнования и любовь Ольге, ее семье и всем ее близким».

Мать Ольги узнала о смерти отца футболистки во время полета в Сидней – за день до финала. Она скрыла это и от дочери, и от представителей Королевской федерации футбола Испании.

Ольге сообщили уже после игры и празднований.

«Сама того не зная, но я уже имела путеводную звезду до начала матча. Знаю, что ты дал мне сил достичь нечто уникального. Знаю, что ты наблюдаешь за мной этим вечером и гордишься. Покойся с миром, папа. Это был и лучший, и худший день в моей жизни. Я знаю, что ты хотел бы видеть, как я наслаждаюсь этим историческим моментом. Ты знаешь, что это достижение специально для тебя, папа», – поделилась Ольга.

Кармона приехала на ЧМ еще не капитаном и всего с семью матчами за сборную

Кармона, как и Андрес Иньеста 13 лет назад, навсегда вписала свое имя в историю испанского футбола. Об этом она мечтала еще с 2018-го, когда выиграла Евро U-19:

«Надеюсь, однажды я исполню главную мечту – выиграю чемпионат мира. Мужская сборная уже сделала это. Думаю, и девушкам пора добиться этого».

До старта женского ЧМ в Новой Зеландии и Австралии у Ольги было всего семь официальных матчей за взрослую сборную Испании, но она ехала на турнир основным латералем. Капитаном она стала по ходу турнира – из-за травмы Иваны Андрес. Главный тренер Хорхе Вильда объяснил решение тем, что Ольга обладает нужным характером и навыками, а также пользуется большим уважением в команде.

Испания уверенно вышла из группы с Японией, Коста-Рикой и Замбией, разгромила в 1/8 Швейцарию (5:1) и разобралась с Нидерландами в четвертьфинале (2:1). Трудности начались в полуфинале против Швеции: испанки открыли счет только на 81-й минуте, но шведки быстро ответили на 88-й.

И тут выстрелила Кармона: Испания разыграла угловой, мяч послали на линию штрафной, откуда Ольга зарядила в сетку от перекладины. В финале тоже все решил ее гол.

Кармона играет как Хесус Навас. Ради футбола она бросила фламенко

Кармона родилась в 2000-м и большую часть жизни прожила в районе Севилья-Эсте на окраине города. Она росла вместе с двумя братьями, они тоже футболисты: Фран – центральный защитник клуба «Теруэль», Томас – вратарь «УД Томарес». Девушка выбрала путь, наблюдая за страстью братьев к игре.

В детстве Кармона занималась плаванием и брала уроки фламенко. Ее мать, от которой она унаследовала имя Ольга, сначала была против футбола, считала, что девушкам там не добиться успеха.

«Но все, что она хотела делать – это пинать мяч», – сдалась мать.

После местного клуба в районе Нервьона семилетняя Кармона, как и ее братья, попала в молодежку «Севильи». Там она оставалась до 20 лет и сформировалась как невысокий игрок со стальными нервами и характером. За скорость и стиль игры Ольгу часто сравнивали с другой легендой «Севильи» и еще одним чемпионом мира — Хесусом Навасом.

Летом 2020-го «Реал» только выстраивал женскую команду и готовился к дебюту в чемпионате Испании. Ставку сделали на испанок. Ольга получила звонок из Мадрида одной из первых, в 20 лет. За три года Кармона стала одним из лидеров, провела более 100 матчей и стала душой команды.

«Человек, родившийся для побед», – так ее описала партнер по «Мадриду» и сборной Атенеа.

***

Одним из самых тяжелых последствий отъезда из Севильи для Ольги была разлука с семьей, особенно с матерью. Их связь очень крепка: на правом запястье у них одинаковая татуировка – мать и дочь, обнимающиеся с символом бесконечности.

Кармона-младшая целует тату после каждого гола, кроме мяча в финале ЧМ – эмоции оказались слишком сильными, и она забыла про ритуал. В интервью Cadena SER в 2022-м Кармона признавалась, что первый месяц после отъезда был для нее адом – она разговаривала с мамой по телефону по семь часов в сутки. По словам мамы, Ольга всегда была сильно привязана ко всем членам семьи, но расставание с матерью ей давалось особенно тяжело.

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Catherine Ivill; AP Photo/Damian Briggs/Speed Media/Icon Sportswire

13 комментариев

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JENNINGS
Очень грустная история. В такой день - такая ужасная новость… Сил Ольге и её семье!
Пока наши родители живы, мы всегда будем детьми! Берегите своих родителей!❤️
+47
-1
+46
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JENNINGS
Ответ couture39
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Ты когда-нибудь жил и учился в другом городе вдали от родителей?
+15
0
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Норвежский прихлебатель
Ответ Ярик01
Тут - капитан испанской сборной Ольга Кармона Рядом тексты - Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана сборной Испании Дженни Эрмосо. Кто капитан на корабле?
Вики подсказывает, что капитан - Ивана Андрес, но на финал капитаном выходила Кармона
+10
0
+10
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Rumov
Олечка молодец и прелесть. Мы сочувствуем ее горю. И вся Испания ее будут носить на руках не за победный гол, а за то, что она прелесть.
+5
0
+5
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Ярик01
Тут - капитан испанской сборной Ольга Кармона
Рядом тексты - Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана сборной Испании Дженни Эрмосо.

Кто капитан на корабле?
+7
-4
+3
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Real2020
Хала Мадрид
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bevooch
Из текста я так и не понял, была ли смерть внезапной, или может он болел продолжительное время.
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Rumov
Девочке наше сочувствие. Ты лучшая. Тебя любит вся Планета.
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Yossi
Ответ Норвежский прихлебатель
Вики подсказывает, что капитан - Ивана Андрес, но на финал капитаном выходила Кармона
Так, а причём здесь Дженни Эрмосо? Что за Санта Барбара?
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Ярик01
Ответ Норвежский прихлебатель
Вики подсказывает, что капитан - Ивана Андрес, но на финал капитаном выходила Кармона
Так, тот текст уже исправили, теперь понятнее )
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JENNINGS
Ответ couture39
Да, я с 19 лет жил в часе езды от родителей. Примерно раз в месяц приезжал навестить их, ну а по телефону разговоров набиралось наверное как раз на 7 часов в год.
Ну, не всех такая ситуация была. Я с 18 лет жил и учился в другом городе - 3 часа езды на маршрутке. Первое время было тяжело, конечно, потом ничего, нормально. Но, к сожалению, у меня не всегда была возможность приезжать домой хотя бы раз в 1-2 недели. А съездить отдохнуть чтобы хотя бы сменить обстановку, отвлечься иногда надо. При том, кстати, со мной учились люди, которые раз в полгода на новогодние и на летние ездили домой, т.к жили очень далеко, вот это, конечно, жесть
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