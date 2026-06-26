  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мбаппе, Дембеле, Ларсен, Бобб – в составах Норвегии и Франции на матч ЧМ-2026

0
Мбаппе, Дембеле, Ларсен, Бобб – в составах Норвегии и Франции на матч ЧМ-2026, Холанд – в запасе

Опубликованы стартовые составы сборных Норвегии и Франции на матч ЧМ-2026.

Команды встретятся в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция: Майк Меньян, Дайо Упамекано, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Максанс Лакруа, Куадио Коне, Орельен Тчуамени, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Дезире Дуэ.

Норвегия: Эгиль Сельвик, Лео Эстигор, Фредрик Бьеркан, Хенрик Фалькенер, Патрик Берг, Фредрик Эурснес, Кристиан Торстведт, Тело Осгор, Андреас Скьеллеруп, Оскар Бобб, Йорген Ларсен.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура33787 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoЖюль Кунде
logoМайк Меньян
logoДайо Упамекано
logoУсман Дембеле
logoОрельен Тчуамени
logoТео Эрнандес
logoКуадио Коне
logoМаксанс Лакруа
logoКилиан Мбаппе
logoМайкл Олисе
logoДезире Дуэ
logoЛео Эстигор
logoПатрик Берг
logoФредрик Эурснес
logoФредрик Бьеркан
logoОскар Бобб
logoЙорген Ларсен
logoАндреас Скьеллеруп
logoКристиан Торстведт
logoТело Осгор
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Норвегии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Мда, так хотелось на холанда против мбаппе посмотреть
А вы ловко придумали норвежцы)
Норвежцы решили на Диоманде выйти, а потом на Бразилию
ОтветJuVero
Норвежцы решили на Диоманде выйти, а потом на Бразилию
На Японию*
Ответsqynpcmf7w
На Японию*
Бразилию
Хм. Не верят в возможность обыграть Францию или считают, что Бразилия удобнее Германии? Так-то эта Германия для Норвегии больше подходит.
ОтветСехметхотеп
Хм. Не верят в возможность обыграть Францию или считают, что Бразилия удобнее Германии? Так-то эта Германия для Норвегии больше подходит.
Германия сильнее нынешней бразилии раза в полтора. Или два
Ответsqynpcmf7w
Германия сильнее нынешней бразилии раза в полтора. Или два
По именам - да. Но фактически Мусиала ничего полезного не сделал, он явно не в форме и вряд ли ее успеет набрать до 1/8, остальные напы проявляют себя эпизодически, против крепких команд игра идет тяжко, в защите немцы дают шансы соперникам. Бразилия тоже не слишком сильна, но она отдаст мяч норвежцам и будет играть на контратаках.
Норвегия вторым составом против Франции, интересно будет посмотреть, даже этот состав очень не плох.
Нормально так Сольбакен психанул по составу
Дизреспект Собакену
ОтветCyberUnited
Дизреспект Собакену
А что не так?
Норвежцы сейчас будут выбирать себе соперничков полегче, а французы уверен обыграют уверенно этот второй состав норгов и плевать французам, кого следующего выносить, Германию или Бразилию, чемпионское поведение!
Норвегия самоустранилась от борьбы за 1 место. Их право . Только остальные на этом ЧМ не дают отдых основе в 3 туре как раньше, ибо большая пауза 8-9 дней получается от 2 тура до 1/16
После такого мува с составом, желаю вылететь этим выскочкам
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Упамекано об игре против Холанда: «Он невероятно быстр, немного похож на Мбаппе. За ним всегда надо следить, ему не нужно касаться мяча 50 раз, понадобится 2-3 касания»
вчера, 10:44
Рекомендуем
Главные новости
Том Холланд и Зендея посетили стадион «ПСЖ» и встретились с детьми. Они позировали с трофеями ЛЧ и показали новую выездную форму парижан
28 минут назадВидео
Норвегия – Франция. Мбаппе в старте, Холанд в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
33 минуты назад
Де Врей переходит в «Панатинаикос» из «Интера». Контракт – до 2027-го с опцией на год
54 минуты назад
«Милан» может заплатить «ПСЖ» свыше 60-70 млн евро с учетом бонусов за Рамуша
сегодня, 20:33
Что делать, пока ждете сегодняшние топ-матчи? Залипните в Игровой – с тестами и играми про ЧМ
сегодня, 20:30Тесты и игры
«Футбол – мужская игра, а не женская. Женщинам там делать нечего». Силкин о женщинах-судьях на ЧМ-2026
сегодня, 20:15
«Милан» покупает Рамуша у «ПСЖ» за рекордную для себя сумму – 50+ млн евро. Форвард прошел медосмотр
сегодня, 19:45
«Мбаппе – более разноплановый игрок, но я бы предпочел видеть Холанда в своей команде. Эрлинг пугает физической мощью и создает угрозу в штрафной». Риисе о форвардах
сегодня, 19:35
Уругвай против Испании – смотрите матчи ЧМ с бонусом от БЕТСИТИ!
сегодня, 19:30Промо
Писарев о рекламе пива: «Не смотрю ролики со своим участием. Эта тема начала напрягать, получаю много сообщений от знакомых и друзей, но я не пью»
сегодня, 19:24
Ко всем новостям
Последние новости
Ольмо об Испании на ЧМ-2026: «Пришло время для второй звезды. У нас отличный коллектив и достаточно мастерства, чтобы добиться цели»
3 минуты назад
«Реал» объявил об уходе Себальоса: «За семь сезонов в составе первой команды он завоевал 16 трофеев»
10 минут назад
Ташуев о ЧМ-2026: «Сборные созданы для патриотизма и боления, они не определяют направление футбола. Его определяет ЛЧ»
21 минуту назад
Акинфеев о смерти Сергея Иванова: «Сколько раз после игр мы сидели и разбирали каждую минуту на поле. Я ценил его прямоту и мудрость. Он был частью ЦСКА и моей жизни, моим другом и наставником»
21 минуту назад
Сенегал – Ирак. Мане и Аль-Хамади в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
29 минут назад
Мане, Гуйе, Аль-Аммари, Аль-Хамади – в составах Сенегала и Ирака на матч ЧМ-2026
35 минут назад
США предлагают Почеттино продлить контракт до 2030 года. Окончательно решат после ЧМ
57 минут назад
«Ланс» за 5 млн евро купил Кюизанса у «Герты». Контракт 26-летнего хавбека – до 2030 года
сегодня, 20:22Фото
Де Брюйне и «Наполи» обсудят будущее хавбека после ЧМ. Аллегри и клуб хотят сохранить 34-летнего бельгийца
сегодня, 20:06
Товарищеские матчи. «Ростов» забил 19 голов «Сандате», «Балтика» выиграла у «Акрона», «Рубин» сыграл 1:1 с «КАМАЗом»
сегодня, 19:25