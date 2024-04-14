Как сложился золотой «Байер» Хаби Алонсо – по шагам

Не забыли Симона Рольфеса?

Многолетний руководитель концерна «‎Байер» Вернер Веннинг очень педантично подходит даже к мелочам. А уж когда дело касается команды, за которую он болеет с 10-летнего возраста, тем более. В 2018 году Веннинг искал нового гендиректора для футбольного «‎Байера», но делал это совсем не по-футбольному. Босс леверкузенского клуба нанял швейцарскую консалтинговую фирму Egon Zehnder, которая специализируется на подборе топ-менеджеров. После многоуровневого процесса отбора и собеседований консультанты предложили Веннингу назначить испанца Фернандо Карро – человека без футбольного опыта.

«‎В каждом решении таится риск, но одновременно это несет и шансы. Если думать только о рисках, вы не сможете принять никакого решения. Я убежден в открывающихся возможностях», – это слова спортивного директора «‎Байера» Симона Рольфеса о назначении в 2022-м Хаби Алонсо, у которого на тот момент не было тренерского опыта на взрослом уровне.

По сути, Рольфес облек в слова формулу принятия решений, которая определяет развитие леверкузенцев уже несколько лет. Эту формулу можно уточнить так: хорошо проанализированные риски дают больше шансов на успех, чем шаблонные действия.

Неочевидное назначение Карро гендиректором – первое идеальное решение на пути к историческому сезону «‎Байера».

До футбола Карро рулил бизнесом на миллиарды евро. С него начались испанский акцент и стремление «‎Байера» к титулам

Фернандо Карро с детства мечтал связать карьеру с футболом. Ходил на матчи обожаемой им «‎Барселоны» и хотел однажды стать главным редактором газеты El Mundo Deportivo. Мать Карро была переводчицей с немецкого, и потому мальчика отдали в школу с углубленным немецким. Это предопределило судьбу Карро – в 1993 году он попадает в один из крупнейших медиаконцернов Германии Bertelsmann и стремительно карабкается по карьерной лестнице. Гендиректор, CEO, президент – везде открытого, энергичного и целеустремленного Карро ставили на руководящие посты.

С 2015 года он руководил «‎дочкой» Bertelsmann Arvato – провайдером широкого спектра аутсорсинговых услуг: от управления цепями поставок и создания системы работы с клиентами (CRM) до полиграфии. Например, в России Arvato принадлежат «‎Ярославский полиграфический комбинат» и «‎Дистрибуционный центр» в том же городе.

Но мысли о футболе никогда не оставляли Карро. Как иначе объяснить это сравнение в очередном бизнес-интервью: «‎Топ-менеджеры должны быть, как в футболе, всегда открыты – к вопросам, которые занимают наших подчиненных». В конце 2017-го Карро ушел из Bertelsmann опытным руководителем и отвергал все новые офферы: «‎Хотел заняться чем-то, связанным со спортом». Когда летом 2018-го появился вариант с «‎Байером», Карро ухватился за возможность.

Пришлось адаптироваться к новым реалиям.

«В спорте влияние общественного мнения совсем иное. В Bertelsmann я отвечал за четырехмиллиардный бизнес и 70 000 сотрудников, и это почти никого не интересовало. В футболе, напротив, каждое заявление обсуждается вдоль и поперек каждый день. В бизнесе речь шла в основном об экономическом балансе, а в «‎Байере» в первую очередь важны спортивные результаты. Нас оценивают почти после каждой игры, а не как в предпринимательстве – когда дважды в год проходит пресс-конференция, на которой представляются цифры‎».

Чтобы уравновесить футбольную неопытность Карро, Вернер Веннинг создал такую структуру: Карро – гендиректор, вовлечен в спортивное планирование, но больше с финансовой точки зрения. Непосредственно спортивным блоком руководил Руди Феллер – управляющий директор по спорту. Но Феллер уже тогда задумывался об отдыхе, поэтому под ним набираться опыта на посту спортивного директора поставили 36-летнего Йонаса Больдта.

«Йонас Больдт, Руди Феллер и я регулярно обсуждаем состав команды. Мы делаем это в тесном контакте с председателем комитета акционеров Вернером Веннингом. Предложения в основном исходят от Йонаса и Руди, а решения принимаются совместно», – описывал взаимодействие Карро.

Между Больдтом и Карро сразу возникло трение. Меньше чем через полгода после статусного назначения Больдт покинул «‎Байер», хотя до этого больше 10 лет работал в клубе на разных должностях. В чем именно были разногласия, читалось между строк в его раздраженных интервью: вектор развития, планирование состава, в общем, примерно все вплоть до несложившихся человеческих взаимоотношений с новым генеральным директором.

Замену нашли быстро – в лице легенды и многолетнего капитана «Байера‎» Симона Рольфеса. 36-летний Рольфес сам только летом пришел в клуб, возглавив молодежный департамент, но уже в декабре 2018-го стал новым кандидатом в преемники Феллера. Оказалось, это было второе идеальное решение на пути к феноменальному сезону «‎Байера».

Карро и Рольфес сразу сработались. «‎Рядом с порой эмоциональным Фернандо Карро находится более спокойный Симон Рольфес со своим футбольным бэкграундом. Различные таланты и черты характера обоих приносят нам большую пользу», – радовался Веннинг.

Помимо управления финансами и смены спортивного директора Карро привнес в «‎Байер» несколько новых красок. Например, постоянную нацеленность на титулы. До нынешнего сезона это могло звучать забавно, учитывая всего два трофея в клубном музее и последний успех из начала 1990-х (Кубок Германии-1992/93). Но Карро объяснял:

«‎Дело не в том, чтобы снова и снова неуклюже говорить о завоевании титулов. Речь скорее о том, чтобы повысить наши ожидания от самих себя. Если вы не ставите перед собой амбициозных целей, вы не сможете их достичь. Я в этом убежден».

Летом 2022-го испанец выдал пророческое: «‎В какой-то момент кому-то удастся прервать серию «‎Баварии». Надеюсь, это произойдет как можно скорее. И надеюсь, что это будем мы. Мы упорно работаем для этого». Кроме него, в тот момент вряд ли кто-то так сильно верил в «‎Неверкузен» .

С Карро начался и испанский акцент этого «‎Байера». У предшественника Хаби Алонсо Джерардо Сеоане были галисийские корни, при нем в тренерский штаб клуба добавились ассистент Альберто Энсинас из «‎Барселоны U-19» и тренер по физподготовке Исмаэль Каменфорте-Лопес с опытом в «‎Барселоне Б» – оба продолжают работать и сейчас.

Этот состав «‎Байера» собрал Симон Рольфес. Он считает продажу Хавертца ключевой

Завершив карьеру футболиста в 2015-м, Симон Рольфес искал себя. Основал футбольное агентство и вложился в стартап Vieww, который разрабатывал систему видеопределения гола. А заодно проходил двухлетнюю образовательную программу в УЕФА, специально разработанную для перехода бывших игроков на управляющие должности в футболе. Среди однокурсников были, например, Эрик Абидаль, который впоследствии поработал пару лет спортивным директором «‎Барселоны», и нынешний спортивный директор «‎Дортмунда» Себастьян Кель.

80-страничную дипломную работу Рольфес посвятил деятельности футбольных академий в Европе – для ее написания посетил школы «‎Барсы», «‎Атлетико», «‎Атлетика», «‎Тоттенхэма», ПСВ, «Ред Булла‎», «‎Дортмунда», «‎Боруссии Менхенгладбах» и «‎Лейпцига».

Дальше в планах у Рольфеса была магистратура по бизнес-администрированию, но позвали в «‎Байер». Приглашение в молодежный отдел экс-капитана, проведшего почти всю карьеру в Леверкузене, выглядело логичным. Стремительное повышение до спортивного директора – неожиданным. Но Рольфес справился – благо рядом был опытный наставник в лице Феллера. Летом 2022-го Феллер ушел на покой, с тех пор за дела «‎Байера» полностью отвечает пара Карро – Рольфес.

«Руди постепенно все больше отстранялся от решения повседневных вопросов. Он очень дальновидно подготовил все к своему уходу. Его опыт и советы по-прежнему важны. Возможно, они не понадобятся нам каждый день, но в критических ситуациях мы сможем к нему обратиться», – рассказывал Карро.

Пока у Карро и Рольфеса все отлично получается и без Феллера. Пара топ-менеджеров отлично ладит и регулярно дает совместные интервью.

«‎Симон умен и хорошо анализирует, мыслит стратегически и дальновидно. У него легкая рука на трансферы и планирование состава. Нам обоим нравится работать в тесном сотрудничестве, и мы хорошо дополняем друг друга», – хвалит напарника Карро.

То, что Карро называет «‎легкой рукой», Рольфес формулирует как системный подход:

«‎Начать надо с определения четкой стратегии клуба: идентичность, стиль игры и то, чего вы намерены достичь. Когда есть стратегия, надо еще определить свое позиционирование в европейском футбольном ландшафте. Скаутинг должен следовать выбранной стратегии: где искать игроков, какие лиги анализировать, на какие возрастные группы ориентироваться и так далее.

Тогда можно планировать состав. Чаще всего мы подписываем очень молодых ребят с большим потенциалом. Чтобы они совершенствовались, им надо уделять время. Все это легко сказать, но трудно реализовать».

Сегодняшнюю основу «‎Байера» Рольфес (вместе с Феллером, а также главой скаутского отдела Тимом Штейдтеном до лета 2023-го и шеф-скаутом Кимом Фалькенбергом) собирал шаг за шагом. «‎Отправной точкой нынешней команды была продажа Кая Хавертца (перешел в «‎Челси» за рекордные для «‎Байера» 80 млн евро летом 2020-го – Sports). Стратегия заключалась в том, чтобы вложить деньги за Кая в молодых игроков, которые, как мы верили, когда-нибудь станут топами, таких как Эдмонд Тапсоба, Джереми Фримпонг, Эсекиэль Паласиос и Флориан Виртц . Мы взяли их, зная, что продадим Кая», – объяснил Рольфес на старте этого сезона.

Из 15 полевых игроков с наибольшим игровым временем в Бундеслиге-2023/24 только Джонатан Та появился в команде до Рольфеса. Если не считать новичков лета-2023 – эту кампанию разберем еще отдельно – лишь Патрик Шик (24 года на момент трансфера) и Роберт Андрих (26) приходили в «‎Байер» в возрасте старше 21 года.

Очевидный акцент на сверкнувших, но еще сырых талантов из европейских лиг второго эшелона и чемпионата Аргентины: Тапсобу брали из Португалии, Фримпонга – из Шотланлии, Коссуну и Бонифасе – из Бельгии, Инкапиэ и Паласиоса – из Аргентины. В таком векторе нет ничего революционного, к тому же еще пару сезонов назад не самые дешевые покупки Тапсобы, Паласиоса или Коссуну необязательно казались классными попаданиями. Но цепляет внимание последовательность работы на трансферном рынке и вера в игроков, несмотря на не всегда быструю адаптацию.

Когда Рольфес рассуждает о стратегическом видении «‎Байера», то выделяет именно две эти линии: скаутинг и работа с молодежью.

«‎Основа хорошего клуба – это хорошие игроки, которые, естественно, приходят через скаутинг. За последние годы мы многое изменили в этой области. Я считаю, что мы уже очень, очень продвинуты в скаутинге, но хотим еще больше укрепить основные направления этой сферы и работы с молодежью. Развитие молодежного отдела – это более длительный процесс. Наши амбиции распространяются не только на профессиональную команду, но и на другие сферы».

Рольфес назвал Хаби Алонсо «‎премиальным выбором». Испанец дал уверенность талантливому составу (хотя пошло не сразу)

По итогам сезона-2021/22 Карро и Рольфес излучали оптимизм. Команда только что заняла третье место в Бундеслиге и готовилась к Лиге чемпионов после двухлетнего перерыва. Казалось, с тренером Джерардо Сеоане стратегические наработки топ-менеджеров наконец начинают приносить желаемый результат. Именно тогда Карро намекнул на желание поскорее сместить «‎Баварию» с трона.

Но неожиданно «‎Байер» посыпался на самом старте: всего пять очков в восьми турах Бундеслиги, поражения от «‎Брюгге» и «‎Порту» в Лиге чемпионов и вылет из Кубка Германии в первом раунде.

Уже 5 октября 2022-го Сеоане убрали. Переламывать ситуацию позвали Хаби Алонсо. Тренера, за плечами которого был только опыт в юношеских командах «‎Мадрида» и противоречивый этап во второй команде «‎Реал Сосьедада». С сан-себастьянцами Хаби сначала поднялся в Сегунду, а на следующий сезон из нее вылетел – и сразу после этого его позвали в Леверкузен. «‎Опыт не важнее качества. Хаби всегда был нашим премиальным решением. Мы много раз разговаривали и пришли к взаимному выводу, что отлично подходим друг другу», – объяснял Рольфес.

Неопытность Алонсо, очевидно, не могла смущать Рольфеса, который на пару месяцев моложе испанца и сам занял одну из руководящих должностей без серьезного бэкграунда.

Впоследствии Рольфес раскрыл причины выбора в пользу Алонсо:

«Пожалуй, в тот момент нельзя было предвидеть такой успех. Но мы были уверены, что у нас хорошая команда и что Алонсо хорошо подойдет нашим игрокам.

‎С одной стороны, нас привлекло то, какой футбол он ставит. Он успел продемонстрировать это во второй команде из Сан-Себастьяна, где была видна четкая философия с контролем мяча и вертикальной темповой игрой. Это хорошо сочетается с нашим стилем игры и нашими игроками. С другой стороны, личность тренера всегда важна. Нам показалось, что благодаря успешной игровой карьере Хаби был уже сложившейся личностью. И он очень скрупулезно подходит к своей ежедневной работе».

За год до «‎Байера» Алонсо звали в «‎Боруссию Менхенгладбах», но испанец отказался. «‎У меня были шансы возглавить другие хорошие команды, но я чувствовал, что мне еще нужно время. Я ждал подходящего момента и ощущаю, что он настал. Теперь я готов», – объяснил Хаби.

С собой Алонсо взял только одного помощника – аргентинца Себастьяна Парилью, с которым начал сотрудничать еще в «‎Мадриде». Парилья слывет специалистом по стандартным положениям – с них «‎Байер» нередко забивает, но и довольно часто пропускает. Теперь вы знаете, чья это заслуга и вина.

На первой пресс-конференции Алонсо переключался между английским и немецким языками (выучил во время игры за «‎Баварию»). При этом в немецком были некоторые пробелы. Например, пришлось переводить на английский слово Abstiegskampf. Как звучит «‎борьба за выживание» по-немецки, Алонсо едва ли прежде слышал.

Получилось символично: хотя Хаби досталась команда на предпоследнем месте в чемпионате Германии, это был состав, собранный под ЛЧ и только недавно финишировавший третьим в Бундеслиге. «‎Главная задача сделать так, чтобы игроки шли за тобой. Они должны верить тебе и тому, что ты говоришь». Хаби понимал, что работа над психологией и уверенностью игроков – один из главных вызовов, когда приходишь в «‎Неверкузен».

Пошло не сразу: в дебютной игре Алонсо прихлопнули «‎Шальке» (4:0), но эта победа осталась единственной в семи матчах за первый месяц. Впрочем, Хаби сразу взялся за перестройку, обозначив черты нового «‎Байера»: три центральных защитника, важная роль латералей , пара инсайдов под единственным выдвинутым форвардом. Леверкузенцы заиграли интенсивнее.

Sky в первые недели инсайдил, что несмотря на результаты, игрокам нравится новый тренер: он активно участвует в тренировках и даже готов сам надеть бутсы, чтобы показать зоны для передач и отработать тайминг.

«Я вижу, что в плане игры мы движемся в правильном направлении. Мы еще покажем себя. Чувствую, что все в раздевалке сплочены и готовы бороться», – сказал Алонсо после поражения от «‎Лейпцига» в конце октября. За этим последовала серия из шести побед подряд в Бундеслиге. В Лиге чемпионов «‎Байер» смог протиснуться на третье место в сумасшедшей группе, где в плей-офф вышли «‎Брюгге» и «‎Порту», а вылетел из еврокубков «‎Атлетико».

С восстановившимся после разрыва крестообразных связок Флорианом Виртцем «‎Байер» дошагал до полуфинала Лиги Европы, где еще сырое творение Алонсо засушила «‎Рома» Жозе Моуриньо. В конце сезона-2022/23 «‎Байер» притормозил и закончил в Бундеслиге на шестом месте. Для прорыва нужно было качественное усиление.

Последний штрих к «‎Виннеркузену» – идеальная трансферная кампания летом-2023

Еще один решающий эпизод в становлении непобедимого «‎Байера» – лето-2023. Слово Рольфесу:

«‎Летние трансферы создали дополнительную, особую динамику. Совместно были приняты многие правильные решения. ‎Мы очень рано поняли, как хотим играть и какие игроки нам нужны, поэтому быстро смогли начать поиски. Иногда рынок предлагает не то, что ты ищешь, но в этот раз все совпало. Теперь у нас есть команда, которая не только лучше в футбольном плане, чем прежде. В личностном плане игроки также идеально подходят».

Трансферная кампания летом 2023 года получилась нетипичной: «‎Леверкузен» подписал сразу трех опытных игроков (Джака, Хофманн, Гримальдо), зато идеально закрыл потребности Хаби Алонсо.

Джаку вели еще с февраля: «‎На протяжении многих лет нашим ведущим опорником был Чарлес Арангис. Мы хотели, чтобы его сменил в этой роли другой игрок с лидерскими качествами. Гранит был для нас лучшим вариантом. Уже в феврале он просигнализировал, что готов вернуться в Бундеслигу. После этого были долгие переговоры с «‎Арсеналом», но Гранит всегда вел себя корректно. Это и сделало возможным трансфер в июле».

Козырем в борьбе за Гримальдо стал Хаби Алонсо и футбол, который он ставит:

«‎Мы убедили его, что футбол, в который мы играем, подходит ему еще больше. Гримальдо был хорош в «‎Бенфике», но хотел попробовать что-то новое, и мы смогли предложить ему это на высоком уровне. Конечно, еще одним преимуществом была фигура Хаби Алонсо – испаноязычного тренера, к которому игрок относится с большим уважением».

Окончательное решение по Бонифасе приняли после встречи с его «‎Юнионом» в Лиге Европы. «‎Мы давно присматривались к нему, а его игра в противостоянии с нами полностью подтвердила наши положительные оценки. Сам Бонифасе не хотел в АПЛ, а больше склонялся к Бундеслиге».

Самым дорогим новичком стал вингер Натан Телла из «‎Саутгемптона» (23,3 млн евро). Он пока не на первых ролях, но джокером уже собрал 5+2.

Летние приобретения усилили старт и увеличили глубину состава. При этом благодаря продажам Муссы Диаби и Митчелла Баккера «‎Байер» ушел в минус всего на 12,6 млн евро.

«‎Байер» хочет каждый сезон играть в ЛЧ и верит, что не развалится даже без Алонсо

До этого сезона «‎Байер» можно было описать культовой фразой о «‎Тоттенхэме».

С приходом Карро и Рольфеса «‎Леверкузен» еще несколько лет оставался в этом статусе, но систематически делал все, чтобы уйти от проклятия «‎Неверкузена»:

● разработали стратегию и заточили скаутинг под конкретные задачи;

● взяли в тренерский штаб специалистов по работе с молодежью, чтобы доводить до ума купленных талантов;

● нашли тренера, умеющего работать с молодыми игроками и подходящего по стилю;

● добавили в состав опытных футболистов под нужный стиль.

Топ-менеджеры «‎Байера» верят, что это не сказка на один сезон.

«‎Это уже не тот клуб, каким был 20 или 25 лет назад. Качество команды никогда не было таким высоким с 2005 года – как в индивидуальном плане, так и в плане глубины состава. Мы входим в пятерку лучших в Бундеслиге по количеству проданных футболок, на «‎БайАрене» постоянно солдаут, а на выездные матчи мы выкупаем максимальную гостевую квоту. Этот сезон дал дополнительный буст. Мы уже вдохновили многих болельщиков, в том числе и детей – у этого сезона будет долгосрочный эффект», – убежден Рольфес.

В то же время спортивный директор «‎Байера» понимает, что едва ли серебряная салатница переедет в Леверкузен на постоянной основе. Соревновательные планы у клуба более реалистичные:

«‎Наша цель – всегда быть в четверке лучших в Бундеслиге и каждый год попадать в Лигу чемпионов. В долгосрочной перспективе мы хотим попасть в число 16 лучших в Европе. Это возможно для «‎Байера‎», и мы очень усердно работаем для достижения этой цели».

Карро верит, что даже когда Алонсо покинет клуб, успешный «‎Байер» на этом не закончится:

«‎Для меня очень важна преемственность в руководстве компании – возможно, в футболе даже больше, чем где-либо еще. Мы очень хорошо дополняем друг друга благодаря своим сильным сторонам. Это как цепь, нигде не должно быть разрыва. В конечном итоге в футболе тренер – решающая фигура в этой цепи. Тренер, способный так вести за собой раздевалку и команду, многого стоит. Мы рады, что Алонсо с нами. Но он остается частью паззла. Если бы его не было, все сразу не развалилось бы».

Но пока проверять эту гипотезу не придется .

«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: Gettyimages.ru /Leon Kuegeler, Lars Baron, Sebastian Widmann, Christof Koepsel