Мбаппе, Дембеле, Ларсен, Бобб – в составах Норвегии и Франции на матч ЧМ-2026, Холанд – в запасе
Опубликованы стартовые составы сборных Норвегии и Франции на матч ЧМ-2026.
Команды встретятся в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Франция: Майк Меньян, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Максанс Лакруа, Куадио Коне, Орельен Тчуамени, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Дезире Дуэ.
Норвегия: Эгиль Сельвик, Лео Эстигор, Фредрик Бьеркан, Хенрик Фалькенер, Патрик Берг, Фредрик Эурснес, Кристиан Торстведт, Тело Осгор, Андреас Скьеллеруп, Оскар Бобб, Йорген Ларсен.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура33787 голосов
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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