«Лестер» рухнул на 20-е место в АПЛ и через 7 лет после чемпионства рискует вылететь. Что случилось?

Брендан Роджерс пока остается.

На старте сезона в таблице АПЛ сформировались несколько аномалий. На первом месте – «Арсенал», в топ-4 – «Брайтон», топ-6 замыкает «Фулхэм», а «Ливерпуль» и «Челси» буксуют ниже (положение перед 9-м туром). Еще интереснее в зоне вылета: на последней строчке осел недавний претендент на еврокубковые места – «Лестер» с 1 очком.

Команде Роджерса еще и не везет: за первые 7 туров пришлось сыграть с «Арсеналом», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэмом» и взлетевшим «Брайтоном». Две последние игры обернулись кошмаром: 2:6 в Северном Лондоне, 2:5 на «Амекс Стэдиум». 6 поражений подряд (после ничьей 2:2 с «Брентфордом» в первом туре) – худший результат в истории клуба в элите с 1983-го. Пропущенные 22 гола за 7 матчей – худший показатель в истории АПЛ.

А ведь «Лестер» за последние 5 лет после сенсационного чемпионства-2015/16 был в четвертьфинале ЛЧ, дважды финишировал пятым, выиграл Кубок Англии, а всего полгода назад дошел до полуфинала Лиги конференций.

Что же случилось?

«Лестер» провалил трансферное окно. Проблема в деньгах: несмотря на мощные продажи, у клуба серьезные убытки

О потенциальных проблемах «Лестера» заговорили еще летом: до конца августа клуб оставался единственным в топ-5 чемпионатах без входящих трансферов. На фоне привычных слухов об уходе лидеров (Тилеманса в «Арсенал», Мэддисона в «Ньюкасл») команда потеряла многолетнего капитана Каспера Шмейхеля (трансфер в «Ниццу») и заработала 73 млн фунтов на защитнике Уэсли Фофана. Пустить деньги в оборот не вышло: «Лестер» потратил лишь 15 млн на центрального защитника Ваута Фаса из «Реймса» (он сыграл пока только в одном матче) и на этом успокоился.

Ситуация объясняется просто: несмотря на регулярные мощные продажи, «Лестер» испытывает серьезные финансовые проблемы. За последние три сезона клуб зафиксировал убытки в 120 млн фунтов. При этом за границу финансового фэйр-плей, установленного на отметке в 105 млн, «Лестер» не выходит. В расчетах можно не учитывать улучшения инфраструктуры: клуб потратил 95 млн на строительство одной из лучших тренировочных баз в АПЛ, улучшение комплекса академии и создание женской команды.

Главная проблема – у «Лестера» очень дорогой по меркам клуба состав. В сезоне-2019/20 соотношение зарплат к доходу составляло 105%. На похожей позиции были «Эвертон» и «Борнмут», а антирекорд в топ-лигах поставил итальянский «Милан» – 108%. В чемпионатах попроще ситуация бывает и хуже: «Ноттингем Форест» в марте 2022 в Чемпионшипе пробил 200%.

В прошлом сезоне «Лестеру» удалось опустить цифру до чуть более приемлимых 85%. Новый финансовый фэйр-плей УЕФА позволяет тратить на зарплаты не больше 70% бюджета.

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В общем, «Лестеру» нужно срочно искать новые источники дохода, сокращать зарплатную ведомость и пытаться свести баланс. А значит – никаких новых трансферов, пока на контракте у клуба и без того достаточно игроков, и вероятные продажи лидеров.

Подробно ситуацию объяснил владелец «Лестера» Топ Вичай в начале сентября, когда захлопнулось трансферное окно:

«Это сложный период для клуба, в который нашим приоритетом стала долгосрочная устойчивость.

Прежде всего, хочу вас заверить, что общее финансовое положение «Лестера» в полной безопасности и подкрепляется моим постоянным личным участием и участием моей семьи. Клуб в наших руках в такой же безопасности, как и каждый день в течение последних 12 лет.

Но иногда мы вынуждены принимать трудные решения, которые защищают долгосрочные интересы клуба. Таким решением был наш подход к трансферам этим летом. Наши чистые расходы в последние сезоны увеличились. Мы продолжаем искать новые источники доходов, чтобы конкурировать с признанной футбольной элитой в долгосрочной перспективе, но наше краткосрочное средство компенсации – прибыль за счет торговли игроками. Мы успешно делали это в течение пяти летних сезонов подряд до 2021 года, когда решили инвестировать в команду без существенных продаж (лето-2021 – единственное за последние годы, в которое «Лестер» обошелся без большой продажи игрока, но при этом потратил на новичков 60 млн фунтов). Этим летом мы не могли рисковать и дальше нарушать баланс в этом уравнении, поэтому решили, что в команде нужно освободить место, прежде чем вводить новых игроков.

Чтобы вывести клуб на уровень, при котором мы меньше зависим от торговли игроками, требуется хорошее управление, стратегические устойчивые инвестиции, успех на поле – и время. Заметный рост наших коммерческих доходов демонстрирует, что мы движемся в правильном направлении, но последствия пандемии неоспоримы. Когда мы впервые объявили о намерении расширить «Кинг Пауэр» и благоустроить прилегающую территорию – проект, имеющий центральное значение для нашего долгосрочного роста, – предполагали, что сегодня работа уже будет идти полным ходом. Мы на 100 процентов привержены проекту и действительно надеемся получить положительные новости от местных властей относительно разрешения на строительство в ближайшее время, но задержка проекта, несомненно, была одним из многих последствий беспрецедентных глобальных событий последних лет.

Я надеюсь, что наши болельщики извлекут из этого урок: долгосрочное будущее клуба превыше всего. Наша неизменная приверженность вам на протяжении последних 12 лет заключалась в том, чтобы сделать клуб более успешным в долгосрочной перспективе. В этом контексте ключевые слова – устойчивое развитие. Одна вещь, которая всегда будет оставаться неизменной, – это наша приверженность долгосрочному росту и безопасности «Лестера».

Любовь, которую моя семья и я испытываем к «Лестеру», и опыт, который связал нас всех вместе, означают, что мы не будем рисковать и идти по пути, который, по нашему мнению, не отвечает интересам клуба».

Роджерса снова подводят травмы в межсезонье

Подход руководства не очень понравился тренеру Брендану Роджерсу. «При всем уважении, мы не получили той помощи на трансферном рынке, в которой нуждалась команда», – сокрушался он в интервью BT Sport.

Отсутствие трансферов не единственная кадровая проблема «Лестера». Клуб второй год подряд из-за травм остался без ключевых игроков.

Перед стартом сезона-2021/22 «Лестер» потерял Уэсли Фофана: в предсезонной игре с «Вильярреалом» в него влетел нападающий Фер Ниньо. Защитник восстанавливался от перелома малоберцовой кости семь месяцев. Травмы преследовали «Лестер» весь сезон: в декабре Роджерсу пришлось обходиться без 12 игроков основы, включая всю линию защиты. Несмотря на это команда финишировала восьмой в АПЛ.

Этим летом мучения продолжились. Корреспондент BBC Leicester Оуэнн Палмер-Аткин объяснил Sports.ru, как один предсезонный матч перечеркнул всю летнюю подготовку:

«Команда все лето работала над новой тактикой с ложными фулбеками, новой адаптированной схемой 4-3-3, которую Роджерс предложил игрокам. На предсезонке это выглядело очень хорошо: мы видели матчи и искренне считали, что еще немного усилий – и это будет отлично работать по ходу сезона.

Но в последней игре предсезонки против «Севильи» травмировались Харви Барнс и Рикарду. Команда потеряла своего единственного вингера и лучшего ложного фулбека: после этого они полностью отказались от всех наработок».

Барнс вернулся довольно быстро и даже забил «Челси» в четвертом туре, а вот Рикарду из-за разрыва ахиллова сухожилия выбыл на 6 месяцев.

В итоге на старте сезона «Лестеру» пришлось экстренно перестраиваться (подробный тактический разбор от Вадима Лукомского – ниже), и результаты становились только хуже от матча к матчу.

«Тяжелее всего было смотреть матч против «Брайтона», – вспоминает Оуэнн. – Это было просто ужасно. Мы видели, что «Лестер» очень неплохо начал, забил гол на первой минуте, стартовал со схемой 4-4-2 – и все выглядело очень неплохо. Я смотрел на своего партнера по комментарию: «Пайпс, это может быть тот самый момент, когда мы наконец выиграем!»

Но очень быстро стало понятно, что команда просто не справляется с «Брайтоном». Тактически Грэм Поттер просто разгромил «Лестер». Мы пытались по-разному переломить матч, пробовали разные изменения, но ни в одном компоненте не смогли быть лучше или хотя бы сопоставимыми с ними. Это был один из самых разочаровывающих моментов для фанатов за последние годы. В одно мгновенье, по ходу этого самого матча, общественное мнение изменилось с того, что Брендану Роджерсу нужно дать время исправить ситуацию, на то, что его нужно как можно скорее убирать из команды. Я думаю, что вторая половина того матча – это худший отрезок «Лестера» по ходу сезона».

Кажется, продажа Шмейхеля повлияла на команду сильнее, чем «Лестер» предполагал

Оуэнн, комментирующий все матчи «Лестера» и регулярно берущий интервью у игроков, считает, что многие проблемы команды связаны с трансфером многолетнего капитана Каспера Шмейхеля:

«Команда как будто потеряла уверенность, которая была даже в прошлом сезоне. В прошлом году мы страдали от огромного количества травм, это было безумие: у нас не хватало игроков, все были травмированы, мы как будто были прижаты спиной к стене, никто не ожидал ничего – и «Лестер» дошел до полуфинала Лиги конференций и финишировал восьмым в АПЛ. В начале этого сезона фанаты ожидали, что мы будем строиться на этом базисе. Но этого не произошло, хотя мы получили всех травмированных игроков обратно.

Люди недооценивают, как велика для клуба оказалась потеря Каспера Шмейхеля. Многие болельщики были недовольны Каспером и его игрой, особенно в созидании. Но в чем к нему никогда не было претензий – он совершал отличные сэйвы и был лидером на поле и вне его. Все уважали его за достижения, за то, как он вел себя и был примером. Люди не понимали, как его отсутствие скажется на команде. Мы видим результат сейчас.

«Лестеру» не хватает олдскульных агрессивных лидеров – таких, каким был Шмейхель. Команда за последние годы потеряла Уэса Моргана, Кристиана Фукса. Фукса попытались заменить Райаном Бертраном, но он травмирован почти все время в «Лестере». В такой ситуации тяжело оказывать влияние на команду.

Я не думаю, что в раздевалке есть какой-то раскол. Я говорил со многими игроками по ходу сезона – Кирнаном Дьюзбери-Холлом, Джонни Эвансом, Тимоти Кастанем, Харви Барнсом, Джеймсом Джастином. Они все говорят об одних и тех же вещах, хотя и разными словами. Главная эмоция среди игроков – они все разочарованы и недовольны собой.

Есть ощущение, что как коллектив, как раздевалка, игроки все еще вместе и у них есть вера в то, что они могут улучшить ситуацию, что первая же победа поставит команду на верный путь. Вопрос только в том, когда эта победа случится».

Роджерс остается в «Лестере» – по крайней мере, на принципиальную игру с «Ноттингем Форест»

После разгрома от «Тоттенхэма» болельщики ожидали увольнения Брендана Роджерса (в 2015-м «Ливерпуль» уволил его в первую же паузу на матчи сборных, когда команда шла 10-й после восьми туров), но тренер продолжает руководить командой. В ближайшем туре «Лестер» играет с «Ноттингем Форест» – принципиальным соперником, который находится в 3 очках от «лис». В прошлом сезоне команды встречались в Кубке Англии: «Ноттингем» выиграл 4:1. Матч в понедельник может стать решающим для Роджерса.

«У Брендана есть кредит доверия от владельцев, некоторое время, чтобы исправить ситуацию, – говорит Оуэнн. – Он выиграл Кубок Англии, дважды финишировал пятым, довел нас до полуфинала еврокубка и 8-го места при чудовищных проблемах с составом. Он добился отличных результатов в «Лестере».

Руководство много вкладывало в него и его команду. Они дали ему большой контракт – он один из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге (по данным британских медиа, Роджерс зарабатывает 10 млн фунтов в год, это пятый показатель в АПЛ). Они вложились в его идеи прошлым летом, мощно закупившись на трансферном рынке. Так что руководство поддерживало его и по сути поставило на его идеи. После всех этих инвестиций он получит дополнительное время: просто потому что он тоже своего рода инвестиция в клуб. Ему платят больше, чем некоторым игрокам в команде.

Я говорю с Роджерсом чаще, чем с моими друзьями, и, думаю, он чувствует себя уверенным в том, что он сможет поменять ситуацию, что у него достаточно тактических решений, чтобы исправить положение.

Правда, есть одна проблема: в интервью никогда не поймешь, доволен ли он результатом или катастрофически разочарован. Это всегда было его особенностью, он никогда не был слишком открытым после матчей. Но сейчас болельщикам «Лестера» хочется видеть эмоции, как он прыгает по кромке поля во время матчей, когда «Лестер» забивает, кричит на игроков, если у них что-то не получается. Они хотят видеть, что он переживает так же, как и они.

В этом сезоне Роджерс также ругает своих футболистов. Мы не видели такого раньше: он никогда не критиковал игроков открыто, никогда не перечислял их ошибки, не говорил о том, что они серьезно недотягивают до уровня, что не тренируются с достаточным усердием. Мне интересно, зачем он это делает: надеется ли, что это поможет ментальности команды, что игроки захотят проявить себя, доказать, что он неправ? Я надеюсь, что это сработает. Но пока это не очень помогает».

Хватит об эмоциях: что там с игрой? Объясняет Вадим Лукомский

Чтобы переварить проблемы «Лестера», нужно разбить их на две части. Первая: насколько глубокий у «Лестера» кризис и в чем причины? Вторая: почему «Лестер» идет именно на 20-м месте? На первый взгляд похожие вопросы, но есть отличия. Команда Роджерса в любом случае заслуживает критики, но пробивает дно из-за формы конкретного игрока.

Дэнни Уорд – с гигантским отрывом худший вратарь АПЛ. Модель StatsBomb указывает, что его присутствие в воротах привело к 7 необязательным голам относительно среднего кипера. На дистанции 7 туров – это очень много. И, что еще печальнее, минус Уорда равномерно распределен по турам – то есть не было такого, что в одном матче вытащил очки, а в другом ошибся. Речь не про нехватку стабильности, а про стабильно низкий уровень. В рамках постшот-модели у Уорда более чем двукратный отрыв от второго места:

Для контекста: худший вратарь прошлого сезона в рамках этого показателя Иллан Мелье из «Лидса» за весь сезон выбил «-7,3». Да, форма Уорда может улучшиться и вряд ли он привезет -38 за сезон, но сейчас «Лестер» стартует со счета 0:1 из-за настолько вопиюще слабого кипера.

При этом у Уорда нет очевидных плюсов, которые могли бы хоть как-то сгладить такие пробелы в основной работе. Он не контролирует всю штрафную через игру на выходах – забирает всего 5,4% от всех подач (15-е место). И не играет в пас на уровне Эдерсона – 32,1% точности передач на 40 и более метров (16-е). Он просто не очень хороший второй вратарь, который внезапно для себя оказался основным.

При всех пугающих аномалиях Уорд – в первую очередь ошибка планирования. Не вина Дэнни, что на него свалилось столько ответственности. «Лестер» вполне вовремя отпустил Каспера Шмейхеля, но чудовищной ошибкой было вообще не пытаться его заменить. В этом отношении Уорда жаль, но нельзя притворяться, что его игра не главная причина стартовой катастрофы.

Конкурировать с фактором Уорда может только фактор календаря. Пять из семи матчей – повышенная трудность. На мой субъективный взгляд, Уорд + календарь объясняют кризис «Лестера» на 60-70%. Остальное – игровые проблемы. Давайте к ним.

Тактические беды тесно переплетены с общим хаосом. В защите на фоне Фофана-саги в центре постоянно выходил номинальный опорник – Уилфред Ндиди или Дэниэл Амарти. Кроме Фофана, перехода ждал и Чаглар Сеюнджю, в котором Роджерс разочаровался и которого ругал за отсутствие даже минимального желания на тренировках. В общем, Ндиди или Амарти были необходимым элементом – тренер просто решал, кого по(д)ставить в конкретном матче.

Оба были слабым звеном, когда нужно было делать прямую работу центрдефов – это прямо вело к голам. Наглядные примеры – гол Тоуни из «Брентфорда» (для Амарти) и пенальти Троссарда (для Ндиди).

Если уходить в совсем узкие тактические проблемы, то нужно помнить и про травму правого защитника Рикарду Перейры. В предсезонке «Лестер» наигрывал интересный вариант с узкими позициями латералей в атаке. Вариативность Перейры играла ключевую роль. Это вполне могло стать столь необходимой свежей идеей впереди, но португалец сломался в начале августа и рискует пропустить до 6 месяцев. Джеймс Джастин и Тимоти Кастань менее разнообразны в подключениях. Тренер вынужден был упрощать идеи и потерял наработки, на которые потратил почти всю предсезонку.

Креативные лидеры – Тилеманс и Мэддисон – до закрытия окна тоже ждали потенциальный трансфер. К их уровню мотивации большие вопросы.

При этом Роджерс старается сохранить стиль, основанный на владении (где у них максимальная важность). На выходе получали команду, которая держит мяч ради удержания – без динамики и искры у ключевых игроков, – теряет его без качественного контрпрессинга и получает контратаки, которые должны отбивать непрофильные исполнители и 60-летний Джонни Эванс.

«Лестер» на 6-м месте по владению и на 2-м по затяжным атакам (10 и более передач). При этом команда пропустила с отрывом больше всех после контратак (4). Не совсем правильно вешать вину за это на защитников – из-за плохой реакции на потери они получают подставную и заведомо трудную задачу, но на фоне частого привоза контратак бросается в глаза, насколько интуитивно действуют в такие моменты те самые Ндиди и Амарти (при первой же возможности бросаются на мяч, без оценки ситуации вокруг себя, что упрощает задачу сопернику).

На выходе получаем картину, в которой в каждой из стадий «Лестер» пытается делать привычные приемы, но страдает от психологической усталости и нехватки мотивации: вместо обострений выходит стерильное владение, а на фоне стерильного владения плохая реакция на потери и последующие контратаки.

Показательно, что в качестве мотива некоторых решений Роджерса называлась «необходимость встряхнуть команду». Сейчас это важнее тактики. Первопричина кризиса в том, что некоторые футболисты утратили желание играть за «Лестер» на фоне ситуаций с контрактами и низких амбиций клуба на рынке. Это не вина Роджерса. Но в этих трудных условиях он мог адаптироваться лучше (меньше упора на стиль) и лучше мотивировать команду.

Вероятно, ситуация естественным образом улучшится после закрытия трансферного окна. Например, игра в атаке против «Тоттенхэма» была на очень хорошем уровне (но ужасная игра на стандартах и контратаки прибили «Лестер»). Джеймс Мэддисон выдал просто феноменальный матч, что внушает осторожный оптимизм. Сезон будет трудным, но пока «Лестер» все еще кажется слишком хорошей командой, чтобы вылетать.

А «Лестер» и правда может вылететь?

Оуэнн считает, что ближайший месяц станет для клуба решающим:

«Если «Лестер» продолжит играть, как играет сейчас, то да – мы будем всерьез говорить о зоне вылета. Да, эта команда слишком хороша, чтобы вылетать, но это не имеет значения, если мы пропускаем по 5-6 голов за игру. «Лестер» пропустил больше голов, чем любая другая команда в АПЛ, это худший старт в истории лиги. У команды сейчас нет ментальности, чтобы играть на ноль. И пока она не появится, мы не начнем выигрывать.

Следующие 5-6 матчей – это игры, которые «Лестер» может и должен выигрывать. «Форест», «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Вулвз» и «Лидс». Если мы будем в такой же позиции через пару недель, в конце октября, когда нам играть против «Ман Сити», то да, будем говорить о вылете. Нельзя пройти 15 матчей в сезоне и все еще быть внизу таблицы, быть в 6-7-8 очках от спасительного 17-го места.

Вылет будет для «Лестера» катастрофой. Это отбросит развитие клуба на 10-12 лет назад. Множество игроков покинет клуб, потому что они слишком хороши, чтобы играть в Чемпионшипе. «Лестеру» придется перестраивать команду заново, команду, которая работала так хорошо.

Я не думаю, что мы сейчас должны паниковать. Но если у нас не будет пары-тройки побед в ближайшие недели – о да, вылет окажется как никогда близко».

Фото: REUTERS/Tony Obrien, Craig Brough;Gettyimages.ru/Clive Rose, George Wood, Catherine Ivill, Paolo Bruno, Naomi Baker, Ryan Pierse, Michael Regan